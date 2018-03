Wilson ¿emoción o razón?No hay tiempo para llorar¿Que se vayan todos, son todos iguales?Aldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoRENTA BASICA UNIVERSAL. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La OEA y la CIAPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosEl cuidado centrado en el paciente: aterrizando el conceptoMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdA propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESReunión de expatriados a orillas del SenaLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FA“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”“Rodolfo, no estás solo”

Wilson ¿emoción o razón?

Esteban Valenti

26.03.2018

Hace 30 años murió Wilson Ferrerira Aldunate. Los uruguayos tendremos un duda por el resto de nuestra existencia, como otras dudas, pero muy grande ¿Cómo hubiera sido Wilson como Presidente de la República? Además de una duda es una gran injusticia. Muchos sabemos, incluso no perteneciendo a su partido, que se lo merecía, se lo había ganado.

Este es un razonamiento que no surge de ninguna pasión nacionalista o de ningún otro tipo, creo que mis lectores saben perfectamente que no lo he sido ni lo soy. Pero trato de ser justo y de buscar la verdad, esa materia tan huidiza y tan depreciada últimamente con el surgimiento de las "verdades alternativas" o la llamada posverdad. Para ello hay que razonar o tratar de hacerlo.

La posverdad ha saltado con prepotencia a la agenda pública mundial en los últimos tiempos por los aportes de la campaña de Donald Trump y de otros líderes de derecha o de ultra derecha, pero la izquierda no podemos hacernos los desentendidos, tenemos un largo rosario de practica de la posverdad. Eso si, la nuestra.

Ferrerira Aldunate será siempre una materia política pendiente para los uruguayos. Los méritos no fueron solo su papel contra la dictadura, su lucha firme, incansable y de principios contra el régimen oprobioso y opresivo que ensangrentó el país, sino su trayectoria política.

Su primer gran aporte lo realizó como ministro de ganadería y agricultura, con una doble acción: impulsando planes bastante avanzados para su época y para el gobierno que eintegraba y la apertura, a través de la creación de la CIDE, a un amplio espectro de figuras brillantes y muy plurales del pensamiento nacional. Se arriesgó, se la jugó he hizo un gran aporte a eso que el reclamaba, el Uruguay como "comunidad espiritual".

En la campaña electoral de 1971 con su programa "Mi compromiso con usted" tenía ideas muy avanzadas y progresistas, para su época y mucho más para esta época, incluyendo a las actuales fuerzas de izquierda. Y no solo sobre el tema de la tenencia de la tierra, sino en muchos aspectos. Y se animó a disputar posiciones dentro de un partido, como el Nacional, donde las fuerzas conservadoras siempre fueron mayoritarias, Y ganó ampliamente la pulseada.

Eso no quiere decir que de forma acrítica aceptemos todo lo que se proponía en ese programa electoral, pero lo principal es que fue una gran cambio en las posiciones dominantes en el Partido Nacional.

Como nos lo recuerdan varios documentos desclasificados del Departamento de Estado, los gorilas brasileros que habían tomado el poder en 1964, para conspirar y preparar el golpe de estado que se concretó en 1973, tuvieron muy en cuenta la conjunción del prestigio y la altísima votación de Wilson más el surgimiento del Frente Amplio y sus votos, que duplicaron el porcentaje de votos de todas las izquierdas en las elecciones de 1966.

Para analizar el conjunto del panorama político uruguayo en el contexto latinoamericano de aquellos años hay que incorporar obligatoriamente esos dos elementos, Wilson y el FA eran la mayoría del electorado nacional y amenazaban en un futuro próximo el demonio del bipartidismo reaccionario y conservador de colorados y blancos. La preocupación en el Departamento de Estado de Washington y en la dictadura brasilera no era por cierto por la guerrilla del MLN ya totalmente destruida política y militarmente en 1972, era la evolución política previsible del país.

Esta afirmación no implica que ambas corrientes, el wilsonismo y el frentismo se hubieran aliado, pero el nivel de coincidencias podría haber sido muy importante.

Wilson fue un enemigo jurado y odiado por la dictadura no solo por sus posiciones democráticas y de rechazo al golpe, sino por su programa, sus ideas, su disposición a ampliar el espectro de posibles colaboración con las fuerzas progresistas. Y tenían razón, la vida lo demostró.

Luego vienen 11 años de constante lucha contra la dictadura en directa coordinación y con grandes coincidencias iniciales con las fuerzas sociales y políticas de la izquierda. El relato de todo ese proceso desde aquel 9 de julio de 1973 y la manifestación conjunta convocada por la CNT el FA y el Partido Nacional por la avenida 18 de julio y que tuvo una culminación simbólica - y no tanto - en el retorno al Uruguay de Wilson y su hijo Juan Raúl y su detención y proscripción por parte del régimen en 1984.

¿Cabe una prueba más evidente del odio y de algo mucho más complejo y profundo, de la convicción de que había que impedir a toda costa que Wilson ganara las elecciones de 1984 que ese último gesto de los dictadores ya al final de su gobierno?

Yo apoyo y apoyé el pacto del Club Naval y no creo necesario revisar esa posición. No es el motivo principal de esta nota tratar nuevamente ese tema polémico, pero no hay dudas que con el Wilson candidato en 1984 otra hubiera sido la historia. Y los militares lo sabían perfectamente y en otro plano y en otras circunstancias, los colorados también y es bueno que nosotros lo reconozcamos.

