El MilitanteCarta abierta al compañero Lula. Abordando eso gris, que parece la teoría).Vivían Trias agente de un servicio de espionaje. La izquierda y la posverdadEl defensor del estudiante: razones de una propuestaFiebre Amarilla en BrasilLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorar¿Que se vayan todos, son todos iguales?Aldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retrocesoA dos años del asesinato de David FremdA propósito de Vivián Trías, supuesto “agente Ríos” en los documentos de los archivos del servicio secreto checo#8MarchaMUCHOS SAXOFONESReunión de expatriados a orillas del SenaLa guerra fría sigue viva en el PCU y otros sectores del FA“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”“Rodolfo, no estás solo”

Inicio | Política Te encuentras en:

"DAR EL EJEMPLO"

Lacalle sobre García Pintos: “Es un hecho viejísimo que merece nuestro rechazo"

30.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El ex director nacionalista del Banco República, durante el gobierno de Jorge Batlle, reconoció públicamente el uso indebido de la tarjeta corporativa que manejó en virtud de su cargo.

Lacalle cuestionó los motivos por los que el caso salió a la luz, pero también criticó la actitud del dirigente que fue secretario de Presidencia durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.

"Es un hecho viejísimo y obviamente una reacción del oficialismo, del Frente Amplio, ante la caída estrepitosa de popularidad de su presidente, de su gobierno, y el pedido de procesamiento. Si está mal, y está mal, no me cabe la menor duda de que está mal, no importa quién, no importa qué cargos ocupó, no merece nuestro apoyo, es más, merece nuestro rechazo, merece nuestra censura y el partido y sus miembros debemos actuar en consecuencia", señaló.

El dirigente nacionalista también dio señales hacia la interna de su Partido llamando a dar el ejemplo en la sanción a los blancos que cometen irregularidades en funciones de gobierno.

"Hemos iniciado comisiones investigadoras, hemos denunciado penalmente a gente del gobierno del Frente Amplio, pero que quede bien claro: si nosotros tenemos la capacidad de censurar, de criticar y denunciar firmemente a los que no son de nuestro partido, debemos hacerlo con los propios. Hay que predicar con el ejemplo, y esto no sirve solo como un discurso", afirmó.

Lacalle Pou también cuestionó el actual formato de los fueros judiciales para los legisladores.

"Hay que avanzar en la legislación con respecto a estos temas. Hay proyectos de ley presentados por el senador Pablo Mieres, por el senador Pedro Bordaberry. Quien habla hace mucho tiempo presentó un proyecto de ley constitucional en el cual se pretende modificar el fuero de los legisladores. No es justo ni es lógico que quienes hacemos las leyes penales, si obtenemos una mayoría en alguna de nuestras cámaras, no nos alcance el brazo de la Justicia", expresó el senador.

jwl