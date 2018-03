A propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checoComo convencer#8MarchaMUCHOS SAXOFONESLos nombres de América (1)Reunión de expatriados a orillas del SenaLa igualdad de género y el cumplimiento de la agenda 2030La guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FADos eleccionesEs urgente: jueces, fiscales y policías deben ponerse de acuerdo“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”Entre peores y parecidosEE.UU. quiere cobrarnos el muro y los platos rotos8 de MarzoDe izquierda., ahora que dice. (Abordando eso gris, que parece la teoría).“Rodolfo, no estás solo”Injerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaONCOPLUTOCRACIA: Cuando sobrevivir al cáncer depende de su código postalNetanyahu, la policía y el terremotoVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientes¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?Mi voto en contra, una puerta abiertaLa reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971El animal simbólico

A propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo

Selva López Chirico

08.03.2018

Desde octubre del año pasado, medios de prensa uruguayos han lanzado una noticia acerca de la actividad del Profesor Vivián Trías, fallecido en 1980, como supuesto “agente Ríos” de la inteligencia checa en nuestro país.

La incorporación de historiadores al debate me puso en alerta, porque no le había prestado la debida atención al asunto. Al parecer, se trata de archivos recientemente desclasificados, remanentes de un país que ya no existe y cuyos documentos no han sufrido el debido proceso de crítica externa e interna.

Es poco lo que puedo hacer desde el rincón del "Uruguay profundo" adonde resido, Melo y tal vez también podría agregar poco si estuviera en otro lugar, ya que no tengo acceso a las fuentes primaris, que además están en checo. Pero internet es un medio disponible para todos y decidí investigar algo acerca del "entorno" de los dichos sobre nuestro supuesto espía Trías: quiénes, cuándo, cómo. Quiero compartir mis hallazgos, porque si bien no son decisivos a propósito de lo medular del asunto, la veracidad o no de los dichos sobre Trías, sí arrojan mucha luz sobre la orientación ideológica de los involucrados en la invesigacón y difusión de los sucesos reportados en las diferentes publicaciones a cargo de autores, editores y propagadores de esos contenidos. Lo que hace más urgente y necesario depurar el tema de las fuentes primarias, tarea que al parecer algunos historiadores checos están encarando.



La información que aquí comparto fue incluída en una carta que envié a La Diaria el 1 de marzo, como reacción a un artículo publicado en la edición papel del 24 de marzo. Como tarda mucho en ser publicada, si es que lo será, adelanto aquí la información que allí aparece porque muchos amigos de Facebook me han interrogado sobre este tema.Como se trata de una materia tan delicada, decidí incluir muchas referencias al final, que en todos los casos son enlaces de internet.

En la edición papel de La Diaria del sábado 24 de febrero, p.8, se publica un artículo que insiste sobre aspectos del pensamiento del supuesto "agente Ríos", miembro del servicio de espionaje checo en nuestro país, profesor Vivián Trías, en base a documentos extraídos de los archivos secretos de la inteligencia checa (STB). Frecuenté a Trías casi cotidianemente durante dos fructíferos años, 1963 y 1964 en el Liceo 1 de Las Piedras, adonde hice mis primeras armas como docente de Historia recientemente egresada del IPA. Las largas charlas que manteníamos en la sala de profesores fueron de importancia fundamental en mi formación profesional, porque nunca conocí a nadie tan informado sobre historia del Río de la Plata y dispuesto a compartir sus conocimientos y bilbioteca con una novata. Leí sus publicaciones, llegué a conocer bien su pensamiento, su generosidad, su pasión por el conocimiento histórico y por la investigación. No lo frecuenté en el medio político. Pese a tener "ascendecnia" socialista por parte de padre, nunca me afilié a ese partido ni a ninguno.



