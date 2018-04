Los muertos que Cuba olvidaEs necesario “filosofar”. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Los nuevos tiemposNunca másLula es el enemigo público número uno de las clases dominantesHyundai - Punta de Sayago. Barranca abajoLula: las falsas alternativasMiras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propioEl silencio en nuestra sociedad sobre el final de la vidaDiputados estudia proyecto ley Trata de PersonasLa rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNCulpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaNo hay tiempo para llorar

Adriana Marrero

28.03.2018

Hace algo más de un mes, en la mesa de En Perspectiva del 14 de febrero , en ocasión de la discusión sobre la estudiante repetidora cuyos padres acudieron a la justicia, planteé la necesidad de crear la figura del “Defensor del estudiante”.

¿De qué se trata esta propuesta? ¿Cuáles son las razones por las cuales creo que es necesaria esta figura, o al menos, esta función, expresamente creada en algún organismo ya existente? Empezaré por plantear algunas situaciones usuales en los centros de estudio uruguayos, para mostrar su naturaleza conflictiva y el modo cómo el sistema educativo se inclina, usualmente, en contra de los intereses de los estudiantes y aún, de sus derechos. Veamos los siguientes casos, todos reales.

1) Son estudiantes libres. Han preparado su examen de Literatura de acuerdo con el programa oficial publicado por el Consejo de Educación Secundaria en su página web. Llevan el programa impreso. Al momento de dictar los temas, los estudiantes advierten a las docentes, que los temas que proponen no están en el programa; por lo tanto, no los han estudiado. La decisión es rápida. Una docente les pide la hoja, escribe "Aplazado" y les pide que se retiren. ¡Pero no están en el programa! Protestan. Nada. Están aplazados. La directora apoya a los docentes.

2) Un estudiante llega cinco minutos tarde a la clase de Historia. La docente no lo deja ingresar. El estudiante queda fuera de la clase, durante todo el módulo. ¿Por qué no lo dejó entrar? Las respuestas de la directora, legitiman su decisión: "Cada docente es dueño de su clase"; "Es para que aprenda"; "Es un derecho del docente decidir quién está en su clase y quién no".

3) Ya lo sabe todo el mundo: en ese liceo, entre el 90 y el 95% de los estudiantes, pierde Matemáticas. Hay estudiantes que llevan años dando este examen todos los períodos, lo que les impide seguir adelante. Pero este fracaso masivo no es difícil de explicar. Como docente de sociología, en ese mismo instituto, presencié una discusión entre profesores de Matemáticas, sobre cómo se solucionaban los ejercicios que estaban a punto de proponer como examen, a estudiantes de bachillerato. Si ellos mismos no sabían cómo resolverlo, ¿por qué debían saberlo sus estudiantes? La solución, para muchos estudiantes, es sencilla: rinden la asignatura en otro instituto, y la salvan, a veces con notas de excelencia.

Analicemos estos casos, uno por uno.

En el primero de los casos, el conflicto es evidente: los jóvenes, que son estudiantes libres, se atuvieron a una norma general, explícitamente establecida por las autoridades de la educación, al preparar su examen de acuerdo con el programa oficial que está aprobado y publicitado en la página web del Consejo de Educación Secundaria. ¿Cabe alguna duda sobre la arbitrariedad con la que actuaron las docentes? Eran ellas quienes no conocían los autores que establecía el programa; eran ellas quienes no se sentían preparadas para proponer uno de esos temas, y fueron ellas que pretendían imponer a los estudiantes una evaluación sobre la base de temas y autores que ellas y sólo ellas consideraban necesarios para la aprobación de la asignatura. ¿Por qué la directora aprueba y respalda a los docentes? ¿No es evidente que son ellas las que están transgrediendo la normativa del Consejo, y que eso genera perjuicios para los estudiantes? Acá se aplica aquella constatación de un reconocido abogado, experto en derechos humanos: los docentes actúan, en cualquier conflicto con estudiantes, como juez y parte a la vez. El juez, ante un conflicto entre partes, debe ser un tercero no implicado en el conflicto. En este caso, ello no ocurre. El docente tiene el poder de transgredir la norma, de imponer al otro los perjuicios que ocasiona esa transgresión, y de evaluar todo eso, además, como positivo y adecuado al ejercicio de su cargo. ¿Quién puede terciar en un caso así? Si no existe un padre o una madre cono los conocimientos y la presencia de ánimo necesaria para hacer frente al sistema, ¿cómo evitar que la arbitrariedad de los docentes no perjudique a los estudiantes? La figura de un "defensor del estudiante", que no esté ligado con la dirección y los docentes, ni tampoco con los estudiantes concretos, podría haber evitado la injusta reprobación de los estudiantes o la podría haber revertido a tiempo.

