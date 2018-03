Un problema llamado violenciaLa verdad detrás de la “marcha del retorno”El MilitanteCarta abierta al compañero Lula. Abordando eso gris, que parece la teoría).Vivían Trias agente de un servicio de espionaje. La izquierda y la posverdadEl defensor del estudiante: razones de una propuestaFiebre Amarilla en BrasilLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorar¿Que se vayan todos, son todos iguales?Aldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retroceso“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”“Rodolfo, no estás solo”

Bitácora. Año XVII, Nro. 727: Condenado sin prisión

31.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 2 titulando en su portada: 'Condenado sin prisión'.

Escriben en este número:

Rolando Astarita, Bradley Burston, Andrés Carretero, La izquierda diario, David Mandel, Sebastián Martín, Guillem Martínz, Pierluigi Morena, Marco Revelli, Michael Roberts, Esteban Valenti, Amelia Womack







Condenado sin prisión

Esteban Valenti



La causa es absurda y casi imposible, pero la voy a emprender, voy a intentarlo. Algunas condenas penales sin prisión son una verdadera vergüenza, sobre todo en estos tiempos. Asumo esta incómoda posición, cuando se perfectamente que es casi imposible que los parlamentarios muevan un dedo para cambiar el actual código penal.







Jueves negro

Trump sanciona a China con aranceles por 60.000 millones de dólares y Wall Street cae fuerte



La izquierda diario



Después de excluir de los nuevos aranceles a casi todos los países que venden acero y aluminio a EE.UU., Trump anunció más medidas contra China. Wall Street respondió con una fuerte caída.







Cómo una renta básica universal podría ayudar a las mujeres a salir de una relación de violencia de género

Por Amelia Womack



Se aseguraría que ninguna mujer tuviera nunca que depender de su pareja para obtener sus necesidades básicas, eliminando uno de los obstáculos que le impiden abandonar al maltratador.







Academia embrutecida

Por Sebastián Martín



Enrolarte en la profesión académica requería de una vocación intensa. Marcada por la incertidumbre y la mezquindad de los salarios, solo la curiosidad intelectual y el afán de estudiar servían de motores a su prosecución. La contrapartida residía en la reposada vida de estudiante que permitía abrazar: consagrado al estudio, la escritura y la difusión docente de las propias conclusiones, los universitarios podían abstraerse relativamente de las constricciones habituales en otras profesiones.







Elecciones en Rusia: ¿una democracia dirigida?

Por David Mandel



Este artículo examina las bases del apoyo popular al reelegido presidente ruso, Vladimir Putin. Aunque este apoyo es afanosamente “cultivado” por el régimen mediante diversos medios ilícitos, no obstante, tiene una base real que la izquierda necesita entender para desarrollar una posición argumentada en la creciente confrontación entre “Occidente” y Rusia.







Argentina: 24 de marzo… ¿y la Triple A?

Por Rolando Astarita



Los 24 de marzo se han convertido en jornadas de movilización por las luchas en curso, de defensa de libertades democráticas y denuncia de los gobiernos y partidos políticos que desde 1983 han asegurado la impunidad del aparato represivo de la dictadura. En este último respecto se han denunciado, entre otras, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida de Alfonsín; los indultos de Menem; la designación de Milani al frente del Ejército; o los intentos del actual gobierno de salvar a los genocidas (por ejemplo, aplicando el 2 x 1). Pero también es fundamental mantener la memoria de lo que fue la dictadura.







Italia: La izquierda se ha ido por su cuenta

Por Marco Revelli



La Italia del day after no la cuentan los números, las estadísticas de votos. La cuentan los mapas, la cuentan los colores. Y es una Italia irreconocible, casi toda azul en el centro norte, toda amarilla en el centro sur. Vendría a significar: la Italia de Visegrado y la Italia de Masaniello [cabecilla de la rebelión napolitana de 1647 contra los impuestos del virreinato español].







La FED, guerras comerciales y recesión

Por Michael Roberts



Los mercados bursátiles mundiales han sufrido otra caída tras la noticias de que la Reserva Federal de Estados Unidos, con su nuevo presidente Jerome Powell, ha subido su tasa de interés de política y que el presidente Trump amenaza con desencadenar una guerra comercial internacional aumentando aún más las tarifas ya anunciadas para el acero y el aluminio importados, y una nueva serie de aranceles para los productos chinos importados. Como es probable que China tome represalias, aumentan los riesgos de una nueva recesión provocada por el aumento de los costes del servicio de la deuda y la caída de las exportaciones a nivel mundial.







El canto del Chicken

Por Guillem Martínz



En la detención de Puigdemont –por parte de la policía alemana de tráfico– ha participado de alguna manera el CNI, informa la revista alemana Focus. En los despachos de MAD lo están celebrando –metafóricamente– con un volquete de putas.







El peligro de informar sobre las mafias

Por Pierluigi Morena



3.475 periodistas italianos han sido amenazados desde 2004 por los grupos criminales. La cifra no deja de aumentar: en lo que va de 2018, se han producido 51 amenazas.







Fredy Massad / Crítico de arquitectura

Por Andrés Carretero



“Vivimos narcotizados por ideas blandas y zombis que siguen retornando con la etiqueta de ‘nuevas’”







El arma definitiva de los palestinos que asusta a Israel

Por Bradley Burston

Haaretz



La primera prueba de campo es la próxima semana, el día de la Pascua. Una nueva arma contra la ocupación, manejada por refugiados palestinos. E Israel, con sus estrategias de defensa contra todo tipo de asesinatos ideados por el hombre, no está preparado.









Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy