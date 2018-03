Wilson ¿emoción o razón?No hay tiempo para llorar¿Que se vayan todos, son todos iguales?Aldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoRENTA BASICA UNIVERSAL. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La OEA y la CIAPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosEl cuidado centrado en el paciente: aterrizando el conceptoMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdA propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESReunión de expatriados a orillas del SenaLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FA“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”“Rodolfo, no estás solo”

Acto por el 47º aniversario del FA derivó en un polémica al no haber ni una mujer entre los oradores

MONTEVIDEO (Uypress) - La Directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche, Frente Amplio - Casa Grande, criticó públicamente la composición de la lista de oradores en el acto del 47º aniversario del Frente Amplio, en Canelones, al estar compuesto sólo por hombres.

Los oradores designados fueron Mario Bianchino, presidente de la departamental canaria;, Sebastián Sabini, diputado del MPP por Canelones y Oscar Andrade ex diputado por el Partido Comunista.

Goyeneche criticó esta designación diciendo en su cuenta de Twitter "Como cansa che... todavía no suena extraño una oratoria completamente masculina?" (SIC).

El aludido Sabini respondió "Primero me considero feminista. Segundo, no tengo ningún problema en no hablar hoy, sea @Fabigoyen o quién el Frente Amplio disponga que lo haga.Tercero, hubo y hay ámbitos para dar éstas discusiones y no creo que construyamos organización a través de este".

Por su parte, una de las respuesta de Goyeneche fue "Pero CG (Casa Grande) no estaba cuando se decidieron los nombres. Y si el fondo sigue siendo como y donde se decide,vale expresarse donde se pueda".

En el hilo de repuestas e interacciones el usuario @lulygues expresó en debate con Goyeneche "Extraño es que utilice el genero para reclamar privilegios. La equidad pasa por otro lado. Si es solo de hombres, o de mujeres no es relevante creo, los espacios hay que generarlos de forma positiva, hay que dejar el complejo de inferioridad en la consulta....".

Otro usuario de Twitter, @ParisW2010, que intervino en el debate dijo en respuesta a @Fabigoyen "Marie Curie: "Nunca he creído que por ser mujer deba merecer tratos especiales. De creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y yo no soy inferior a ninguno de ellos." dejense de pendejadas y odios".

El debate continúa.