El MilitanteCarta abierta al compañero Lula. Abordando eso gris, que parece la teoría).Vivían Trias agente de un servicio de espionaje. La izquierda y la posverdadEl defensor del estudiante: razones de una propuestaFiebre Amarilla en BrasilLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorar¿Que se vayan todos, son todos iguales?Aldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdA propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESReunión de expatriados a orillas del SenaLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FA“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”“Rodolfo, no estás solo”

Inicio | Economía Te encuentras en:

U$S 220: A RENTAS GENERALES

UTE obtuvo, en 2017, ganancias por US$ 492,1 millones

29.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- La empresa estatal de energía eléctrica volvió a dar ganancias en 2017 (por quinto año consecutivo), las mayores desde al menos 2003, según balance anual auditado por la consultora Stavros Moyal & Asociados, comparado con los anteriores, auditados por Deloitte.

En 2017, UTE obtuvo una ganancia neta por $ 14.156,8 millones (equivalen a US$ 492,1 millones). El año previo, las ganancias habían sido de $ 11.996,7 millones (US$ 410 millones). Medidas en pesos, las ganancias del ente fueron 18% mayores en 2017 que en 2016, según informa El País.

En los últimos cinco años, UTE totalizó ganancias por US$ 1.919 millones. El 2012 fue el último año en que el ente arrojó pérdidas, por US$ 176,3 millones en esa ocasión.

Una de las formas habituales de analizar la ganancia es en relación al patrimonio de la empresa. Ese ratio fue de 10,7% en 2017 frente al 9,7% de ganancia sobre patrimonio en 2016.

Si bien UTE ganó US$ 492,1 millones en 2017, parte de esas ganancias fueron a parar a Rentas Generales. En efecto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le solicitó al ente US$ 140 millones extra de transferencias a la caja del Estado, además de los US$ 80 millones de compromiso inicial, según había informado El Observador el 17 de noviembre pasado (cuando aún no se conocían las ganancias que tendría el ente). Eso redundó en US$ 220 millones transferidos por UTE.

En 2016, ocurrió algo similar y UTE transfirió a Rentas Generales US$ 217,8 millones.

El pasado 17 de noviembre, El País dio cuenta de una "pulseada" entre los ministerios de Economía e Industria y las empresas públicas, por los ajustes tarifarios que deberían empezar a regir en enero (finalmente, UTE subió sus tarifas un 3,2%).

Posteriormente, el 15 de diciembre en entrevistas con los semanarios Crónicas y Brecha, el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla reconoció que "el ajuste que le daba a UTE era un número menor, era una rebaja efectiva".

También destacó el aporte que ha hecho UTE al fisco, dijo que de 2015 a 2017 el ente aportó US$ 630 millones "por encima del compromiso adquirido" al inicio del gobierno y que ha "sido responsable del 80% de la disminución del déficit fiscal solicitado a las empresas públicas".

El déficit fiscal es la mayor preocupación del MEF y está en 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB).

En una entrevista el pasado 1° de marzo en el programa No Toquen Nada de FM Del Sol, el jefe de la Asesoría Macroeconómica del MEF, Christian Daude explicó el por qué del ajuste. "De ninguna manera es un tarifazo" la suba de UTE, señaló.

"Hasta diciembre (de 2017 tuvimos) el quinquenio de mayor lluvia en el país, (...) eso es circunstancial. Trasladar eso a la tarifa es un riesgo, porque si mañana hay sequía y aumenta el costo de nuevo, debería de vuelta aumentar la tarifa. No creo que eso sea bueno porque va a generar más variabilidad en la tarifa y eso genera menos previsibilidad para las empresas. Mucho de lo que se argumenta del espacio que existe es transitorio o no permanente", explicó.

"No son ganancias permanentes que justifiquen trasladarlo a la tarifa", agregó.

Los ingresos generados por venta de energía eléctrica en el mercado local crecieron 4,6% en 2017 respecto a 2016 (en pesos) y totalizaron US$ 1.660,9 millones. Es decir, la facturación local creció menos que la inflación (que fue 6,55% en 2017).

A su vez, los ingresos por venta de energía eléctrica al exterior aumentaron 97,9% medidos en pesos. En 2017 UTE facturó US$ 133,6 millones por exportaciones de energía.

En suma, los ingresos operativos totales fueron 7,9% superiores en pesos que en 2016 y alcanzaron a US$ 1.758,3 millones (a la facturación se le descuentan las bonificaciones que pagó el ente, por eso la diferencia al sumar las ventas locales y al exterior con el ingreso total).

En tanto, los costos de explotación que tuvo el ente crecieron 6,9% y totalizaron US$ 833,9 millones. A su vez, los gastos de administración y ventas subieron 13,3% en 2017 para un total de US$ 338,5 millones.

jwl