Efemérides, el pasado y el Futuro

Juan Raúl Ferreira

22.03.2018

Esta última semana estuvo llena de recuerdos: El jueves pasado, los 30 años de la muerte de Wilson, el lunes 34 años de la Liberación de Seregni. Es curioso como en los respectivos homenajes se entremezclaron algunos recuerdos, que de alguna modo demuestran que queda aún algún sueño inconcluso.

En el Homenaje, muestra y presentación del libro de Wilson por Parte del Museo de la Memoria, (MUME) en la exhibición de documentos y objetos de pertenencia de Wilson, se mezclan un poco ambos recuerdos. Entre las cosas que se exhibieron en la muestra, aparecen muchas que recuerdan a Seregni. Desde la permanente prédica por de Wilson por su libertad desde el exilio, como el original (por primera vez exhibido) , del libro que Wilson le regalara a Seregni, el día de su liberación. Es una antología mía que le envía, justo el día de su libertad. Y la dedicatoria de su puño y letra: "A Liber Seregni, General del Pueblo, por lo tanto mi General, con el afecto de su amigo, Wilson..." Solo días después se cumplirían los 24 años de su liberación.

La muestra incluía muchos objetos reconocibles a simple vista. La Campera con la que bajó del barco a su regreso a Montevideo, así como el bolso que llevaba en sus manos, que inmortalizaron la foto con los brazos levantados saludando a quienes permanecían en el barco. Pero otros, como el libro, inéditos, desconocidos por el gran Público. Algunos materiales reveladores de su verdadero pensamiento político. Desde su muerte, se recuerda exclusivamente el personaje épico, el combatiente contra la dictadura, el regreso en el barco. Otros prefieren "el Wilson de la Explanada", como si fuera oro personaje personaje distinto.

Es decir, algunos al "guerrero" otros amo "pilar de la La Paz." Algunos al Fiscal de la Nación, otros al eventual Presidente al cual le arrebata el poder, primero el fraude, luego estar preso en las elecciones y otra v última vez la muerte. Me pregunto, ¿se puede garantizar gobernabilidad y Paz sin haber sido el enemigo irreconciliable de la dictadura? ¿Cambio él? ¿o todo fue la continuidad de un proceso. La respuesta parece estar en este, el libro más importante desde la muerte de Wilson. Se llama "Wilson, a 30 años de su Muerte: Memoria de una vida dedicada a la Democracia" y reitero fue editado por el Museo de la Memoria (MUME). Bien podría describirse como vida y pensamiento de Wilson contada por Wilson. Todos los materiales (menos el informe donde el régimen uruguayo advierte a las fuerzas de seguridad argentina de la peligrosidad de Wilson,. Zelmar y el Toba. Eso en 19876 se llama : Condena de Muerte.

Se publica ( es el único material ajena a su voz su letra) el documento que motivó el procesamiento de Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, que Wilson, aunque algunos nunca tuvimos duda, era la tercer víctima que logró escapar a tiempo. Es una advertencia a las autoridades de seguridad argentina de la peligrosidad de los tres subversivos Wilson Toba y Zelmar. En la Argentina del 76:una Sentencia de muerte.

El libro de Wilson por Wilson, descubre muchas facetas del Caudillo. Algunas yo, hijo y compañero de militancia desde el 70 y de exilio 10 años (2 me quedé acá recibiendo sus instrucciones.) no conocía. Comienza con sus crónicas de cine en Marcha, de la que resultó junto la veteranía de Carlos Quijano, fundador. Yo no sabía, aunque resulta que está en el libro de mi madre y mi hermana (reportaje coordinado a ambas por César Di Candia) "El viento Nuestro de Cada Día" lo dice: el primer voto de papá fue por Quijano. En efecto en el año 1946 votó al Movimiento Social Demócrata, en la ascepeción del término de las décadas del 40, totalmente distinta que la de nuestros días.

No puedo comentar cada capitulo. Pero muchos de sus escritos de sus años jóvenes, explican porque fue de los pocos blancos que, (como Carlos Julio que estuvo presente junto a otros dirigentes del Partido Nacional y muchos del Frente en el multitudinario acto de lanzamiento) contra todos los golpes de la historia del Uruguay: 1933, 1942, 1973 y algún otro que ni se recuerda y sobre el que escribiremos oportunamente.

El libro contiene sus propuestas como diputado en el 60 contra la la Intervención Yanqui en América Latina y condenado el uso de mecanismos multilaterales para disfrazarlo. Luego siguen sus proyectos de la CIDE incluyendo la Reforma Agraria. Su despedida del Senado (único discurso no inédito, pero imposible de eludir.) Hay una carta dirigida a mi. Buscando documentos para poner a disposición del MUME, la encontré rascado cajas de archivos. La carta comienza diciendo "Te quiero recordar los puntos que hablamos juntos los últimos días."

