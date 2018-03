Wilson ¿emoción o razón?No hay tiempo para llorar¿Que se vayan todos, son todos iguales?Aldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoRENTA BASICA UNIVERSAL. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La OEA y la CIAPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosEl cuidado centrado en el paciente: aterrizando el conceptoMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdA propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESReunión de expatriados a orillas del SenaLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FA“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”“Rodolfo, no estás solo”

TARJETASGATE

Pablo García Pintos anunció que devolverá todo el dinero “lo cuestionado y lo no cuestionado"

26.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Pablo García Pintos, ex secretario de la Presidencia durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera y luego director del BROU, volvió a realizar declaraciones sobre los aportes al Partido Nacional con dineros que eran públicos.

Esta vez, entrevistado en entrevista con Emiliano Cotelo, en el programa En Perspectiva, Radiomundo, dijo que devolverá todo el dinero que gastó con su tarjeta corporativa "lo cuestionado y lo no cuestionado".

Con claridad expresó que "No hice otra cosa que tratar de recordar y decir la verdad. No me desdigo porque actué en su momento bajo una especie de discrecionalidad. Antes no estaba regulado el tema de la tarjeta".

Expresó que tiene claro que se quiere ensuciar a Lacalle Herrera "para pegarle al hijo". Y agregó que "los dichos públicos de algunos de los dirigentes del Partido Nacional no coinciden con sus dichos privados".

También agregó que el retiro de dinero y sus fines "no era secreto, clandestino ni por debajo de la mesa (...) Si yo sacaba la misma plata todos los meses era porque tenía un fin específico. Así fue durante un año y medio".