Bitácora. Año XVII, Nro. 726: Wilson ¿emoción o razón?

24.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 26 titulando en su portada: 'Wilson ¿emoción o razón?'.

Escriben en este número:

Aurelio Alonso, Breno Bringel, Davide Castelvecchi, Agustín Fontenla, Alexandre Mato, Agnese Marra, Alejandro Nadal, Michael Roberts, Corina Rodríguez Enríquez, Sergi Raventós, Susana Sommer, Esteban Valenti







Wilson ¿emoción o razón?

Por Esteban Valenti



Hace 30 años murió Wilson Ferrerira Aldunate. Los uruguayos tendremos un duda por el resto de nuestra existencia, como otras dudas, pero muy grande ¿Cómo hubiera sido Wilson como Presidente de la República? Además de una duda es una gran injusticia. Muchos sabemos, incluso no perteneciendo a su partido, que se lo merecía, se lo había ganado.







Rio de Janeiro, bajo la sombra del apartheid

Por Agnese Marra



El asesinato a tiros de la concejala de la favela, Marielle Franco, culmina la escalada de racismo policial lanzada por el presidente golpista Michel Temer.

Marielle Franco, 38 años, fue asesinada de cuatro tiros en la cabeza en la noche del 14 de marzo. Era la “cachorra de La Maré”. Así se hacía llamar. Quería que todos supieran que había nacido en una de las mayores favelas de Rio de Janeiro. Y, sobre todo, que eso la enorgullecía. Marielle también era concejal de la ciudad, socióloga, defensora de los derechos humanos, negra, y una de las mujeres más queridas en las favelas, un lugar al que los políticos solo llegan en época de elecciones.







Robots: ¿qué significan para el empleo y los sueldos?

Por Michael Robert



La reciente apertura de una nueva tienda de Amazon en el sótano de su sede de Seattle ha ha vueto a abrir el debate sobre si la expansión de los robots y la IA acabarán con el empleo.

En la tienda, que es claramente un almacén 'piloto', los clientes entran, escanean sus teléfonos, escogen lo que quieren de los estantes y salen de nuevo. No hay cajas o cajeros. En su lugar, los clientes primero descargan una aplicación en sus teléfonos inteligentes y las máquinas en la tienda identifican al cliente y lo que coge de los estantes. Un minuto o dos después de salir de la tienda, los clientes reciben una factura en sus teléfonos de los artículos que han comprado. Este desarrollo del comercio minorista 'automático' refleja otras automatizaciones: en las oficinas, los automóviles sin conductor, en la asistencia social y en la toma de decisiones.







Jóvenes y suicidios

Por Sergi Raventós



Me llega la terrible noticia que se ha suicidado el hijo de un amigo. Un joven de tan sólo 26 años. Se había quedado por enésima vez en el paro. Él quería contribuir con su granito de arena a hacer una mejor sociedad sin pobreza y sin guerras. No puedo imaginar el dolor de sus padres.







Marielle Franco y el futuro de Brasil

Por Breno Bringel



El asesinato de la concejala Marielle Franco el día 14 de marzo de 2018 ha generado una profunda conmoción en Brasil, que también se ha extendido a otros lugares de América Latina y del mundo. No es para menos.







Acerca de la despenalización del aborto en la Argentina

Por Susana Sommer



“Cosas veredes, Sancho”

Millares de mujeres, desde las muy jóvenes hasta las que ya dejaron atrás la edad reproductiva, también madres con sus hijas, marcharon este 8 de marzo a favor de la despenalización del aborto en la Argentina. Una necesidad imperiosa de salud pública, que impediría la muerte y los daños colaterales asociados al aborto ilegal. En nuestro país el aborto aún es ilegal, a diferencia de otros países como Francia, donde a impulsos de Simone Veil -durante un gobierno conservador, y por razones de salud pública-, fue legalizado ya en el año 1975.







