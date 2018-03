La igualdad de género y el cumplimiento de la agenda 2030“Nuestras” dictadurasLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FADos eleccionesEs urgente: jueces, fiscales y policías deben ponerse de acuerdo“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”Entre peores y parecidosLa distribución de la tortaEE.UU. quiere cobrarnos el muro y los platos rotos8 de MarzoDe izquierda., ahora que dice. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Magna urbs, magna solitudo“Rodolfo, no estás solo”Injerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaLa ética y la confianzaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientes¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971El animal simbólico

Espionaje en Democracia: Otro militar retirado se negó a comparecer ante la comisión investigadora

06.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- Este lunes retomó sus actividades la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el espionaje militar y policial en democracia, y, como ya ocurrió en otras oportunidades, un militar retirado se negó a asistir.

Se trata del coronel (r) Juan Luis Álvez García, que previamente había aceptado comparecer, según indicó a La Diaria el diputado del Frente Amplio, Luis Puig, integrante de la comisión. "Hay mentalidades que siguen pensando que no concurriendo a brindar información al Parlamento tal vez puedan dificultar la investigación. Pero el compromiso de la investigación está a pleno y hay que denunciar este tipo de cosas", afirmó Puig, y agregó que, de hecho, el año pasado la Cámara de Diputados había aprobado una declaración en la que criticaba a los ex directores de Inteligencia Militar Juan A Zerpa, Daniel Legnani, Mario Aguerrondo y Francisco Wins, por no concurrir ante la comisión.

Según Puig, Álvez García se negó a asistir porque no está de acuerdo con la forma en que se lleva adelante la investigación, pero el diputado subrayó que "no le corresponde" definir eso al coronel retirado. De todas maneras, Puig reafirmó el "compromiso" de "ir a fondo" con la investigación, que llevará a que, cuando termine el plazo de trabajo de la comisión, a mitad de año, se presente un informe "detallado" en el que se consigne que "se comprobó fehacientemente la existencia de espionaje militar y policial en democracia". Además, el diputado señaló que, a su juicio, el informe implicará "una denuncia a nivel de la Justicia para constatar los delitos".

Los que sí asistieron este lunes fueron el comisario mayor (r) Williams García Lafont, actual director general de Información e Inteligencia, y el inspector principal Luis Ángel Pereyra Morales, pero ninguno aportó novedades significativas.

En tanto, en la comisión todavía no se planteó que se convoque a ex presidentes de la República, pero Puig dijo que está "convencido" de que hay que llamarlos. "Porque la inteligencia, por ejemplo, a nivel del Ministerio de Defensa Nacional, es responsabilidad de esa cartera y del presidente. Por lo tanto, en la medida en que se constató cómo se ha operado, espiando a la democracia, creo que es importante que se convoque a los ex presidentes, y que sería un buen mensaje desde el punto de vista democrático: cuando el Parlamento decide investigar, lo hace a fondo", insistió Puig.

jwl