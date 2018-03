Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEstampas del UruguayPolítica desquisiadaHomenajes a 30 Años de la Muerte de WilsonDía internacional de la mujer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migracionesLa larga revolución triunfanteLos problemas siguen pendientes¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEducación y seguridad: cuando al gobierno no le importan los resultadosEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdLa vacuna contra la Gripe no es perfecta, pero es mejor que no vacunarseA propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESLos nombres de América (1)Reunión de expatriados a orillas del SenaLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FADos elecciones“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”Entre peores y parecidos“Rodolfo, no estás solo”Injerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaKosovo: el estado millennial de EuropaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaVivian Trías, Jorge Rafael Videla y el socialismo nacionalLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y pazTrías, Corbyn: en buena compañíaYankees, come back!La política y los parientes

Estampas del Uruguay

William Marino

16.03.2018

"Nadie debe confundirse, nuestras rectificaciones no pasaran nunca por abandonar nuestro perfil político y nuestras grandes definiciones". Mensaje: 05-02-87 Comisión N. de Organización Frente Amplio.

El 31 de octubre del 2004 a eso de las 21 horas, se sabía que el triunfador de esas elecciones era la izquierda, era el Frente Amplio. Lo hemos dicho y escrito en muchas ocasiones, "no por cantado el triunfo de la izquierda", la derecha queda descolocada. ¿Qué iba a realizar una colcha de retazos, en un país en crisis? En un país que se gano una elección, NO una Revolución. En un país donde la pobreza llegaba al 40 % y la indigencia el 10 %; donde la desocupación rondaba el 18 %, y el empleo informal el 35 %; donde el enfermarse era un lujo muy caro, los hospitales en franca línea de decadencia, por su falta de limpieza, de médicos y enfermeros. El crecimiento de los asentamientos fue muy grande, pues eran unos 712 a lo largo y ancho del país. Podemos también hablar de inflación. Los gobiernos de los blancos1959-1966 y 199-1995, están entre los periodos de más inflación de la historia de nuestro país, llegando a los tres dígitos. De los salarios, los Consejos de Salarios instrumentados, luego de largas luchas, de paro y huelgas, en 1943 se convocan algunos sectores, otros se irán incorporando luego de ardua lucha. El gobierno de Pacheco, medidas de seguridad mediante lo suspenderá, al igual que la dictadura cívico militar. Con la democracia volverán los Consejos de Salarios, que serán suspendidos por Lacalle (blanco) Sanguinetti y Jorge Batlle (colorados). En el 2005, con el Frente Amplio en el gobierno se restituyen esos legítimos derechos, por los decretos 138 y 139/05. Pero y la enseñanza como era antes del 2004 y la de hoy en el 2018, de eso es lo que habría que hablar. Locales de enseñanza, salarios de maestros y profesores, plan ceibal..... Podríamos seguir y seguir, con la salud, la vivienda, rebaja del IVA, la seguridad pública con policías que hoy por dedicación total están entre los mejores pagos.

No se sabes los porque, ¿o si lo sabemos?, pero hay gente que está desconforme, muy desconforme. Dice que el Frente Amplio, es un partido tradicional más, que es de derecha. ¿Sera tan así? O nos dejamos llevar por los enojos de una derecha organizada, que se hace cada vez más fuerte, en lugares, barrios, donde los frentistas eran los "unos". Lo que sí es cierto, porque los números cantan, nuestro Frente Amplio, bajo su militancia en lo político y también en su votación hacia la interna. Cada vez tenemos menos locales del Frente abiertos, NO hay propaganda ni agitación por falta de dinero y "militancia". Todo nos cuesta, la participación es una de las que más nos cuesta, en lo social o sindical.

Entonces ahí comienzan las preguntas. ¿Por qué? Porque si en el 2004 habían un 39.9 % de pobres y hoy son el 6.4%. ¿Por qué si el crecimiento del salario real desde el 2005 al 2015 fue de 137 % para el salario mínimo nacional y del 48 % para el salario medio. Porque si durante los 13 años de gobierno del Frente se vendieron unos 600.000 auto y más de 750.000 motos. Porque si para esta semana de Turismo del 2018, se agotaron ya los pasajes a los EE.UU., España y otros destinos de Europa. Porque si en la enseñanza se ha pasado del 3.1 % en el 2004 a casi el 6 % en el 2017 del PBI, que mucho a crecido en estos años. Aquí se debe de decir que el salario real de los docentes creció un 82 % en el mismo periodo. Porque si las pensiones y jubilaciones, no solo han conservado su poder adquisitivo, sino que a lo largo de estos trece año siempre subieron más que la inflación.

Seguro que los pedidos de aumentos salariales, seguirán a la orden del día, pero ya no para parar la olla, sino para cambiar, el televisor por un plasma. El cambiar la moto por un auto. Mejorar la casa ya sea en techos o paredes y porque no cambiando de casa y barrio. Para viajar y poder salir de vaciones. Por algo somos seres humanos que vamos a más. Pero también el ser humano es egoísta y malo, pues ese movimiento sin motivaciones políticas, pero guiados por los "kusquito", entre las primeras medidas que pide está en que desaparezca el MIDES, que no se ayude a esa gente "que no quiere trabajar". Piden que "si tiene que correr sangre que corra sangre", se decía por radio en Durazno. Este movimiento, sin finalidad política, pero con una ideología de derecha y que solicitan desde canastas de combustibles, que el dólar suba su valor (sic), sus teóricos hablan de un dólar a $36. Que se les rebajen los impuestos y se les ayude pues la están pasando mal. Hasta aquí todo bien. Seguro que estas movilizaciones son contra el Gobierno del Frente Amplio. Ellos así lo han manifestado. Los grandes medios de comunicación -radios, TV, prensa escrita, revistas- todos le han prestado y prestan muchísima atención a esas movidas de decenas de personas. Si sacamos Durazno, (6.000 personas) no sé si alguna llego al centenar. Estas manifestaciones ya no son, -a pie descalzo-, hoy llegan en camionetas 4 X 4, vehículos de alta gama, algunos tractores nuevos que se ve aun no conocen lo que es la tierra. Sus pasajeros son hombres y mujeres con pantalones y camisas nuevas, corbata en algunos casos, tacos altos en otras. Pero el tiempo cambia, el Uruguay cambia. En cualquier momento vemos a los banqueros, los dueños de grandes hoteles, los dueños de grandes empresas pidiendo su canasta de alimentos.