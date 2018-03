¿La caja es lo único que importa?Cinco trabas para los cambiosÁfrica en nuestro corazónEducación y seguridad: cuando al gobierno no le importan los resultadosLas mentiras.Encuestas: un nuevo escenarioHomenajes a 30 Años de la Muerte de WilsonDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdLa vacuna contra la Gripe no es perfecta, pero es mejor que no vacunarseUna buena síntesis: la analizamos y damos opinión. (Abordando eso gris, que parece la teoría).A propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESLos nombres de América (1)Reunión de expatriados a orillas del SenaLa igualdad de género y el cumplimiento de la agenda 2030La guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FADos elecciones“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”Entre peores y parecidos“Rodolfo, no estás solo”Injerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La política y los parientes

¿La caja es lo único que importa?

Pablo Urreta

13.03.2018

Falero y sus colegas blancos y colorados trabajan intensamente para beneficiar a los malos pagadores de patente de rodados, pero cuando el Pte. Vázquez anunció la rebaja de la contribución rural que beneficia a la enorme mayoría de los productores que hoy atraviesan una situación compleja, no les gustó y saltaron pidiendo compensaciones.

Y desde una visión recaudadora es una actitud lógica, perdonar deudas de los deudores de patente de rodados, que es el tributo que más aporta a los ingresos departamentales, además deresignar una de las funciones de las intendencias que es la fiscalización, es tratar de hacer caja fácilmente; mientras que la rebaja de la contribución rural significa renunciar a una partecita de los ingresos de la Intendencia.

Ud. Dirá, bueno pero si al diputado Bacigalupe que le debe más de 2 millones de pesos a la ISJ, le hicieron un nuevo convenio y le permiten seguir trabajando a pesar de incumplimientos anteriores, por qué a mi que me atrasé en el pago de la patente no me corresponde el mismo tratamiento? Y la respuesta es simple, las dos cosas están mal y no se puede arreglar un error con otro. Para el caso del diputado se instaló una comisión investigadora en la Junta que espero se expida a la brevedad, pero esta nueva amnistía tributaria para los deudores contumaces es sumamente injusta con los buenos contribuyentes y una vieja y mala práctica administrativa. No puede ser que al buen pagador le salga más caro pagar en fecha que no pagar, eso termina estimulando la viveza criolla y la evasión. No estoy de acuerdo...

Con lo que si estoy de acuerdo, es con la rebaja de la contribución inmobiliaria rural propuesta.

En primer lugar estoy de acuerdo porque es reestablecer un beneficio para los productores en un momento complejo, que fue quitado en de 2016 con el objetivo de mejorar la recaudación de las intendencias, a pedido del Congreso de Intendentes donde el PN es mayoría (12 en 19).

En segundo lugar porque se beneficia con una rebaja de 18% a productores que explotan menos del 1000 hás, y de un 28% para aquellos que tienen predios menores a 1000 hás y además tributan IMEBA, es decir que alivia a la gran mayoría de los productores que sonchicos y medianos.

Y en tercer lugar porque esta medida en general tiene un bajo impacto en la recaudación de las intendencias.

En el caso de San José, considerando la información del último Censo Agropecuario y a la última RRCC de la ISJ, la rebaja beneficia a 1300 productores pequeños y medianos que concentran el 60% de la superficie productiva del departamento, y el costo de esta medida para la ISJ no llega a 25 millones de $ en el año.Cabe aclarar que los productores que tienen menos de 50 hás ya están exonerados de este tributo, quedando fuera del alcance de esta medida los productores de más del 1000 hás, que en San José son solamente 90 pero que concentran el 33% de la superficie productiva del departamento

Volviendo a los números, esos 25 millones de $ que dejaría de percibir la ISJ, significan el 1,5% de los ingresos totales de la ISD en un año y es 24 veces menos que los 581 millones de $ que transfirió el gobierno nacional a la intendencia en 2017.

En suma, la realidad se empeña en demostrar que cuando gritan´bajen del costo del estado´se refieren a medidas que no les roce la caja que manejan ellos, y que los discursos de solidaridad con los productores en dificultades están vacíos de contenido, porque los intendentes blancos con estas actitudes confirman que lo único que les importa es engordar su caja para licuar ineficiencias de sus propias gestiones.

