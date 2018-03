Las mentiras.Encuestas: un nuevo escenarioHomenajes a 30 Años de la Muerte de WilsonDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdLa vacuna contra la Gripe no es perfecta, pero es mejor que no vacunarseUna buena síntesis: la analizamos y damos opinión. (Abordando eso gris, que parece la teoría).A propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checoComo convencer#8MarchaMUCHOS SAXOFONESLos nombres de América (1)Reunión de expatriados a orillas del SenaLa igualdad de género y el cumplimiento de la agenda 2030La guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FADos eleccionesEs urgente: jueces, fiscales y policías deben ponerse de acuerdo“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”Entre peores y parecidos“Rodolfo, no estás solo”Injerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La necesidad de una Perestroica y Glasnost en la ArmadaLa política y los parientes¿La fórmula presidencial del FA podría terminar siendo Orsi — Xavier?La reconstrucción de UruguayComunicación animal: ¿qué tan diferentes somos los humanos?El largo y profundo camino al 5 de febrero de 1971El animal simbólico

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XVII, Nro. 724: Cinco trabas para los cambios

10.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 12 titulando en su portada: 'Cinco trabas para los cambios'.

Escriben en este número:

Manuel Aguilar Mora, Riccardo Bellofiore, Javier Biosca Azcoiti, Ibán de Rementería, Haroldo Dilla Alfonso, Richard D. Wolff, Joan Font, Irene G. Pérez, Nina Power, Sergi Raventós, Alberto Tena, Esteban Valenti







Cinco trabas para los cambios

Por Esteban Valenti



No sería necesario explicarlo, justificarlo, pero estos son tiempos donde nada debe darse por descontado, hay que decirlo alto, incómodo y fuerte. El Uruguay, el Proyecto Nacional necesitan, reclaman una nueva generación de cambios para poder seguir avanzando, en cuatro direcciones: crecimiento impetuoso de la economía por lo tanto de la producción; mejora en las oportunidades y en la distribución de la riqueza y por lo tanto en los indicadores sociales y en especial en el núcleo duro de la pobreza; avance en la calidad de la convivencia democrática y social; equilibrio y protección ambiental Los cuatro planos se entrelazan y se hacen inseparables.







Los nuevos colores de Italia

Por Mario Calabresi



Del rojo de la izquierda al azul con matrícula Salvini y el amarillo de 5 Estrellas. Las elecciones tendrán profundas consecuencias.



Hubo un tiempo en el que había regiones rojas y regiones azules. Las primeras resistían desde la posguerra, y durante 70 años estuvieron gobernadas primero por el Partido Comunista, y luego por los sucesores de este. Las segundas han sido monopolio de Silvio Berlusconi, que congregó al pueblo disperso del pentapartito de la primera república. Actualmente ya no queda nada de todo eso. Perviven unas pocas islas rojas, el azul cubre el norte por completo y penetra hasta Roma, si bien ahora habla el lenguaje extremista de la Liga de MatteoSalvini, y el resto es amarillo.







México: Esperando a AMLO

Por Manuel Aguilar Mora



Encuestas tras encuestas vienen señalando desde hace meses las preferencias de una mayoría de mexicanos por la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A seis semanas de que según el barroquismo del INE (Instituto Nacional Electoral) se inicien formalmente las campañas de los candidatos presidenciales esa posición de favorito se mantiene como lo demuestra la encuesta publicada hace una semana por el diario Reforma, en donde se señala que AMLO aventaja por diez puntos a Ricardo Anaya el candidato del frente conformado por el PAN (Partido de Acción Nacional) y el PRD (Partido de la Revolución Democrática) que ocupa el segundo lugar y quien a su vez aventaja a José Antonio Meade, “el candidato priista que no es priista” como irónicamente se le conoce, por más de 14 puntos colocado muy abajo en el tercer lugar.





El capitalismo, un obstáculo para la igualdad y la democracia: la historia de EEUU

Por Richard D. Wolff



La Guerra Fría acabó con el legado del New Deal. El paso del tiempo y Trump están destruyendo ahora el legado de la Guerra Fría. Mientras que el capitalismo era cuestionado y desafiado en las décadas de 1930 y 1940, hacerlo se convirtió en tabú después de 1948. Sin embargo, a raíz de la crisis de 2008, se recuperó el pensamiento crítico acerca del capitalismo. En particular, un argumento está ganando terreno: el capitalismo no es el medio para alcanzar la igualdad económica y la democracia, sino más bien el gran obstáculo para su realización.







