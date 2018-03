Efemérides, el pasado y el FuturoRENTA BASICA UNIVERSAL. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La OEA y la CIAPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosTodo lo que sabe Facebook sobre ustedEl cuidado centrado en el paciente: aterrizando el conceptoMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosEl Presidente no puede hacer política partidariaLos desencantados del Frente AmplioStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdA propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESReunión de expatriados a orillas del SenaLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FADos elecciones“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”“Rodolfo, no estás solo”

Petición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanos

Michael Añasco

22.03.2018

Más de 17.000 personas han firmado una petición pidiendo al presidente Donald Trump asilo político que permita que los blancos en Sudáfrica emigren a los Estados Unidos ante la expropiación de tierra sin compensación y las matanzas de granjeros que está tomando proporciones de genocidio.

La petición en línea pide a Trump que "tome las medidas necesarias para iniciar un plan de inmigración de emergencia que permita a los blancos Boers venir a los Estados Unidos". Boer es el término utilizado para describir a los sudafricanos de ascendencia holandesa, alemana o hugonote, a los que también se conoce comúnmente como Afrikáners.



Una petición similar, en la que se pide al presidente de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, a la canciller alemana, Ángela Merkel, y a la primera ministra británica, TeresaMay, que permitan a sudafricanos blancos ingresar a la UE. En el caso del Reino Unido ya existe una ley para recibir a descendientes de súbditosbritánicos.



La propuesta fue presentada por los Freedom Fighters y respaldada, pero modificada por el gobernante Congreso Nacional Africano (ANC) y comenzaría a regir a partir de agosto.Julius Malema, el líder del partido opositor EFF, que presentó la moción al parlamento, dijo a los legisladores "debemos dejar de ser cobardes. Debemos dejar de trabajar en torno a las minorías blancas que se rigen por el miedo a lo desconocido cuando se trata de la cuestión de la expropiación de tierras sin compensación ".Dijo que la expropiación de tierras terminaría con la disparidad causada por "criminales que se robaron nuestra tierra el tiempo de la reconciliación en Sudáfricaha terminado ".



cCon tres homicidios promedia la semana pasada, el número de granjeros blancos asesinados en Sudáfrica desde el fin del Apartheid, superó las 3.000 personas. En ése territorio viven 40.000 granjeros blancos que podrían ser víctimas de las agrupaciones radicales, supuestamente vinculadas con la organización juvenil del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano. Quienes entonan el cantó públicamente la canción 'Mata al Afrikáner” que fue el himno de la lucha de la población autóctona por sus derechos durante la época del Apartheid.



La minoría de los blancos del país casi no puede influir sobre su política interior, y temen por el posible menosprecio de sus derechos en muchas esferas de la vida social. En la provincia del Norte del país se ha instalado un ‘seudocementerio’ conmemorativo de los asesinatos, una colina cubierta con 3.000 cruces blancas, una por cada víctima del odio racial. Las agresiones no solo afectan a los campesinos blancos, también la reciben los jornaleros negros que encuentran allí la única posibilidad de trabajo. Esto es más que un tema racial. Detrásestán los enriquecidos miembros del CNA que adquieren estas ricas tierras agrícolas a una fracción de su valor.



Violencia a la Sudafricana.

“Lo golpearon con un gran tronco (...). Yo escuchaba cómo se quebraban sus huesos”. Debbie Turner cuenta en su residencia de ancianos la lenta agonía de su marido, a quien golpearon hasta la muerte en su granja de Sudáfrica. Víctima de agresores negros, Robert Oki Turner, un granjero blanco de 66 años pasó a engrosar, los “asesinatos de agricultores”.



En plena noche, unos hombres armados irrumpieron en la casa. “Me arrastraron dentro de la casa, me metieron bajo la ducha y quisieron violarme”, cuenta la sexagenaria. Yo les dije: ‘Tengan piedad, no me violen, tengo sida’”. Los atracadores arrastraron después a Oki junto a ella y le dieron una paliza, antes de robar varios miles de rands de la caja fuerte. Robert Turner murió poco después en el hospital.Al considerarse abandonados por el Gobierno, muchos agricultores blancos garantizan su seguridad con sus propios medios, a veces patrullando por la noche armados con pistolas. “Hay que protegerse. Queremos estar tranquilos”, justifica Marli Swanepoel, de 37 años.



Sudáfrica ¿La nueva Zimbabue?

La idea de que el estado confisque las tierras pertenecientes a los blancos sin ningún tipo de compensación no es nueva. En este sentido, propuso modificar la Constitución de Sudáfrica para poder llevar a cabo dicho plan.El pasado febrero, el ahora destituido y encarcelado, JacobZuma, ya avanzó que intensificaría las políticas redistributivas, tras señalar que "los hogares blancos ganan, al menos, cinco veces más que los negros", y es ahora cuando empieza a detallar su plan.



Pero esta idea no es nueva. Robert Mugabe, el dictador comunista que ha estado gobernando Zimbabue desde los años 80, hizo lo propio en su país, con resultados nefastos. Bajo su gobierno, llevó a cabo la confiscación masiva de fincas en manos de blancos y, posteriormente, procedió a su redistribución entre la población negra, aunque reservó las mejores tierras para los grupos más afines y fielesal régimen. La tierra se dividió en minifundios y se repartió entre campesinos o gente de la ciudad.



Dada la nula aptitud de muchos de ellos para la agricultura, el sector agrícola de Zimbabue, principal motor económico del país, se derrumbó, tal y como muestra el desplome de productividady con él la mayor parte de los ingresos fiscales y las reservas de divisas extranjeras.



La caída de la agricultura se trasladó, igualmente, al resto de la industria y actividades dedicadas al procesamiento de productos agrícolas, provocando de paso el colapso del sistema bancario.Zimbawe acudió a la ayuda alimentaria internacional,al país conocido como el granero de África. Fue entonces cuando el régimen de Mugaba optó por la impresión masiva de billetes para afrontar los pagos con sus acreedores nacionales y extranjeros, desatando la mayor hiperinflación de la historia reciente, hasta el punto de que los precios se llegaron a duplicar cada día.Hoy como muchos países han tomado al dólar americano como principal moneda.



Australia recibirá ha sudafricanos blancos.

El ministro australiano de Asuntos Internos, Peter Dutton, encendió la mecha en Sudáfrica al comentar que los agricultores de ese país necesitan ayuda de un “país civilizado” como Australia al considerar que éstos necesitan “atención especial” por los problemas de violencia y confiscación de tierras en el país africano.



“Si uno mira las imágenes y lee las historias, se escucha lo que sucede. Son circunstancias horribles las que enfrentan”, dijo Dutton al periódico local Daily Telegraph en su edición del miércoles. “Tenemos el potencial de ayudar a algunas de estas personas que son perseguidas”, agregó el ministro australiano.



Dutton además explicó que ha pedido a los funcionarios de su Ministerio que exploren las posibilidades para que los agricultores sudafricanos sean aceptados en Australia a través de visados humanitarios, de refugiados o de persecución en sus propios países. “Pienso en la información que he visto, la gente necesita ayuda y necesitan ayuda de países civilizados como el nuestro”, subrayó Dutton. Conclusión de tierra la expropiación esto es una cortina de humo para que no se hable del desempleo, la violencia y los conflictos internos del CNA.

