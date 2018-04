Los muertos que Cuba olvidaEs necesario “filosofar”. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Los nuevos tiemposNunca másLula es el enemigo público número uno de las clases dominantesHyundai - Punta de Sayago. Barranca abajoLula: las falsas alternativasMiras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propioEl silencio en nuestra sociedad sobre el final de la vidaDiputados estudia proyecto ley Trata de PersonasLa rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNCulpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaNo hay tiempo para llorar

Dr. Federico Arregui Mondada

26.03.2018

Ese es el sentimiento que impera en un millón de uruguayos según las encuestas, que en esto sí miden el pulso correctamente a la opinión republicana.

El desencanto, el hastío, la indignación carcome las esperanzas de un pueblo otrora sano, ingenuo, esperanzado. Los actores políticos han logrado algo increíble: hacer descreer a muchos de que son todos iguales. ¿ Ganas de decir que se vayan todos ? . Sí, claro. Pero ciudadanos, racionales, pasionales, orientales, sabedores que la Política democrática es el único camino que nos sacará de este atolladero en el que estamos inmersos.

Peculado, abuso de funciones, nepotismo, denuncias, tarjetas corporativas, pésimas gestiones, nadie procesado....nadie procesado ni privado de su libertad.... Pero roba Usted un cordero o hace alguna trapisonda chiquita y le caen con todo el peso de la ley y va preso. Y son los Campeones en sacar pecho. Entonces a los uruguayos se les revuelven las tripas del asco y no sabe qué hacer.

Un vicepresidente renuncia, obligado por las circunstancias, se le pide la denuncia por el delito de Peculado y Abuso de Funciones y no pasa nada. Causas archivadas por la Fiscalía en casos de personas públicas y no pasa nada. Causas demoradas contra gobernantes y no pasa nada. Inmutables como el frío mármol de un cementerio. Por el contrario sacan información que tenían guardada en un operativo político claro y descarado para dar un mensaje: " somos todos iguales ".

Y ese mensaje es captado por la gente común y corriente.

¿ Qué hacer ?. ¿ Adónde recalar ?.

¡ Viva la República !. ¡ Viva la Democracia ! ¡ Viva la Libertad !

Y seguro que lo dirimimos en las urnas.