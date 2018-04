El dilema del encuestadorCondenado sin prisiónLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaNueva trinidad legalizadaVenezuela: un motivo de vergüenzaLa verdad detrás de la “marcha del retorno”El MilitanteCarta abierta al compañero Lula. Abordando eso gris, que parece la teoría).El defensor del estudiante: razones de una propuestaFiebre Amarilla en BrasilLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpido¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónDebemos poner la delincuencia en retroceso

Foto: EL Tiempo

¿SUPERAR CRISIS?

Perú: Asume nuevo gabinete con fuertes críticas al primer ministro, César Villanueva, asociado a Odebrecht

03.04.2018

LIMA (Uypress)- El presidente peruano, Martín Vizcarra, tomó juramento, este lunes, al nuevo gabinete de ministros, con la expectativa de superar la crisis política y eliminar la corrupción impregnada en las estructuras del Estado, que hizo caer a los gobiernos anteriores.

Sin embargo, en su gabinete, encabezado por el congresista de Alianza para el Progreso, César Villanueva, como primer ministro, ya surgieron sombras de deshonestidad. recordemos que Villanueva, de 71 años, uno de los principales promotores de la destitución del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, que renunció el 21 de marzo, debido a las denuncias de que existió un intento de compra de votos en el Congreso para, precisamente, evitar que lo destituyeran por sus presuntos vínculos con la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Según informó el pasado 14 de marzo, el diario Panorama Cajamarquino, el flamante primer ministro, César Villanueva, integró una asociación con el ex representante de la constructora Odebrecht en Perú, Jorge Henrique Simoes Barata, según documentación de Sunarp (Superintendencia de registros Públicos).

Según el mismo medio, en la primera gestión de Villanueva como presidente regional de San Martín, entre el 2007 y 2010, Odebrecht obtuvo la buena pro de la vía Cuñumbuque-San José de Sisa por 100 millones de soles, cuyo costo final fue de 130 millones de soles. La adjudicación se dio a finales de su gestión.

En el 2011, el ahora vocero de la bancada de APP fundó junto con Jorge Barata la Asociación Amazónica de Fomento de la Inversión Privada (Amazinver), que buscaba agilizar los proyectos de gran impacto en la Amazonía, pero fue dada de baja el 29 de junio del 2013.

El expediente informa que Barata, durante ese tiempo, también fue vocal del Consejo Directivo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), con lo cual consiguió acercarse más a algunos gobiernos regionales.

Documentación de la Sunarp de Tarapoto refiere que el gerente general de Amazinver fue Luis Carranza Ugarte, ministro de Economía en el segundo gobierno de Alan García e investigado por la Fiscalía en el caso de la supuesta licitación irregular de la Línea 1 del Metro de Lima en favor de Odebrecht.

En el 2014, la ex primera dama Nadine Heredia acusó a Villanueva, que llegó a ser primer ministro del humalismo de tener un vínculo con el APRA y el fujimorismo.

"Es un zorro de la política. Villanueva no es ningún neonato en la política peruana", manifestó la esposa del expresidente Ollanta Humala.

Nuevo gabinete

El nuevo equipo de ministros está formado por 14 hombres -incluido Villanueva- y sólo cinco mujeres.

Al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores estará el ex vicecanciller Néstor Popolizio, un diplomático de carrera que fue además embajador de Perú en Portugal y Colombia y subsecretario de la cancillería para Asuntos de América.

En tanto, la cartera de Energía y Minas estará liderada por Francisco Ísmodes, un abogado muy vinculado al sector minero (fue gerente en la minera Milpo y en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía) y que, hasta el momento, dirigía una consultora en temas de desarrollo sostenible.

Como ministro de Economía y Finanzas asumió el economista David Tuesta, integraba la Comisión de Protección Social, un grupo técnico que debía hacer propuestas para la reforma de la seguridad social en temas de pensiones, cobertura de salud y la posible implementación de un seguro de desempleo (cuestiones que nunca se convirtieron en políticas públicas).

En una de las decisiones más polémicas, Salvador Heresi, el ex secretario general de Peruanos por el Kambio (el partido de Kuczynski), fue designado ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ante los cuestionamientos, Villanueva dijo al Canal N que el nombramiento de Heresi no tiene que ver con un "reconocimiento" al partido de Kuczynski, que ganó las elecciones de 2016.

La designación de Fabiola Muñoz como ministra de Ambiente también fue cuestionada, ya que la ex directora del Servicio Forestal del Ministerio de Agricultura recibió críticas por apoyar la recuperación de madera ilegal por parte de sus exportadores, según el diario peruano La República.

Las otras cuatro mujeres que integran el gabinete de Villanueva están a cargo de los ministerios de la Mujer, Cultura, Salud, y Desarrollo.

Este lunes, horas antes de asumir el cargo, Villanueva dijo en Twitter que el suyo será un gobierno "que habla, dialoga y escucha", y aseguró que trabajará "con la población" y no "en los escritorios". También afirmó que su trabajo consistirá en "tratar de que el Estado llegue a todas las poblaciones más alejadas y vulnerables", en una entrevista publicada el domingo por el diario Correo.

Además, el primer ministro insistió en que las principales actividades económicas del país no están en Lima, por lo que apostará por una "gestión descentralizada" en este ámbito.

Prometió que en los próximos días iniciará una ronda de conversaciones con las diferentes bancadas del Congreso con el objetivo de "abrir las puertas del diálogo". "No tenemos nada que esconder. Vamos a luchar contra la corrupción y vamos a levantar la economía. No podemos priorizar la educación y la salud si no levantamos la economía", agregó.

Vizcarra y su gabinete asumen las riendas de un gobierno con el que pretenden ponerle fin a la crisis política, que Perú enfrentó en el último año, en el que las pugnas entre el oficialismo y la oposición llevaron a la renuncia y destitución de varios ministros y, en setiembre, obligaron incluso a disolver el gabinete y formar uno nuevo.

Parece ser que, lejos de cambiar, el nuevo gobierno lleva en sus entrañas el mismo mal del anterior, la duda sobre la honestidad de algunos de sus miembros.

