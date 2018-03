Efemérides, el pasado y el FuturoRENTA BASICA UNIVERSAL. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La OEA y la CIATodo lo que sabe Facebook sobre ustedEl cuidado centrado en el paciente: aterrizando el conceptoMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosEl Presidente no puede hacer política partidariaLos desencantados del Frente AmplioStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?EL Camarada Vladimir y el Camarada OrtegasUna trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdA propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESReunión de expatriados a orillas del SenaLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FADos elecciones“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”“Rodolfo, no estás solo”

La OEA y la CIA

William Marino

22.03.2018

"Soy un escritor que quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América, pero sobre todo de América Latina, tierra despreciada y entrañable". Eduardo Galeano

En esta bendita América y por lo tanto en el Uruguay también, hemos sido proclive a escuchar siglas como: OEA - CIA - FMI - BM - TIAR - JID - FBI - JIFE - DEA - NSA - OSS, estas y otras más tienen un común denominador, están manejadas directa o indirectamente por los EE.UU. No puse aquí a ninguna que tenga su relación directa con los ejércitos americanos o europeos, pues eso da para otro tema.

La Organización de Estados Americanos, se fundó en plena guerra fría, luego de muchas idas y venidas, por 21 países, entre ellos Uruguay, en Bogotá, Colombia, el 30 de abril de 1948, Ese dia se reunía la IX Conferencia Panamericana que daría lugar a la OEA. La misma se desarrollaba muy cerca del lugar donde asesinaran a Jorge Gaitan, a manos de un "agente" de la CIA. Gaitán era el candidato por el partido Liberal a la Presidencia, de ideas socialistas, se decía que era el hombre que desplazaría a los Conservadores. A la una y cinco de la tarde salió de su despacho para ir a comer y fue asesinado de tres balazos. Eso será el principio de una revuelta que se conocerá con el nombre de "Bogotazo", donde el caos la violencia, los robos, los incendios, fue a lo largo de todo el país y eso era el final de la operación montada por la CIA, bajo el nombre de "Pantomima". La mano que apretó el gatillo fue de un "agente", de la CIA de nombre Juan Roa Sierra. Ya por finales de la década del 30, los Yankis, venían estudiando como sustituir su aparato de espionaje que tenían en la oficina de servicios estratégicos (OSS), el resultado será la creación de la Agencia Central de Inteligencia el 18 de setiembre de 1947. La CIA fue en principio solo para el exterior, el interior de los EE.UU. estaría cubierto por el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) creada el 4 de noviembre de 1952, que hoy cuenta con más de 20.000 funcionarios. Muy pronto fue conocida ampliamente a lo largo y ancho del mundo, pero en especial en América Latina. Los fundadores de la CIA serán D. Eisenhower, William Denovan, Herry Truman y Allen Dulles. Hoy es la agencia de espionajes más grandes de mundo, cuenta con unos de 22.000 funcionarios. Su lema de trabajo es ser "objetiva e independiente de consideraciones políticas".

La OEA, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que es el Departamento de Colonia de los EE.UU. es el que le cuidara el patio trasero, el que cumplirá con la Doctrina Monroe implantada en 1823 cuyo lema era: "América para los Americanos" que luego se traducirá en "América para los Norteamericanos". Por no hablar del siglo XIX, pues sería muy largo en el tiempo, escribiremos algo del siglo XX y solo de América, algo solo para refrescarle la memoria a muchos, que siendo de izquierda, se olvidan lo que significan todas esas siglas que puse al principio de la nota. Eso significa: mentiras, estafas, robos, odio, violencia, muerte, traición, asesinatos, crímenes, sobornos. Trabajando todas "juntas", aliadas entre sí. A lo largo del siglo pasado, que comienza con la ocupación de Cuba, al pretexto de liberarla del colonialismo Español. Se van y vuelven en varias ocasiones, la ultima en la Bahía de Cochinos donde unos 2.500 soldados estrenados y armados por la CIA, sufrieron una gran derrota el 19 abril de 1961. La que más sintió la derrota fue la brigada 2506, de la CIA. El 13 mayo de 1916, los marines invadirá la Republica Dominicana, que 8 años después en 1924 se retiraran, pero los impuestos de aduana serán cobrados por los EE.UU. hasta 1944, a modo de compensación por las deudas generadas durante la ocupación. Nuevamente con motivo de la amenaza de los comunistas el 28 de abril de 1965, los infantes de marina desembarcaran en Santo Domingo, mediante la operación "Power Pack". En Haití, los marines desembarcaran el 28 de julio de 1915 y recién se irán el 1 de agosto de 1934. El colmo fue que el City Bank of N. York compro (1912) el banco central propiedad en gobierno Haitiano. También ocuparan y asesinaran a todos los que se opongan a "Papa Doc" con su ejército particular de los Ton Ton Macutes. En Bolivia en la década de los 60. el Cuerpo de Paz, que dependía de la CIA, esterilizaban mujeres aborígenes para que estas no tuvieran más hijos, estos mismos Cuerpo de Paz desarrollaron en varios países de centro América la esterilización de las mujeres indígenas. Entre los años 2006 y 2011 los EE.UU. le vendían armas a los carteles de la droga en México, en ellos estaban involucrados, el Departamento de Estado, la firma para autorizar esta "Operación Rápido y Furioso" fue dada por Hillary Clinton. En Guatemala, con el pretexto de defender a la United Fruit Company, la CIA invade este país en junio de 1954 derrocan al legitimo Presidente Jacobo Arbens y ponen a un títere en su lugar, Castillo Armas. En Uruguay la actividad de la CIA, bajo la cobertura del FBI y la International Cooperation Administration (ICA), fue suministrar personal para enseñar a torturar a los detenidos políticos, es el caso de Dan Mitrione. El New York Times, denuncio por 1978, que Mitrione había estado en la Republica Dominicana, Brasil entre otros, enseñando "técnicas avanzadas de contrainsurgencia". Podríamos hablar de todos los planes siniestros que los EE.UU. con sus cipayos de la OEA han cometido sin que los "gobiernos" legítimos levanten su voz. Hay tanto para decir y comentar. Nada dijimos sobre centro América, donde hasta un país crearon, para realizar un canal. Quien no recuerda la Alianza para el Progreso de Kennedy, la expulsión de Cuba de la OEA. La OEA es el símbolo de la desgracia para América Latina, carente de toda moral y dignidad, es el símbolo de los que viven arrodillados.

Que más se podría decir, que todas las agencias internacionales, saben lo mucho o poco que puede suceder en este lado del planeta. Que nada se hace sin el conocimiento de la OEA y la CIA, además de toda esa maraña de siglas que existe hoy. Nadie puede decir que ignora todo el proceder de la OEA, que responde enteramente al gobierno de los EE.UU. que busca quedarse con los recursos naturales de países como Venezuela, por su petróleo, el oro y el coltan. De Brasil es el que más agua dulce tiene de reserva. Para colonizar tiene Bolivia, Nicaragua, Paraguay.