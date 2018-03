Inicio | Columnas Te encuentras en:

Ecos de la prensa...

Luis Fernández

23.03.2018

La semana pasada el ex vice-Presidente volvió a ser noticia. Hace un tiempo se expidió el Tribunal de Conducta Política del FA, más tarde se expidió la JUTEP, ahora un Fiscal, de 8 denuncias encuentra causa de procesamiento en 6.

Con todos estos hechos, podemos afirmar que no existen pruebas sobre una corrupción planificada. NO.



Tampoco hubo enriquecimiento personal.NO.



Hubo sí, y eso importa, una muy mala gestión. (Que no es perdonable, como lo sugieren algunos, demasiados). Eso se puede atribuir a falta de conocimiento del protagonista y a una pésima decisión de quién lo propuso para dirigir un ente como Ancap, que vaya si tiene detalles técnicos - científicos para manejar.



Detrás de esa decisión hay una concepción del “Vamo arriba y chau”.



A estas “iniciativas” a veces se las intenta dorar con la palabra "pragmatismo", pero ese calificativo es una condecoración para esta forma de pensar y hacer.



Lo que existe realmente es un enorme desprecio por las normas y por las formas, hay una cierta continuidad del pensamiento de los 60.



Algunos siguen levantando la vieja frase: "Si la realidad va en contra de mi teoría...peor para la realidad". Algo parecido dicen los independentistas de Cataluña...y así les va.



Pero hay algo que es mucho más importante aún que la incapacidad notoria de gestión...



Me refiero a la debilidad ideológica y moral.

De algún modo compañeros de su padre y también de él, dejaron sus vidas, pasaron sesiones de tortura y se comieron años de cárcel, enarbolando los sentimientos más puros, no importa si la estrategia fue errada. La enorme mayoría se bancó la tortura para no perjudicar a otros y/o a la organización.



Nos rebela bastante que alguien tan cercano, de una generación posterior, al alcanzar un cachito de poder "prestado", sin dudas por el mismo pueblo que dijo defender, le venga como una amnesia y se dedique a "pasarla bien" con plata de otros.



No se enriqueció, no. Pero dilapidó poco para el Estado, pero mucho para muchos; cuando lamentablemente aún hoy tenemos gente que come de la basura. Eso es una marca indeleble en un "dirigente" de izquierda.



Lo ocurrido con el título, fue un aviso. Una cosa es que un presentador le adjudique a alguien un título que no tiene, y otra muy distinta es que el mismo protagonista lo afirme al inicio de una intervención en el Parlamento.



Hay otros partidos con otra concepción del mundo, que en el fondo lo deben catalogar como de una travesura, a todo esto. Allá ellos y los que les votan.



Esto nos merece algunas reflexiones.



En nuestra entrega anterior discrepábamos, con la línea estratégica de aquellos que por sentirse “coherentes” con sus consignas pasadas, se saltan la realidad y no avanzan un milímetro.



Mencionamos al pasar que antes que las estrategias estaban los valores.



Es decir que de las estrategias se puede volver, de los valores, no.



Nos viene a la memoria, aquella declaración de todo un plenario del FA, apoyando al compañero Sendic el 05 de marzo de 2016.



Se trataba de “defenderlo y apoyarlo por el ataque de los medios y la derecha contra él”.



Nos preguntamos: ¿El plenario no hará una declaración en defensa del pueblo uruguayo ante la dilapidación de recursos que nos fueron quitados?



¿El plenario, va a chiflar y mirar para el costado?



Todo esto debería servir para hacer pensar y recapacitar a muchos que ya detentan esos “poderesillos prestados” por la gente.



Todos los que hoy están sentados en un sillón logrado en buena ley, no deben olvidarse nunca de quienes y para qué los pusieron allí. Al menos los representantes de la izquierda.