En el segundo de los casos, está en entredicho el ejercicio mismo del derecho a la educación. El joven asiste a su centro educativo y no le permiten ejercer su derecho a ser educado. Legitimados por una pequeña transgresión (llegar tarde, lo que pudo deberse a problemas de transporte, familiares o personales necesitados de abordaje), los adultos le niegan, al estudiante, un derecho que ellos mismos deberían garantizar. ¿Por qué el estudiante se ve privado de su derecho a asistir a toda una clase, por una tardanza de cinco minutos? ¿"Para que aprenda", como se dice a veces? ¿Qué aprenda qué cosa? Por cierto, no Historia; y si no tiene ganas de ir a la clase de Historia, aprendió justo lo que tiene que hacer para no ir, sin tener que faltar. Y los que deberían asegurarse de que vaya y aprenda, los docentes, hacen justo lo contrario. Así que, si en el instituto, ni los docentes, ni la dirección parecen percibir esta violación de derechos, y los jóvenes la han naturalizado al punto de ni siquiera percibirla, ¿quién explica lo que está ocurriendo realmente, y quién ampara a los jóvenes en el derecho a ser educados? Un defensor del estudiante.

El tercer caso, la reprobación del 90 o 95% de los estudiantes en Matemáticas, no siempre es bien comprendido. Si los estudiantes pierden un examen, ¿no será porque no lo han preparado adecuadamente? Si tantos estudiantes reprueban, ¿no será, simplemente, que se trata de un buen profesor, con niveles de exigencia acordes a su "nivel" como profesor? O como me dijo una estudiante de la Facultad de Humanidades, profesora de historia, "¿Qué puedo hacer yo, si los estudiantes no llegan a mi nivel?"

La respuesta es simple para cualquier docente responsable y bien preparado: si reprueba el 95% de mis estudiantes, es que he hecho las cosas mal. Veamos: Un docente no es alguien que simplemente "da" el programa. Un buen docente es alguien que sabe bien qué quiere que los estudiantes realmente aprendan durante el curso, se los comunica, les explica la razón por la cual tal o cual contenido es importante o más importante que otros, y, a lo largo del curso, busca realizar ejercicios y evaluaciones que ayuden a los estudiantes a comprender y a practicar aquellos conocimientos que se han definido como centrales al curso. A fin de año, este docente propone exámenes que no presenten sorpresa alguna para el estudiante: ni temas nuevos, ni enfoques que no se vieron durante el curso, ni "trampas" que sólo algunos pocos son capaces de descubrir y resolver. El docente responsable evalúa el resultado de su curso, evalúa los aprendizajes y los conocimientos que sus propios estudiantes realizaron durante el año escolar en ocasión del tratamiento de los distintos temas. Así visto, los docentes enfatizan lo que consideran más importante, trabajan con esos aspectos durante todo el curso y al final, evalúan si los estudiantes los han comprendido y aprendido. Nada más. Si un docente obtiene una reprobación de un 95%, no hay más que concluir que ha evaluado mal; o ha explicado mal durante el año; o no ha sabido jerarquizar conceptos y explicarlos. En suma: es su responsabilidad y su fracaso; no el de los estudiantes. ¿Quién puede supervisar estas anomalías, evitar que se produzcan, o enmendarlas cuando se producen, a través de un período excepcional, o de otra medida? Un defensor del estudiante.

Cómo poner en práctica esta propuesta, es otro tema. Puede crearse un cargo dentro de cada instituto, o adjudicarle esa tarea a un inspector, como ocurre en otros países. Lo que importa, es que exista, en la enseñanza, una figura que proteja al estudiante en el ejercicio pleno de su derecho a ser educado sin sufrir violencias o arbitrariedades; que sepa terciar en conflictos donde no puede ganar siempre el más fuerte, sino aquel de cuyo lado esté la razón.

Adriana Marrero

adrianauypress@gmail.com