Miseria de las políticas de activación laboral

Por Sergi Raventós y Alberto Tena



Para solucionar el problema del desempleo, la desigualdad y la exclusión social, la UE señala unos principios clave como son el fomento de la empleabilidad, el impulso de la iniciativa empresarial, la igualdad de oportunidades y la flexibilización del mercado de trabajo. Estos principios, focalizan principalmente el problema del lado de la oferta, en las propias carencias de los trabajadores a la hora de luchar contra el desempleo.







Catalunya: La situación sigue abierta

Por Joan Fon



La situación en Catalunya sigue siendo compleja. La represión desencadenada con la aplicación del artículo 155 descabezando las organizaciones políticas o cívicas del independentismo, según palabras de la vicepresidenta Soraya, con detenciones, imputaciones o exilios de las cúpulas de estas organizaciones, no ha conseguido destruir o debilitar significativamente al movimiento independentista.







Materialismo y praxis emancipatoria en Alfred Schmidt

Por Riccardo Bellofiore



El concepto de naturaleza en Marx de Alfred Schmidt es uno de los clásicos de la segunda generación marxista de la Escuela de Frankfurt. De hecho, es un libro que ha marcado profundamente el desarrollo del debate de los años 60 y 70 y que ha recibido amplia acogida, en Italia también, gracias al trabajo de Lucio Colletti. Ahora regresa a las librerías de la mano de ediciones Punto Rosso y gracias a la edición de RiccardoBellofiore, de cuya introducción al texto de Schmidt publicamos aquí un amplio extracto, cortesía del editor y el autor.







Los avatares del reformismo en Cuba

Por Haroldo Dilla Alfonso



Hasta los años 90, el discurrir post-revolucionario de Cuba era lento y pastoso. Era excesivamente oficialista para ser interesante, excepto cuando, desde el propio oficialismo se producía alguna purga política que llenaba a la isla de rumores y a la elite de temores.







Chile: el gabinete feroz de Piñera

Por Ibán de Rementería



En la designación del Gabinete por el electo Presidente Piñera lo que se esperaba era un equipo cercano a las propuestas programáticas de la segunda vuelta, liberal en lo valórico y progresista en lo social como se lo prometió a la “derecha social”, con educación gratuita y todo.







La construcción del contrapoder feminista ha llegado para quedarse

Por Nina Power



Ensayo incluido en el Informe 'Estado del poder 2018'

En este breve ensayo se aborda el tema de la ‘socialización’: la manera en la que somos educados, de formas sutiles y no tan sutiles, para aceptar nuestra propia opresión. El feminismo es el que mejor nos puede enseñar a analizar este fenómeno, porque históricamente a las mujeres se les ha educado para cumplir este papel: suavizar los desacuerdos, aplacar y consentir.







Paul Preton/ hispanista. “¿Por qué votan a los corruptos? Están tan acostumbrados...”

Por Irene G. Pérez



Paul Preston (Liverpool, 1946) es catedrático Príncipe de Asturias de Historia Contemporánea española y director del Centro Cañada Blanch para el estudio de la España Contemporánea de la London School of Economics.







Los ultraderechistas de La Liga superan a Forza Italia, de Berlusconi, y la coalición conservadora roza el 40% del voto necesario para formar gobierno

Por Javier BioscaAzcoiti



Victoria del Movimiento 5 Estrellas en Italia y gran resultado para los ultras de La Liga

El gran perdedor de la noche ha sido el Partido Democrático de MatteoRenzi, con aproximadamente un 20% del voto.



El Movimiento 5 Estrellas (M5S) encabezado por Luigi di Maio será el partido más votado de las elecciones generales italianas, aunque se queda lejos de la mayoría absoluta para un partido que hasta ahora siempre se había negado a firmar acuerdos con otras formaciones.

Con más del 60% de los colegios escrutados, M5S se sitúa en cabeza con el 31% de los votos para el Senado (los datos de la Cámara Baja son similares, pero el escrutinio es más lento). En las elecciones generales de 2013, el M5S también fue la fuerza más votada.





Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy