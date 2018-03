Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoFue hace treinta añosEstampas del UruguayPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?EL Camarada Vladimir y el Camarada OrtegasDía internacional de la mujer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migracionesLa larga revolución triunfanteLos problemas siguen pendientes¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEducación y seguridad: cuando al gobierno no le importan los resultadosEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdLa vacuna contra la Gripe no es perfecta, pero es mejor que no vacunarseA propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESLos nombres de América (1)Reunión de expatriados a orillas del SenaLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FADos elecciones“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”Entre peores y parecidos“Rodolfo, no estás solo”Injerencia o preservación de los derechos humanosIzquierda, el canciller y VenezuelaTabaré, los autoconvocados y la intelectualidad de izquierdaLa Asamblea Nacional, una oficina del Partido ComunistaDespedidos por los robotsLa masacre de Jodyalí - constante llamamiento por justicia y paz

Inicio | Columnas Te encuentras en:

Fue hace treinta años

Juan Raúl Ferreira

16.03.2018

Fue hace 30 años. Hacía días que el desenlace podía ser en cualquier momento. Diego Achard estaba junto a nuestra familia. Cabeceábamos un sueñito de a ratos en algún sofá, hasta que sobre el amanecer mamá nos llama que fuéramos con ella a su cuarto. A las siete menos diez de la mañana se fue para siempre.

Su reloj de péndulo está a la entrada de mi casa, parado a esa hora. Mamá quiso mantener dos horas de intimidad familiar pero ni se llegó a tanto. Avenida Brasil estaba repleta de gente la voz se iba corriendo. A primer hora de la mañana llegó el Presidente con su Gabinete. Poco después quedó la familia sola nuevamente. Le dimos un beso y no se volvió a abrir aquel cajón de Crucifijo y Escudo Patrio, hasta el día de hoy.

Lentamente nos desplazamos a la Catedral donde el Arzobispo y más de cien sacerdotes esperaban para concelebrar la misa. Homilía de Mons. Delpiazo. La noticia se fue conociendo de a poco, pero cuando la gente veía pasar el coche fúnebre con motos que le abrían el paso, se daba cuenta de lo qué había pasado. Salía a la calle, lloraba, lo saludaba, lo aplaudía.

Terminada la Misa los Legisladores fuimos al Palacio, donde la Asamblea General, primero cedió el Salón de los pasos perdidos para su velatorio. Durante esos pocos minutos, media hora, una... mamá quedó sola con él en la Catedral cerrada. Parada a su lado. Cuenta el Padre Da Silva que pudo ver en sus ojos señales del agotamiento de varias noches sin dormir. Le preparó un té en la sacristía y se acercó para invitarla a tomarlo, sentarse, estirar las piernas, descansar un poco.

"¿Cómo?" , dice que le respondió, "en toda la vida no me he separado de él y lo voy dejar solo justo ahora?"

Cuando llegó el cortejo al Palacio, la multitud en sus afueras para pasar a despedirse, era gigante. Nunca terminó de pasar a pesar de lo largo de los actos fúnebres en espera de la llegada de algunos mandatarios. Alfonsín que un par de días antes había cumplido 61 años, llego sobre la caída del sol. Lo había llamado el día antes para combinar para darle un abrazo. No había habido tiempo. Yo no sabía cómo decírselo. Lo fuimos a buscar con Tarigo al aeropuerto.

Al acercarse al Palacio pidió que se apagaran las sirenas en señal de respeto. Bajó del auto y avanzó lentamente. La gente lo reconocía y sin molestarlo ni exteriorizar tanto sentimiento reprimido, le fue abriendo paso. Una brecha abrió la multitud como al paso de Moisés por el Mar Rojo. Al subir la larga escalinata Raúl se dio vuelta para con un sobrio gesto agradecer la deferencia y una ovación, solo aplausos, estalló espontáneamente rompiendo el silencio de la noche.

Y allí estaban frente a frente los dos viejos amigos. El Presidente de los argentinos había viajado acompañado de dirigentes peronistas amigos de Wilson. Alberto Pierri, Antonio Cafiero, Miguel Unamuno, entre tantos otros. AL iniciar regreso, alfonsín me tomó de un brazo y extendió la mirada a la casi infinita multitud que volvió a ovacionarlo. Y dijo "El entierro es el último plebiscito de un Hombre de Estado. No vayas al aeropuerto, acompañá a Susana" y me dio un leve cachetazo en la mejilla.

El coro del Sodre resonaba con música sacra entre los mármoles de aquel Palacio Legislativo, testigo de tantas vivencias de Wilson: diputado, Ministro, Senador y luego luchador incansable contra los que le habían usurpado. Allí donde cenó con De Gaulle, donde se alzó como Fiscal de la Nación, donde despidió la democracia en memorable discurso que año a año repiten todos los medios el 27 de junio. Fuimos caminando al Cementerio. Mamá también. Alguien le quiso poner un auto. No la conocía. Camino aquellas eternas cuadras rodeada de una multitud cuya presencia casi que no había advertido. A determinada altura, pasando Rivera y Soca hubo que pasar sus restos a la cureña. Ya sentíamos los sones de la Marcha Fúnebre de Beethoven (sinfonía No 3) . Ejecutada la Banda de la Fuerza Aérea dirigida por el Mayor Muiño. El Mayor, lloraba. Algunas de esas lágrimas me recordaban la nostalgia de viejas peleas amistosas entre ambos, en Rocha cuando yo era apenas un niño.

