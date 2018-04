Venezuela: un motivo de vergüenzaUn problema llamado violenciaLa verdad detrás de la “marcha del retorno”El MilitanteCarta abierta al compañero Lula. Abordando eso gris, que parece la teoría).Vivían Trias agente de un servicio de espionaje. La izquierda y la posverdadEl defensor del estudiante: razones de una propuestaFiebre Amarilla en BrasilLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoPolítica desquisiada¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retroceso“El que no está con Venezuela está con el imperialismo”“Rodolfo, no estás solo”

Foto: Alianza Nacional

Jaqueados por la delincuencia

Larrañaga vuelve a insistir con los militares en las calles

02.04.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — El senador nacionalista Jorge Larrañaga publicó una nueva columna de opinión a la que tituló “No va más. Hay que poner orden”, en la que reitera su propuesta de que los militares colaboren con la policía en la represión del delito.

En su columna de opinión publicada en la edición digital del periódico La Democracia y en el sitio web de Alianza Nacional, el senador Jorge Larrañaga afirma que "los delincuentes tienen a la sociedad al borde del knockout" y que la sociedad vive día a día un avance hasta ahora desconocido de la violencia.

"300 homicidios por año. Un enorme aumento de los femicidios. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado un país con 20.000 rapiñas entre las consumadas y las tentativas?, ¿cuándo se hubiera pensado que en el interior del país se verían como nunca antes, ajustes de cuentas o un incremento de las rapiñas? y ¿cuándo se hubiera creído que en nuestro país existieran sicarios, barrios tomados por el narcotráfico dejando a miles de compatriotas honestos y trabajadores rehenes de estos delincuentes? Repito, porque a veces es necesario reiterar: hay barrios de Uruguay tomados por los narcos, hay sicarios y hay guerra entre bandas", dice el legislador.

Según Larrañaga es el Estado el que tiene la obligación primordial de cuidar a la gente, y no lo está haciendo.

De acuerdo al excandidato a la vicepresidencia por el Partido Nacional, desde el Gobierno no se toman las medidas necesarias, se hacen diversos diagnósticos, pero paralelamente se afirma que no se va a solucionar. "El gobierno diagnostica cuál es -a su criterio- la solución de fondo al problema, pero dice, reconoce que no lo va a hacer. No hay confesión más clara -y también más lamentable- que la que ha hecho el responsable de la política de seguridad del gobierno", sostiene.

Larrañaga recordó que en 2016 propuso la censura al ministro Bonomi pero no obtuvo los votos necesarios, y que ha realizado numerosas propuestas, pero que el Gobierno no tiene en cuenta a la oposición.

Ente otras cosas, vuelve a insistir con la presencia de las Fuerzas Armadas: "creemos, que como sucede en otros países, es posible y necesario que efectivos de las fuerzas armadas colaboren con la Policía. El Estado debe usar todos sus recursos humanos en defensa de su gente. No hay lugar para prejuicios ideológicos", afirma el dirigente blanco.

De acuerdo a sus planteos, el país necesita firmeza y liderazgos. Larrañaga también deja entrever su frustración por lo que entiende como oídos sordos del Ejecutivo a los planteos que pueda hacer un legislador de la oposición. "Sucede muchas veces que el gobierno no acompaña ninguna iniciativa que lleve la firma de un legislador de la Oposición. Quizás sea hora de acompañar la firma de nuestros proyectos con la firma de miles de uruguayos que quieren cambiar la política de seguridad y volver a estar seguros", afirma el referente blanco.