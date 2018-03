Todo lo que sabe Facebook sobre ustedMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosEl Presidente no puede hacer política partidariaLos desencantados del Frente AmplioStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoFue hace treinta añosEstampas del UruguayPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?EL Camarada Vladimir y el Camarada OrtegasDía internacional de la mujer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdLa vacuna contra la Gripe no es perfecta, pero es mejor que no vacunarseA propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESReunión de expatriados a orillas del SenaLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FADos elecciones“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”Entre peores y parecidos“Rodolfo, no estás solo”

Otra vez Trías en el tapete

Luis C. Turiansky

21.03.2018

El profesor Fernando López D'Alesandro ha difundido los resultados de sus investigaciones (ver Uypress, 15.3.2018), que determinarían sin apelación que es verdad que el extinto dirigente socialista Vivián Trías trabajaba para el servicio secreto checoslovaco. Me permito discrepar.

Con todo el respeto que me merece el profesor López D'Alesandro debo decir, por haber participado en el otro bando de la polémica en torno al caso de Vivián Trías como presunto espía checoslovaco, que no comparto su afirmación de que dicha polémica ha terminado gracias a su última contribución, que incluye un completo peritaje grafológico.

Reconozco que no he leído los cinco mil folios que, según mi estimado contendor, contiene la carpeta de Vivián Trías en el Archivo de los Servicios de Seguridad de la República Checa, y no de Checoslovaquia. Debo aclarar, al respecto, que lo que el Parlamento creó no es el Archivo en cuestión sino el Instituto para el Estudio de los Regímenes Totalitarios, al que pertenece. Como su nombre lo indica, este debía contemplar en una sola institución las perversidades de la ocupación nazi (1939-1945) y del socialismo de estilo comunista (1948-1989), pero de hecho solo se ocupa de este último período. Parafraseando a López D'Alesandro al referirse a otro tema, viene a ser una expresión de la "cultura anticomunista".

Estoy dispuesto también a aceptar que alguna vez en mi argumentación he caído, como otros, en reacciones emocionales, y no porque tenga algo que ver con el PS sino porque simplemente creo que es un disparate pensar que el dirigente histórico e intelectual de renombre que fue Trías haya tenido necesidad de colaborar conscientemente con la policía estatal checoslovaca STB enviándole comentarios a cambio de un mísero sueldo. Es más, tampoco está claro cuál sería el interés de este servicio en inocular en la izquierda uruguaya independiente el germen del marxismo-leninismo, que ya portaba alegremente el PCU. Que López D'Alesandro me perdone, pero suponer que los compañeros socialistas eran tan estúpidos que necesitaban la propaganda de los países socialistas, nada inteligente por cierto en aquella época, para radicalizar sus posiciones, es francamente un error lamentable. En realidad, era la situación del país y del continente lo que llevó a muchos socialistas sinceros en Uruguay, Chile y otros países, a cambiar sus fines estratégicos sin por ello identificarse con lo que se llegó a llamar por entonces "el socialismo real".

De la lectura de los documentos escaneados (muchas veces dificultosa, no se trata de óptica, es que realmente algunos textos son ilegibles) se desprende que, fundamentalmente, se trata de reseñas de libros o artículos historiográficos, en una palabra, de ideas. ¿Es este el espionaje? ¿Satisfizo a los presuntos clientes de Praga esta legítima actividad intelectual de un político uruguayo?

Si es este el resultado de tanto esfuerzo investigador y con participación de grafólogos, lamento decir que fue perder el tiempo y el dinero. Personalmente me hubiera gustado ver más bien un peritaje especializado de la firma ficticia de Trías al pie de un recibo de dinero, que también se publicó. Y aun así, ¿quién dice que no haya creído él que se trataba de ayuda solidaria? El recibo no indica motivo y hay que ver que eran los años de la dictadura y las remesas de dinero, sobre todo las provenientes de colectas públicas, llegaban muchas veces en valijas diplomáticas.

Salvo que, bueno, el centro de la acusación sea combatir una postura ideológica (el marxismo-leninismo que, a esta altura, no sé si todavía existe) o simplemente el hecho que el intercambio tenía lugar en la misión diplomática de un país que no nos gusta. Desde luego, si fuera Suiza o Bélgica, por qué no, ¿verdad?