Fue difícil el traslado del féretro porque empezó , a pesar del peso del bronce a flotar encima de la multitud que quería tocarlo. No se cómo hicimos. Finalmente los caballos comenzaron a marchar. Fue imposible mantener una fila militar de honor ordenada. La gente le pasó por encima a todo. Así fue de difícil llegar al panteón, escuchar los discursos y enterrarlo. Cuando el Edecán Naval retiraba la Bandera para obsequiar a m madre, llegó un ejemplar de la edición especial de su Semanario, La Democracia, se puso sobre el féretro y se le enterró con él.

Acompañamos a mamá a su casa.No quiso que nadie quedara con ella esa noche. "Me tengo que acostumbrar." Preparó el te y lo tomamos con ella tarareando una canción que cantaron mucho juntos los últimos días. Era de su época de novios y había sido la forma como papá le había informado que no tenía cura: cantando esa canción "Et la vie continue" ... (Y la Vida Continúa.)

Fue: hace 30 años. Como hijo, siento que fue ayer. Como militante, ha pasado una vida. Se le extraña. Todos lo extrañan, aún quienes legítimamente discreparon y quizás hoy si siguiera vivo. Hay algo mágico en su figura que más allá de coincidencias, mayores o menores, aveces muy grandes.Cuando se fue, dejó un vació que trasciende sus filas partidarias. Como que el País lo extraña. Un gran conocedor de nuestra Historia me dijo hace poco "Wilson debe de ser de las figuras más queridas del país. Y de las cuáles su pensamiento se conoce menos." Me dejó helado.

Hoy la fecha precisa del aniversario sesionará nuevamente como entonces, la Asamblea General. Seguiré con atención cada discurso, pero retumbarán en mis oídos las palabras de su viejo adversario Carlos W Ciglutti de aquella noche. "las futuras generaciones cuidaran año a año a su tumba como los jóvenes griegos velaban sus armas en la tumba de Teseo, para buscar fuerza e inspiración para sus futuras batallas."

Este año, al otro día de la fecha, el viernes habrán dos actos. A las 11 el Pte de la Cámara de Representantes inaugurará una colección de fotos de Diego Aval, viejo militante del Partido Nacional. Y por la tarde, llueve, diluvie y truene, en el Museo de la Memoria habrá una doble recordación:

Por un lado una original muestra de fotos de los mas destacados profesionales del país, que han cedido sus derechos para la exhibición. Todas ellas de momentos históricos. En vitrinas habrán objetos de valor nacional. Algunos reconocibles a simple vista: la campera y el bolso conque bajó del barco. Otros, no mostrados hasta ahora, muchos no conocidos, manuscritos encontrados tras buscar mucho en el Archivo General de la Nación, por ejemplo.

Luego se presentará un libro. Si me permiten dar rienda suelta a mis emociones: un libro único, irrepetible. Tiene dos características originales. No hay una solo opinión sobre Wilson y su pensamiento. Solo hay trabajos, discursos, conferencias, cartas etc. del propio Wilson. En rigor la excepción es su discurso de despedida de la democracia. Se repite a menudo por TV y siempre y varias veces al día los 27 de junio. Pero haberlo omitido hubiera sido privarnos de un elemento muy importante de su historia política.

Pero están sus primeros artículos de joven fundador del Semanario Marcha, a los 20 años (cronista cinematográfico,) hasta líneas escritas por él , poco antes de morir. Está la carta entera al Gral. Videla que dio vueltas al mundo en 8 idiomas y hoy, en Uruguay solo alguna web tiene versiones editadas de la misma. ¿Quién no sabe que Wilson hablo en el Congreso de los EEUU y como consecuencia de ello se cortó la ayuda militar a Uruguay en pleno gobierno republicano? Pero ¿qué dijo? ¡Qué vigencia! hace 42 años... No pidió como algunos hacen hoy que el Imperio intervenga en sus asuntos internos. Exigió que "cese la intolerable intromisión de EEUU para mantener artificialmente a los enemigos de su pueblo" Y ese discurso dio vuelta un parlamento en las narices del ofuscado Secretario mide Estado.

No voy a segur con la lista. Su discurso sobre Simón Bolivar en la Cámara de Representantes de Ecuador "Nacionalismo, Antiimperialismo y no Intervención", su defensa acérrima a Nuestro Compromiso con Usted, que en la película que se distribuirá en el día de hoy algunos dirigentes llaman "mamarracho". Su apego a la intervención del Estado como cuando fue Ministro, contra el libre e injusto juego del mercado... En fin , la Vida y el Pensamiento de Wilson escrita por Wilson. Nunca imaginé que una obra así se plasmara en el papel.

Fue hace 30 años. Parece que fue ayer. Parece que pasó un siglo.

Dr. Juan Raúl Ferreira