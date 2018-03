Los problemas siguen pendientes¿La caja es lo único que importa?Cinco trabas para los cambiosÁfrica en nuestro corazónEducación y seguridad: cuando al gobierno no le importan los resultadosLas mentiras.Encuestas: un nuevo escenarioHomenajes a 30 Años de la Muerte de WilsonDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdLa vacuna contra la Gripe no es perfecta, pero es mejor que no vacunarseUna buena síntesis: la analizamos y damos opinión. (Abordando eso gris, que parece la teoría).A propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESLos nombres de América (1)Reunión de expatriados a orillas del SenaLa igualdad de género y el cumplimiento de la agenda 2030La guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FADos elecciones“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”Entre peores y parecidos“Rodolfo, no estás solo”Injerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La política y los parientes

Los problemas siguen pendientes

Dr. Federico Arregui Mondada

13.03.2018

Uno recorre Uruguay a lo largo y a lo ancho, y hace lo mismo por su capital, Montevideo.

¿ Qué ha sucedido en estas últimas cinco décadas que son contadas las grandes obras que marcan y sellan los destinos de los colectivos urbanos y nacionales ?

Nos referimos a obras de infraestructura que permanecen en el tiempo y que son guías de modernidad, calidad de vida y símbolos del progreso de la sociedad que las crean . Como se puede ver en las ciudades latinoamericanas, europeas y asiáticas.

Podemos enumerar algunas pocas, siendo conscientes que se nos puede escapar alguna, como muestra de nuestro declinar, como sociedad, en su ambicionar: la torre de Antel sobre la rambla portuaria, la doble vía de la ruta 1 y la de la Interbalnearia, el puente sobre la laguna Garzón, el estadio de fútbol de Peñarol. Estamos hablando de obras que involucran décadas de vida de la gente y tiempo precioso para el país. En el camino quedó el Antel - Arena que sería una obra magnífica y preciada para un sinfín de propósitos, la intención de inversores a principios de la gestión de la Prof. Ana Olivera en la IMM que pretendía unir Tres Cruces con el aeropuerto de Carrasco por un túnel bajo el cantero central de Avenida Italia con pretextos municipales muy poco compartibles. Y habrá otros, seguramente, que por "miopía de visión", ceguera ideológica y férreas mediocridades instaladas en el riñón de nosotros mismos como pueblo quedaron por el camino.

¿ Qué ha pasado en el Uruguay y con nosotros? Con muy limitadas herramientas tecnológicas se hicieron en las primeras décadas del 1900: el Estadio Centenario ( en pocos meses ), la rambla montevideana y de ¡ granito !, el Palacio Legislativo, el trazado de las grandes rutas nacionales, el Palacio Salvo, etc. Ni qué decir de que funcionaba un transporte multimodal de mercaderías: transporte fluvial a través de los ríos ( Negro, San Salvador, Uruguay, y Río de la Plata - quedaron subsistentes estos- ), vías férreas y carreteras.

Hoy tenemos un país con carreteras en estado deplorables ( sacando las rutas nacionales ), no hay más ferrocarril y se impide a los inversores de cualquier origen y por sindicatos y en varias oportunidades el recorrido de sus vías cuando se proponen invertir en él ( ¿ casualidad ?, ¿ y el legítimo empleo del derecho y obligación de las autoridades para gobernar ?, ¿ o hay otros intereses que cubrir )?. Por tanto no hay transporte multimodal y ningún país puede avanzar ni ser rentable sus actividades productivas sin el abaratamiento de sus costos de fletes para transporte de mercaderías, para el transporte de pasajeros. Ni qué decir que pedir aeródromos que funcionen mínimamente con servicios de transporte de pasajeros es sólo una quimera...una locura en el país de la flotación....

Seguimos siendo un país atado a la región, sin atrevernos por mayorías legislativas parlamentarias ( que son legítimas ) a celebrar tratados de libre comercio que son riesgos y oportunidades también.

Seguimos siendo un país que cuando nos va bien no nos importa nada y cuando nos va mal pedimos ayuda al Estado. Seguimos siendo un país que, si no hubiera Planes del Mides de asistencia social tendríamos guarismos de pobreza e indigencia sumamente mayores. Seguimos siendo un país que castiga al consumo y a las clases medias que están allí por esfuerzo y estudio, por talento y sacrificio.

Somos un país que vamos en un quinquenio soportando tres Ajustes Fiscales y el déficit sigue allí, tan campante. Sería para reír, si no fuera una tragedia.

Observamos el mundo y vemos como de la nada crean riqueza, o mejor expresado: de la materia gris crean riqueza. Es la revolución de la tecnología, de las comunicaciones, del Conocimiento. Los grandes países observan el espacio profundo, piensan en ir a la Luna nuevamente y a otros planetas...mientras nosotros seguimos atrapados en la cruel tragedia nacional de repartir pobreza y de seguir cayendo comparado a nosotros mismos. No es que no importen las estadísticas internacionales y nuestro posicionamiento. No es eso. Es que debemos siempre mirar un poquito más arriba, ambicionar más, querer crecer desde todo punto de vista y no conformarnos en el charco de la mediocridad rampante que nos asola. Es combatir la mediocridad de nosotros mismos, de querer elevarnos, de ser mejores, de premiar los éxitos...a todo nivel.

Si nos comparamos a nosotros mismos no podemos decir que estamos mejor: hay muchos más homicidios que antes, hay zonas de Montevideo y algún incidente aislado en el interior pero que son señales en donde el Crimen Organizado jaquea a las fuerzas del Estado, el nivel educativo de nuestra población promedio no es mejor que antes ( al menos para quien escribe ) lo que no significa que no haya un esfuerzo social tremendo y hercúleo al destinar un 5% de un PIB en ascenso continuo para la Educación, sigue habiendo zonas del Uruguay de afuera de Montevideo en donde es difícil conseguir médicos e infraestructura hospitalaria de primer nivel. Digan lo que digan es así. Seguimos siendo un país repleto de estudios terciarios humanistas y de ciencias blandas y no de ciencias duras. Y no soy feliz por expresar impresiones y opiniones sobre la realidad que nos rodea.

Ya no hay excusas. Es tiempo de coraje y de audacia, de sabiduría y emprendedurismo en todos los niveles de nuestra sociedad. Como existió hace cien años atrás. ¡ Que paradoja !