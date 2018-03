Vivían Trias agente de un servicio de espionaje. La izquierda y la posverdadEl defensor del estudiante: razones de una propuestaFiebre Amarilla en BrasilLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorar¿Que se vayan todos, son todos iguales?Aldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoRENTA BASICA UNIVERSAL. (Abordando eso gris, que parece la teoría).La OEA y la CIAPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdA propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESReunión de expatriados a orillas del SenaLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FA“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”“Rodolfo, no estás solo”

Inicio | Política Te encuentras en:

CHIVAS

El dudoso caso de la foto del senador Leonardo de León que no se sabe si fue trucada o no

28.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Leonardo de León, hoy senador por la lista 711, Frente Amplio, y ex presidente de ALUR, retiró su propia denuncia sobre una foto, que él afirma es falsa, en la que aparece sentado en un avión frente a una botella de whisky Chivas Regal.

Sobre la foto en cuestión, muy difundida por los medios y en las redes sociales, no hay una pericia firmada y agregada al expediente que certifique si la misma es trucada o no. Policía Científica había opinado que no se puede determinar la autenticidad ya que solo se posee es una captura de pantalla y no la foto en sí.

En tanto, luego de un informe de Telemundo, que se emitió en julio pasado, le llevó a De León a no seguir con la denuncia y retirar la misma, según informó su abogado, Ignacio Durán. El técnico consultado se mantiene en el anonimato.

Por su parte el abogado del ex diputado Leonardo Vinci, Andrés Ojeda, en declaraciones a Pisando Fuerte, aclaró que no existe ninguna pericia sobre la foto del senador Leonardo De León que, según opinó, la resolución del senador se debió a que "sabía que la denuncia iba camino al archivo".