Por haberlo tratado mucho, toda esta movida mediática en torno a su figura instala una duda más que razonable en torno a los dichos sobre el asunto. Sobre todo cuando leemos textos como el que me motiva, con múltiples entrecomillados sin referencia a ninguna fuente (salvo unos facsímiles ilegibles, incluso en la edición digital) o los pronunciamientos de jóvenes historiadores basados en la creencia en la legitimidad de los archivos de marras (Brecha, 2 de marzo), a pesar de que no media ningún trabajo crítico sobre las fuentes primarias, para colmo en checo. Por el conocimiento que llegué a tener de Trías, tiendo a no creer nada de lo que se ha publicado y dicho sobre sus actividades como espía del mundo comunista en nuestro medio. Las versiones no encajan con el personaje. Y menos con su supuesto final.....como agente de la KGB!!!!! (aunque esto no se da como seguro...)



Todo me resulta tan raro, que a partir de mi "duda metódica" , decidí aproximarme más al asunto investigando lo que se pueda sobre las fuentes y personajes vinculados a la emergencia del asunto. Este aspecto cobra importancia debido a la mentada inaccesibilidad de las fuentes primarias. Por tanto, les tenemos que creer, si o si, a los traductores. De ahí que me dediqué a una tarea mucho más modesta, hacer "espionaje internético" - ya que de espías se trata- para saber más sobre los directamente involucrados en la edición y difusión de los contenidos en cuestión. Por aquello de "dime con quien andas......."



Debo decir que buscando información, primero apelé a mis contactos con la academia brasileña, fruto de un doctorado en Brasil y seis años de docencia en una universidad brasileña, pero mis esfuerzos fueron infructuosos, porque las "revelaciones" que nos ocupan no han tenido repercusión alguna entre los estudiosos brasileños. Pero por lo menos conseguí contagiarles mi curiosidad.



Para comenzar a "tirar del hilo", me fue de suma utilidad el "colgado" que hizo la redacción de La Diaria al comienzo del artículo que me motivó, en su referencia a los autores de posts internéticos y un libro, que son la fuente más visible de toda esta movida mediática, aunque no figuran citados. Poseen diversos sitios virtuales: el más importante, "STB no Brasil. Arquivos do bloco soviético" 1. El libro se titula : " 1964. O elo perdido. O Brasil nos serviços secretos comunistas", Editora Vide, octubre de 2017. Desde antes de su aparición, en las páginas web de los autores ya se hacían "adelantos" sobre los hallazgos documentales, entre ellos, los concernientes a Trías, con un artículo que desde agosto 2017 ya estaba en el aire. (En Uruguay repercutió en octubre) . Los autores son Mauro Abranches Kraenski y Vladimir Petrilák, que, al contrario de lo que reza la referencia publicada por La Diaria como "historiadores brasileños", no son ni historiadores y brasileños sólo a medias.



El primero es brasileño procedente de Curitiba, de ascendencia polaca, pero vive actualmente en Polonia ; ejerce tareas de guía turístico en Cracovia (aparecen ofrecidos los servicios de su empresa en Internet) y eventualmente, el periodismo. Es desconocido en la academia brasileña. El segundo es checo pero también reside en Polonia y al parecer, es periodista. Figuran artículos suyos en internet, en checo y polaco y algunos en portugués 2 . Según dichos de Kraenski, ambos se encontraron en Polonia por "afinidades ideológicas" 3 y compartieron el interés por encarar el registro de los archivos del servicio secreto checo. Los dos tienen mucha presencia en internet a través de entrevistas, página web y videos referentes a los contenidos de los archivos analizados. Trías ha sido objeto privilegiado de estas publicaciones en las cuales se le da la estatura del "mayor agente comunista en la historia de América Latina" 3. A veces aparecen sabrosos comentarios sobre personalidades que denotan conocimiento acerca de los intelectuales y políticos brasileños, amigos y afines ideológicos de Trías, así como los que fueron influenciados pór él. Por lo general, se les atribuye la condición de agentes de la STB o de la KGB.