No creo que pensara que me iba a olvidar es obvio que quería que quedara por escrito. Son cinco puntos pero se resumen en tres: Me indica que entre en contacto con el movimiento sindical y el estudiantil clandestino. Ello porque considera que todos los Partidos Políticos juntos no son capaces de derrocar pr si solos la dictadura. Pero sobretodo se precisan para construir el Uruguay justo , solidario y equitativo. Renta diciendo que una vez los correligionarios blancos sobre los que permanentemente siembra un manto de escofina me van a "pegar" y dice que exhiba su carta a estos para que sepa que actúo por instrucciones y en nombre suyo.

Ahí está el hilo conductor de todas sus conferencias, artículos y reportajes que recoge el libro. Hace poco un amigo me dijo: "Wilson es de los personajes más recordados y queridos del siglo XX, también es aquel del cuál se sabe menos de su pensamiento. ¿es casualidad, o su Partido se ha encargado de que así fuera?

En libro hay capítulos del Compromiso con Usted, y un link donde se puede leer todo el documento. No hay copias en la Casa del Partido. La Carta al General Videla, cuando la muerte de Toba Y Zelmar, que recorrió el mundo y fue traducida a nueve idiomas, fue retirada de la página WEB del PN y sustituida por una versión edulcorada, censurada y no textual, sin ningún valor histórico llena de capítulos eliminados y sustituías por un "("...") .

Y ya casi terminando algo muy especial. La única noche que pasamos solos en el ello antes de separarnos, papá conmigo sin la vieja. Fue una sola noche, ya que ella asumió los riesgos de volver al Uruguay para despedirse de su propia madre ("Tatina en la jerga familiar") suponiendo con razón que no la volvería a ver. Una noche, hasta que nos reencontraremos los tres, estuvimos los dos solos. Es noche cerrábamos un día de actividad plena en Paris desde la madrugada y tras 14 horas de vuelo, once días en la Embajada de Austria. Una semana tratando de encontrar vivos a nuestros amigos. Verlos muertos y escapar con vida...

En ese estado de angustia, tensión y dolor, llegamos a Paris. En el mismo aeropuerto en plena Conferencia de Prensa nos enteramos de la aparición del cuerpo del Gral. Torres (ex Presidente de Bolivia) a quien habíamos tratado de convencer de que viniera con nosotros. Pasamos una noche solos extrañando a mamá. Yo no recuerdo, a lo mejor debería, a lo mejor había caído dormido a su lado, aunque Wilson refiere al en su carta a Quijano , "a mi lado mi hijo Juan Raúl se suma al abrazo..." Esta carta figura, en la muestra y en el libro.

Dos cosas al respecto, en medio del agotamiento físico, anímico y emocional, Wilson escribe con su perfecta caligrafía una carta al Dr. Carlos Quijano. ¿por qué a él? ¿Habrán pesado sus años en que fue su maestro al inicio de su vida política? ¿confianza su vaqueanía en las lides del exilio? ¿una mezcla de ambas cosas?

Lo impresionante, que no he logrado aún determinar si es como militante o como hijo, es que me llena de orgullo el por qué y de qué le escribe. No se desahoga, nole pide ayuda en sunueva vida... Se refiere a la situación de desamparo en que han quedado muchos compatriotas, sobretodo del PVP, diversos sectores del MLN, GAU y el PCU que habiendo ido a Buenos Aires a buscar refugio. Los "de pie" habían caído en una trampa mortal. Le dice que si él y yo, con los contactos internos y externos que teníamos habíamos demorado 10 días en buscar asilo político,que podían esperar los militantes de a pie en esa estremecedora carta.

Con eso termino. En sus brillantes exposiciones Luis Vignolo y el politólogo Yaffé se refirieron uno a su formación juvenil y el otro a su rol histórico. Este, hizo hincapié en la heridas dejadas por la Ley de Caducidad. La Próxima semana escribiré sobre eso a la luz de la nueva información que en boca del propio Wilson aparecen en la película de Mateo Gutierrez sobre su voluntad de firmar y votar verde. Es otro tema, pero va de la mano con la historia que narra el libro.

Podría escribir cada palabra de las 108 página del libro. Lo resumo todo en un objeto exhibe en la muestra[1] pero no está en el libro [2]. Es un libro de la Guerra Española, de la vieja biblioteca de mmi madre. Afirma que la solidaridad con los Republicanos se formó la juventud de Wilson, incluyendo en gran forma es su pensamiento hecho causa en aquellos años.

Dr. Juan Raúl Ferreira

(1) El libro se vende a precio de costo en el Museo de la Memoria

(2) El libro se irá presentando junto a la muestra a lo largo y lo ancho del país por el Museo de la memoria.