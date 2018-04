Condenado sin prisiónLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaNueva trinidad legalizadaVenezuela: un motivo de vergüenzaUn problema llamado violenciaLa verdad detrás de la “marcha del retorno”El MilitanteCarta abierta al compañero Lula. Abordando eso gris, que parece la teoría).El defensor del estudiante: razones de una propuestaFiebre Amarilla en BrasilLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpido¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónEncuestas: un nuevo escenarioDebemos poner la delincuencia en retroceso

ANCAP

En la causa ANCAP la jueza de Crimen Organizado seguirá investigando pero separa los casos de Riet y Gómez

02.04.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - Los ex directores de ANCAP, Germán Riet y Juán Gómez, apelaron el pedido de procesamiento del fiscal Luis Pacheco con un recurso de inconstitucionalidad. Ahora el caso de estos dos ex directores será separado y pasará a la Suprema Corte.

La causa ANCAP, en tanto, seguirá su curso. Los imputados son 9 jerarcas, ex directores y ex gerentes, que se le tipificó el delito de abuso de funciones en algunos y peculado y estafa en otros.

La información, consignada por El Observador, indica que la jueza Beatriz Larrieu explicó que debió hacer la separación porque los recursos de inconstitucionalidad atañen solo a quienes los presentaron.

Esta no es la primera vez que el delito de Abuso de Funciones es recurrido ante la SCJ. En la oportunidades anteriores la SCJ no dio lugar al el recurso. La defensa de estos ex directores apuestan a que el reciente cambio de integrantes en la SCJ podría ser una oportunidad.