"Esse Jorge Abelardo Ramos era um historiador argentino e deputado socialista e foi, com Vivián Trías e outros, o fundador do revisionismo histórico platino, que transformou tiranos como Rosas, Francia e Solano López em heróis anti-imperialistas, ao mesmo tempo em que reduzia homens como Mitre e Sarmiento - que fundaram a Argentina próspera, liberal e democrática - a lacaios do imperialismo inglês. Como se vê, cumpriram bem a sua função no movimento comunista. Essa escola revisionista produziu filhotes aqui no Brasil, sendo o mais notório deles o tendencioso livro "O Genocídio Americano: A Guerra do Paraguai", de Júlio José Chiavenato(1978), que fez a cabeça de gerações de professores e estudantes, ensinando-os a se envergonhar do seu próprio país. Os exilados brasileiros no Uruguai, como Brizola, Darcy Ribeiro e Paulo R. Schilling, beberam todos nessa fonte."4

"Fizemos um vídeo em que mostramos alguns exemplos de documentos encontrados no arquivo de Praga sobre o socialista e intelectual uruguaio, Vivian Trías, que o descrevem como "o maior agente do serviço de inteligência da antiga República Socialista da Tchecoslováquia, a StB, já recrutado na América Latina".Trías e Jorge Abelardo Ramos os "companheiro" dos brasileiros Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, exilados no Uruguai em 64. (minha opinião: Todos que citei também eram/são agentes STB/KGB). O que importa é que os quatro se juntaram a mais um chamado Methol Ferré e criaram uma supremacia intelectual político-ideológica, nasce a esquerda latino-americana. Essas cinco matrizes do capeta que deram origem aos projetos Pátria Grande, fazendo isso através do FORO DE SÃO PAULO, MERCOSUL, UNASUL, ALBA E CELAC.5

Para no abundar, estas perlas, a pesar de su pésima sintaxis, me parecen suficientes para ilustrar por donde van las inquietudes de nuestros autores y también de su generosidad para atribuir la condición de agentes del mundo comunista a todos los citados. Entre los influenciados y participantes hay muchos más, pero todos comparten una misma condición: están muertos.



El libro "1964".....no ha tenido repercusión en la academia brasileña y las referencias a el hasta ahora sólo aparecen en sitios web de línea más que conservadora. 6

Mis días de navegación me permitieron reunir un bagaje importante de informaciones. Sobre todo porque, como ya mencionamos, todos los involucrados con este episodio hacen uso abundante del cyber espacio para difundir su pensamiento y obra.



Los textos, escritos y hablados, son de una fuerte tonalidad anti comunista, estilo "guerra fría". El objetivo del libro citado fue controvertir la "historia oficial" - que según los autores, adjudica en forma incorrecta a la responsabilidad de los EEUU la gestación y realización del golpe del 64. Señalan en cambio, como causa primordial la "ocupación" comunista en el gobierno de Goulart (y aún de los dos anteriores). Las FFAA habrían intervenido para evitar la instauración de un régimen comunista en Brasil. Kraenski tiene además otras publicaciones: una historia del comunismo en Brasil (mismas fuentes que 1964...) y una "Desconstrucción del pensamiento de Paulo Freire", promovidas y publicadas por un pintoresco personaje que aparece como central en este episodio de los archivos secretos.



Se trata del autodenominado filósofo Olavo de Carvalho, prologuista del libro de Kraenski y Petrilák 7, accesible en internet y que reconoce al primero como ex alumno de sus cursos, a quien promueve en sus publicaciones.Todo en esta historia remite a él. Kraenski, en la entrevista que citamos, lo menciona como la única persona que creyó en la centralidad de la KGB para la asonada militar de 1964.



