Fondes: Según diputado Placeres, dio préstamo millonario a Envidrio con "garantías parciales"

31.03.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- En 2006, el hoy diputado del MPP, Daniel Placeres, era edil e integraba la dirección de la empresa Envidrio, que había firmado un contrato con la IM para instalarse en el Parque Tecnológico Industrial (PTI) del Cerro.

En una presentación de la empresa, figuraba, en un certificado notarial, que Placeres era integrante de la misma. Dos años más tarde, una comisión de la Junta de Montevideo trató el tema. Según recuerda el periodista Eduardo Barreneche, para El País, un informe de la Intendencia de Montevideo concluyó que ambos cargos eran incompatibles. A fines de 2006, un nuevo certificado notarial expresó que Placeres no integraba la empresa y no recibía sueldo. El hecho no generó consecuencias políticas ni penales para el entonces edil.

El presumario judicial, cuya reserva se levantó en los últimos días (y al que tuvo acceso El País) revela que Placeres entregó un escrito con respuestas a las preguntas del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco y del abogado Enrique Moller, representante de dos diputados y un exlegislador que denunciaron ante la Justicia eventuales irregularidades en la concesión de préstamos por parte del Fondes entre 2012 y 2014 a cooperativas. Los préstamos alcanzaron los US$ 54 millones. La mayoría no fue devuelta.

En un escrito presentado el 6 de noviembre del año pasado, Placeres declaró: "Desde los inicios de Envidrio en el año 2005, hasta que renuncié para ser Diputado, mi relación con esa firma fue como Presidente Honorario de la Asociación Civil 21 de Abril (Envidrio). Envidrio es un nombre de fantasía, la sociedad es Ebigold S.A. y la Asociación Civil 21 de Abril posee el 100% de la acciones de Ebigold S.A.", agregó Placeres.

Envidrio surgió como consecuencia del cierre de Cristalerías del Uruguay donde los exempleados de esta fueron parte del proyecto. "Fui presidente Honorario (de Envidrio) desde su inicio", respondió Placeres al interrogatorio del fiscal Pacheco.

Consultado sobre los préstamos recibidos del Fondes, Placeres dijo que Envidrio recibió distintas partidas de esa entidad pública que totalizaron US$ 11,5 millones y se estableció un cronograma de pagos y garantías. "Envidrio tiene garantías parciales sobre el crédito otorgado. Se están cerrando las garantías finales. (Envidrio) no cumplió con los pagos aún, debido a que el dinero fue solicitado para hacer una nueva planta, la cual está en vías de inauguración", expresó Placeres. Enseguida agregó que, en ese marco, fue que Envidrio solicitó al Fondes reperfilar la deuda.

Con respecto a los negocios con Venezuela, Placeres afirmó que solo participó en la ceremonia de la firma del acuerdo entre Uruguay y el país caribeño. A pedido de autoridades venezolanas, Placeres asistió a rondas de negocios relacionados con Envidrio.

El 20 de febrero pasado, el abogado Enrique Moller, representante legal de los diputados denunciantes, Rodrigo Goñi y Jaime Trobo (Partido Nacional) y del exlegislador independiente Gonzalo Mujica, solicitó a la Justicia que intime al Fondes que entregue documentación sobre los préstamos otorgados a Alas U (US$ 11,2 millones) y a Envidrio (US$ 11,5 millones).

En el mismo escrito, el abogado Enrique Moller se refirió al acuerdo entre Envidrio, de Uruguay, y Venvidrio de Venezuela. "No puede soslayarse que por vía indirecta el Fondes (Fondo de Desarrollo) ha financiado a una empresa multinacional de origen extranjero. Lo que claramente constituye una acción no habilitada por la ley, con engaño o sin él", señala el documento al que tuvo acceso El País. En segundo lugar, dice Moller, "la constatación del desvío de fondos -en un monto que asciende a US$ 6.000.000- no puede quedar sin investigarse a los efectos de determinar si hubo apropiación indebida o fue el propio Fondes el que posibilitó que Envidrio dispusiera -con destino diferente al establecido- de esos fondos". El documento expresa que, de ser así, "configuraría una arbitrariedad, con abuso de funciones (el informe técnico era contrario al otorgamiento del préstamo a Envidrio) y en conocimiento de que ello ocasionaría un grave perjuicio al Estado (según la advertencia de la Unidad Técnica del Fondes)". Moller señala a la jueza Larrieu que era su deber denunciar un hecho nuevo relacionado con los préstamos del Estado a Envidrio. "En los últimos días hemos tomado conocimiento de una nueva entrega de fondos a Envidrio, Vía Inefop, por un monto de US$ 1.500.000. Ello configura una nueva arbitrariedad".

Cabe consignar, que a pedido del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) deberá pronunciarse sobre si en el préstamo otorgado por el Fondo de Desarrollo (Fondes) a Alas U y a Envidrio se observaron "las pautas" y "criterios" establecidos por la normativa vigente.

