Próximo a termas Guaviyú

Apareció muerto el presunto asesino de Quebracho

03.04.2018

PAYSANDÚ (Uypress) — Aunque aún restan pericias para determinar con certeza la identidad, todo hace presumir que pertenece a Martín Bentancur el cuerpo sin vida hallado próximo a las termas de Guaviyú.

Luego de una semana de intensa búsqueda fue encontrado muerto de un balazo Martín Bentancur, que asesinara a su suegra y a un policía que acudió a la vivienda alertado por una denuncia de violencia doméstica.

El Jefe de Policía de Paysandú, Luis Mendoza y el fiscal del caso se encuentran en el lugar del hallazgo. Aún restan las pericias para confirmar la identidad del cuerpo encontrado.

Este lunes habían aparecido en una escuela dos cartas que el hombre había dejado en la escuela 75, donde concurre su hija, a unos 22 kilómetros al norte de la localidad de Quebracho.

"Valeria, me fui a Argentina, algún día vendré. Siempre las amaré, decile a mi hija que siempre la voy a llevar en mi corazón. No sé por qué me dejaste, te di todo, China, todo lo que me pedías yo te lo daba, dejé todo por vos. Me mataba trabajando para que no te falte nada", decía la carta. Bentacur aseguraba estar arrepentido de lo que había hecho y pedía perdón por no poder seguir.

En la madrugada del miércoles Bentancur asesinó de un disparo de arma de fuego a su ex suegra y a un policía que concurrió al lugar para intentar detener el crimen.

Huyó en la moto del policía asesinado y luego pasó por el domicilio de los padres del actual novio de su ex mujer e incendió la casa y maquinaria.

"Próximo a termas de Guaviyú apareció muerto de un disparo, el sospechoso del doble crimen de Quebracho. Fiscal y Jefe de Policía de Paysandú presentes en el lugar. Resta aún la plena identificación pero se presume es el buscado Martín Bentancur", publicó el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter.