Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentos

Mauricio Toledo;Ismael Olmos

19.03.2018

La sexualidad en la vida de los individuos occidentalizados cumple un rol destacado para su desarrollo y estima personal. Encarar la sexualidad en el ámbito médico muchas veces es difícil, debido al tabú existente. Sin embargo, cada vez hay más información y gente capacitada respecto al tema. La disfunción sexual (DS) es frecuente, se estima que entre un 30 - 80 % de la población la presentan, tanto en mujeres como en hombres.

La DS puede ser de varios tipos; disminución de la libido y la excitación, la anorgásmia o retraso del orgasmo y la disfunción eréctil en el hombre. Los factores etiológicos, es decir, sus causas pueden ser múltiples y van desde factores psicológicos, la depresión, enfermedades cardiovasculares y metabólicas (como la hipertensión o la diabetes), trastornos hormonales como la disfunción tiroidea, el proceso de envejecimiento y los medicamentos.

En una sociedad sumamente medicalizada, los efectos adversos a medicamentos adquieren relevancia. Se estima que un 25 % de la DS corresponden a medicamentos y son varios los grupos farmacológicos que la pueden producir (cardiovasculares, hormonales, psicofármacos). En las personas que están en tratamiento farmacológico, es muy importante el abordaje de la sexualidad y la posible DS, dado que puede afectar de manera importante su calidad de vida y también verse afectado el cumplimiento terapéutico. A su vez, muchas veces se recurre a tratamientos farmacológicos para tratar la disfunción, ingresando en un bucle de polifarmacia muchas veces difícil de cortar. La polifarmacia aumenta la probabilidad de interacciones entre los medicamentos, lo que redunda en un aumento de la probabilidad de experimentar reacciones adversas. Para minimizar la escalada en el uso de la medicación, desde una perspectiva racional del uso de medicamentos, idealmente se debe optimizar la dosis y eventualmente cambiar el perfil del fármaco. Esto se basa en el principio de la relación de la dosis con el efecto. Es decir, este tipo de efecto adverso es dosis dependiente y muchas veces optimizando la dosis mejora. Sin embargo, a veces no es tan sencillo. Veamos este fenómeno con los antidepresivos.

Los efectos adversos a nivel sexual pueden ocurrir con todos los antidepresivos: inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina-noradrenalina (ISRSN), antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) (1) .Algunos datos internacionales comunican el impacto de la DS en países europeos del 27% al 65% en mujeres y 26% al 57% en hombres en las primeras semanas de tratamiento con antidepresivos (2). Datos surgidos de estudios clínicos sitúan en el 10% al 80% de los pacientes (3). Los ISRS (fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram) son los antidepresivos más utilizados y en los que hay más datos sobre sobre DS. Los ISRS pueden influir a nivel de cualquiera de las fases de la respuesta sexual tanto en hombres como en mujeres. Al inicio del tratamiento se puede observar el fenómeno de tolerancia. La disminución de la dosis puede mejorar la sintomatología en la esfera sexual, pero a menudo esta intervención no es del todo efectiva y es necesario cambiar de fármaco. A su vez se ha observado un efecto adverso a más largo plazo, como la disfunción sexual permanente. Este tipo de reacciones adversas provienen principalmente de reportes de casos. De hecho se comenzó en 2017 una campaña por parte de la organización independiente RxISX https://rxisk.org. Este es un sitio web gratuito e independiente donde se puede investigar y reportar efectos adversos y tiene como lema "making medicines safers for all us" que al traducirlo significa, hacer medicamentos seguros para todos nosotros. Cuando hablamos del potencial riesgo producido por los medicamentos estamos asociando estos conceptos al término Farmacovigilancia, que ha tenido un impulso en las políticas de salud.

La OMS define a la Farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema de salud relacionado con ellos (4) . El reporte espontáneo de la sospecha de reacciones adversas tanto por parte de los profesionales de la salud como por los pacientes permiten conocer la relación beneficio/riesgo de los medicamentos, punto fundamental en la Farmacovigilancia. En nuestro país existe una Unidad de Farmacovigilancia del MSP que dentro de sus cometidos, recibe y procesa los reportes de sospecha de reacciones adversas (5). El problema que tiene esta metodología para conocer el riesgo de los medicamentos, es el bajo reporte (sub-reporte) y la DS no es la excepción. Por lo tanto, es esencial previo al inicio de la farmacoterapia una anamnesis sobre la función sexual y realizar un seguimiento de los posibles problemas que pueda provocar con el correspondiente reporte de las mismas.

Mauricio Toledo, Ismael Olmos

Unidad Farmacología Clínica Hospital Vilardebó