La historia no se hace, ni se escribe, con lo que podría haber pasado, pero tampoco se construye el relato ocultando las diversas alternativas.

No apoyé y sigo en la misma posición como muchos, muchos uruguayos, incluso blancos, el apoyo y el protagonismo de Wilson con la ley de impunidad y todo el largo calvario nacional. Pero eso no me impide valorar que no lo hizo por su interés político partidario y menos personal. Creo que todos sabemos que se tragó un enorme sapo institucional que pagó muy caro. En la profunda discrepancia es de todas maneras un mérito republicano y de defensa de sus convicciones.

Así que también podemos valorar que el artículo 4 de la ley fue puesto para ser aplicado cuando cambiara el panorama político-gubernamental y para Wilson eso avendría cuando accediera él a la presidencia en 1990.

Tuvo mala suerte, murió en el peor momento, a pesar de la ley de caducidad, hubiera ganado las elecciones de 1989 y, no lo digo por olfato, sino recomponiendo el cuadro político de ese momento, los prestigios y resistencias de los diversos dirigentes. Ganó el Partido Nacional y seguramente o mejor dicho con una alta probabilidad hubiera ganado Wilson Ferreira Aldunate. Pero nunca lo sabremos.

No soy un experto en los discursos, en los programas del wilsonismo, solo puedo aportar algunos testimonios personales, conversaciones y poco más.

Recuerdo perfectamente sus posiciones y sus discursos que notoriamente disputaban votos y espacios a la izquierda y al centro del espectro político incluso sus punzantes frases anticomunistas. No quiero elaborar un discurso cómodo y pre-cocido y por lo tanto falso desde el origen. La realidad política e ideológica debe huir de las deformaciones y parcialidades, asumir plenamente las complejidades.

En noviembre del 2008 escribí "En los textos de Wilson no sólo destaca la profundidad de los análisis, el aporte en ideas - aún en el caso que no se compartan - el nivel, su visión nacional, esa sensación de que no importa el partido de origen, nos hacen sentir a todos orgullosos de ser orientales, de formar parte de la misma "comunidad espiritual", incluso de tener adversarios de esa talla, de esa inteligencia y de esa capacidad". Y aunque es recomendable no citarse a uno mismo, en este caso me arriesgo porque si era válido en aquel momento, diez años después esa realidad es abrumadora lo sigue siendo ahora.

También recuerdo que durante la dictadura, la actitud de Wilson fue de una gran apertura, diría de fraternidad con la izquierda y de defensa de principios de sus presos, en particular de Liber Seregni, con el que notoriamente sabía de las diferencias y de la divergencia de posiciones hacia el futuro. Lo que nadie puede tener dudas es que Wilson no era por cierto cándido ni falto de olfato político. Exactamente lo mismo se puede decir de Seregni.

Voy a reproducir al final, una nota sobre el hallazgo realizado en una librería, la dedicatoria de Wilson de un libro sobre sus discursos al general Liber Seregni. Creo que vale la pena. (1)

Pero si tuviera que elegir los principales rasgos que definen el papel de Wilson Ferreira Aldunate en la historia uruguaya, porque no hay dudas que forma parte de la historia de todos los uruguayos, son cuatro:

Primero, colaboró de manera destacada a cambiar el pensamiento conservador dominante en la sociedad uruguaya y en particular en su partido, desde su acción de gobierno, desde el parlamento, en la defensa de la democracia, enfrentando la dictadura asumiendo la convergencia de todas las fuerzas nacionales democráticas. Fue por lejos el más avanzado y progresista de los líderes del Partido Nacional en toda su historia, incluso en la actualidad y, siempre hay que recordarlo como lo que fue, un blanco, un dirigente del Partido Nacional hasta la muerte y a muerte.

Segundo, jugó un papel destacadísimo en la lucha contra la dictadura. La historia es ampliamente conocida y pagó el duro precio del exilio, del asesinato de algunos de sus correligionarios y amigos como el Héctor "Toba" Gutierrez Ruiz, Zelmar Michelini y Cecilia Fontana de Heber, su encarcelamiento y su proscripción. Fue consecuente hasta el final con su compromiso contra la dictadura.

Tercero, antepuso su visión del Estado, de la estabilidad democrática, por encima de sus intereses partidarios y personales. Y asumió y pagó un alto costo político.

Cuarto, no solo nunca la rozó la más mínima sospecha de corrupción, fue además un tribuno y legislador valiente en la lucha por la decencia y la transparencia republicana. Todos valores que hoy tienen particular importancia.

PD.

De Wilson a Seregni

9. noviembre 2008

El sábado 1 de noviembre, - día de sol radiante y poco apto para actividades partidarias en el encierro - nos reunimos en el comité Trouville del Frente Amplio para continuar la discusión de los documentos programáticos del próximo congreso. Hace tiempo que se reúne en la librería del Patio Biarritz. La librería está de mudanza, la van a demoler - seguramente para construir un nuevo edificio sobre 21 de setiembre. Así que es una norme montaña de libros en liquidación. Se pueden hacer hallazgos maravillosos, como siempre sucede con los libros.

El dueño me mostró un librito de un gran valor, son los "Discursos, conferencias y entrevistas" de Wilson Ferreira Aldunate. Lo extraordinario es la dedicatoria, en original "A Liber Seregni, General del pueblo, y por lo tanto mi General, con un abrazo muy afectuoso de y con la firma: Wilson Ferreira Aldunate. Buenos Aires 2 de mayo de 1984.