Cuba: “La democracia plena solo podrá ser socialista”. Entrevista

Por Aurelio Alonso



LT: El 19 de abril próximo se instaurará el nuevo Parlamento en Cuba y se cumplirá el término de los dos períodos consecutivos de cinco años en que Raúl Castro ha fungido como Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. A su juicio, ¿qué desafíos enfrentarán desde entonces el ejercicio del poder y el desarrollo de una política revolucionaria y socialista en Cuba?







La reorganización social del cuidado en América Latina: ¿ahora o nunca?

Por Corina Rodríguez Enríquez



Las estadísticas han puesto en evidencia la desigualdad persistente en el reparto de las responsabilidades domésticas y de cuidado entre varones y mujeres. Este eje central del feminismo será uno de los puntos fundamentales del paro internacional de mujeres que se realizará el 8 de marzo. ¿Qué puede hacerse ahora para reorganizar las tareas de cuidado?







EEUU: Entre muros y aranceles

Por Alejandro Nadal



Rex Tillerson se opuso en su momento a los aranceles sobre acero y aluminio aprobados por Donald Trump. Hoy el ex secretario de Estado ha sido defenestrado, mientras los halcones del proteccionismo dominan la política comercial en la Casa Blanca. La ignorancia y la demagogia fortalecen sus posiciones.







La ciencia llora la muerte de Stephen Hawking

Por Davide Castelvecchi



Stephen Hawking, uno de los científicos más prestigiosos del siglo XX y quizás el icono más popular de la ciencia contemporánea, ha mu erto hoy a los 76 años de edad. La Universidad de Cambridge confirmó que el físico falleció a primera hora del miércoles 14 de marzo en su casa de la ciudad británica.







El presidente ruso cumplirá veinte años en la presidencia de Rusia gracias a una victoria que tenía asegurada

Por Agustín Fontenla





Putin arrasa en las elecciones rusas con más del 75 % de los votos.

Vladímir Putin ha ganado las elecciones presidenciales rusas con la gran diferencia que se esperaba. Con el escrutinio al 80%, superaba el 76% de los votos cumpliendo con facilidad el objetivo del Kremlin de como mínimo alcanzar el 70%. El nivel de participación no llegó al nivel que esperaba el Gobierno ruso al ser el más bajo de todas las elecciones en que Putin salió elegido.







Dos periodistas de investigación europeos asesinados en seis meses

Por Alexandre Mato



El homicidio de un reportero eslovaco y de su pareja, que se suma al de la investigadora maltesa en octubre, señala al crimen organizado y a su infiltración en diversos gobiernos.



Nunca, ni siquiera en los años más oscuros en la historia de Eslovaquia, sus medios de comunicación habían sufrido un ataque semejante. La denuncia es de Reporteros sin Fronteras y hace referencia el asesinato del joven reportero Jan Kuciak y de su pareja, Martina Kušnírova el 25 de febrero. Un disparo en la cabeza y otro en el pecho, en su propia casa. El asesinato del periodista es el segundo que vive la Unión Europea en seis meses: en octubre, la reportera maltesa Daphne Caruana Galizia murió en la explosión de una bomba lapa colocada en su coche. El crimen de Kuciak ha tenido inmediatas consecuencias políticas: primero dimitió el ministro del Interior, y el miércoles 14 lo hizo el primer ministro, Robert Fico.







La fiebre del litio amenaza a las culturas indígenas de los desiertos de sal andinos

Por Luis Martín-Cabrera



La extracción de este metal alcalino para las baterías de los coches eléctricos requiere enormes cantidades de agua. Argentina, Bolivia y Chile son los más afectados.

No hace falta ser experto en energía para darse cuenta de que es imperativo buscar alternativas a los combustibles fósiles, entre otras cosas, porque estamos llegando al principio del fin de la producción de petróleo, pero sobre todo porque los efectos destructivos que provocan –agotamiento permanente de fuentes de agua, deforestación, inundaciones, vertidos tóxicos, incendios, huracanes, subida de los niveles del mar, etc.– son cada vez más palpables para la mayoría de la población mundial.