Este señor emite un curso ON LINE de filosofía desde una pequeña ciudad de Virginia, donde reside desde hace algunos años. Tiene una singular biografía. No tiene formación académica formal después de la primaria. Comenzó sus actividades públicas como astrólogo y profesor de astrología, durante una etapa mística y esotérica en la cual utilizó un nombre musulmán y estuvo vinculado a varias sectas de actividades dudosas, incluso la secta Moon. 9 Pasó un tiempo interno en un psiquiátrico, del que se retiró sin alta médica. En algún momento se convirtió al comunismo (años 1966 a 1968), tiene casos judiciales por estafa, numerosos libros publicados sobre una gran diversidad de temas y desde hace algunos años se reconvirtió al catolicismo, adhieriendo a sus corrientes más derechistas. Defiende por ejemplo, que la Inquisición no existió, que el Congreso Vaticano II estuvo infiltrado por la KGB y detesta, por supuesto, a los teólogos de la liberación. El Opus Dei cofinancia con un Instituto Republicano una página de internet que lidera, fundada en 2002, cuando fue electo Lula por primera vez y que hace periodismo alternativo de tendencia muy conservadora: MIDIA SEM MASCARA. 10 Según el autor, esta página viene a llenar un vacío, ya que la prensa brasileña toda está imbuída de una inclinación izquierdista. Allí hace prédica anti Lula y realizó una activa campaña contra Obama, a quien llama "psicópata y falsario" y se lo acusa de haber falsificado un documento de identidad de Obama para probar que su condición de extranjero no le permitía aspirar a la presidencia 11 . También de ser un agente ruso islámico 12. Actualmente promueve la figura de Jair Bolsonaro, de triste papel en la sesión del Congreso que destituyó a Dilma, que defiende la tortura como método y es candidato a presidente de Brasil por la ultraderecha. Leí textos que acusan a Olavo de "hacer la cabeza" de la derecha brasileña, aunque en lo personal opino que hay sectores de derecha más sensatos en Brasil, que vacilarían en ser orientados por este caballero. Su pensamiento es maniqueo, adhiere al sionismo, al capitalismo de libre mecado y al neoliberalismo. Ve espías comunistas por todos lados y no tiene el menor reparo en debatir sobre cualquier materia, desde biología hasta física cuántica. Entre otras genialidades, les enmienda la plana a Darwin y Einstein. (defiende el creacionismo y el geocentrismo) Hay numerosas biografías suyas en internet, que además citan sus abundantes obras y pensamientos más célebres. (Incluyo enlaces al final del texto) Hay otras de sus admiradores, que omiten gran parte de los datos, centrándose en su vasta obra publicada. Casi toda en la misma editorial VIDE que edita la obra más reciente de estos autores sobre el golpe en Brasil. Además, esta editorial ha lanzado una abundante bibliografía religiosa. Un periodista gaúcho amigo, se refiró a Olavo con un término en portugués que aplicado a personas resulta muy duro: "lixo" (basura).13 No es extraño que la academia brasileña no conozca el libro de nuestros autores, ya que la sola existencia del prólogo de Olavo debe actuar como disuasivo respecto a su lectura....



La aproximación a estos materiales corrobora mi intuición (femenina) de que aquí hay "gato encerrado" y que todo esto tiene que ver con algún fin que desconocemos. Tal vez no deberían ni siquiera ocupar el tiempo de gente seria, si no fuera porque el motivo de estos intentos de enchastrar a figuras destacadas de nuestro pasado próximo merecen atención en el sentido de esclaecer sus fines. Aunque hay uno obvio: un amigo que ha oído el runrun sobre Trías, me decía hace unos días que "al parecer fue agente de la CIA"... Lanzado el rumor....La lectura de algunos pasajes y comentarios en los blogs y videos sobre Trías, me da la sensación de una colaboración locataria en el asunto , ya que el conocimiento del Uruguay suele ser muy precario en los brasileños. Aunque esto puede deberse a una excesiva suspicacia después de días de inmersión en estos archivos tan peculiares...

Por qué el ensañamiento con la figura de Trías? Tengo mis hipótesis, pero sería largo fundamentarlas aquí. Creo haberme esclarecido sobre el "dime con quién andas".Pero subsiste la incógnita sobre "en qué andas"......



