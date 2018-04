Atentado contra ex espía Serguei Skripal y su hija. Tres hipótesis.Sobre derogación y lavado de activosEl elevado costo de las caídas en los adultos mayoresEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaNueva trinidad legalizadaVenezuela: un motivo de vergüenzaLa verdad detrás de la “marcha del retorno”El MilitanteCarta abierta al compañero Lula. Abordando eso gris, que parece la teoría).El defensor del estudiante: razones de una propuestaLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpido¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónDebemos poner la delincuencia en retroceso

Atentado contra ex espía Serguei Skripal y su hija. Tres hipótesis.

Esteban Valenti

04.04.2018

El pasado 4 de marzo, Serguei Skripal y su hija Yulia sufrieron envenenamiento en su casa, del sur de Londres, en Salsbury. Gravemente afectados por un agente nervioso de alto poder. También sufrieron los efectos tóxicos varios policías británicos que los socorrieron.

Skripal fue un agente del GRU (Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas rusas) que alcanzó el grado de coronel y que fue reclutado por el Servicio de Inteligencia Exterior británico el MI-6 y que colaboró como agente doble con Londres. Fue detenido en Rusia, condenado a 13 años de cárcel por alta traición. En julio de 2010 fue liberado en un intercambio de espías entre Rusia y Estados Unidos y se trasladó a vivir a Gran Bretaña, donde ha mantenido un bajo perfil durante estos 8 años. Su hija Yulia viajó este mes de marzo de este año a visitarlo a Londres, lo había hecho en otras oportunidades.

El gobierno británico desde el comienzo acusó al gobierno ruso de ser directamente responsable del atentado con el gas nervioso Novichok a pesar de que Scotland Yard no ha culminado hasta el día de hoy la investigación. La primera ministra Theresa May hizo una acusación oficial ante la Cámara de los Comunes y expulsó de inmediato a 23 diplomáticos rusos de su país.

Veinte países se sumaron a la medida y expulsaron a casi doscientos diplomáticos rusos. EE.UU. que no estaba directamente relacionado con la situación, superó ampliamente a Gran Bretaña y expulsó a 60 diplomáticos y cerró el consulado ruso en Seatlle (Estado de Washington).

El gobierno ruso procedió a expulsar a diplomáticos de todos los países involucrados, como medida de reciprocidad, cerrando el consulado norteamericano en San Petesburgo. En el caso de Gran Bretaña, expulsó a un número mayor, frente a los 23 diplomáticos expulsados por Londres, las expulsiones rusas superan los 50 funcionarios.

Prácticamente la única hipótesis manejada a nivel de los gobiernos occidentales y aliados de Gran Bretaña, con más o menos entusiasmo, y por la gran prensa internacional fue la del atentado organizado por uno de los dos servicios secretos rusos, el GPU o el SVP.

Hace semanas que solo se conoce esta acusación. Nosotros nos atrevemos a formular algunas preguntas incómodas, dudas y, sobre todo a manejar otras dos hipótesis. Todo esto surgido de una normal investigación en Internet y de los muchos antecedentes que existen en la materia. Es decir, sobre la acción de los servicios secretos y de espionaje, rusos, británicos, de los Estados Unidos y "privados" es decir de la delincuencia internacional.

Preguntas:

Todos reconocen que los servicios de inteligencia rusos no son precisamente muy cándidos e inocentes, por lo tanto y siendo el gas Novichok tan fácilmente identificable en su origen soviético. (1) ¿Cómo se explica que un servicio estatal ruso utilice un agente como este para realizar un atentado en el exterior, nada menos que en Gran Bretaña, una de las naciones con los más poderosos y activos servicios de inteligencia del mundo? Es un atentado con firma y con huellas digitales incluidas.

¿Por qué Gran Bretaña se ha negado a entregar a Rusia una muestra del gas Novichok utilizado contra Skripal y su hija? De esa manera quedaría en evidencia la participación rusa. Ese tipo de agentes en las diversas variantes son como una firma. Lo dicen todos los expertos.

¿Por qué los Estados Unidos, que no está directamente relacionado con el atentado, no lo sufrió ni en su territorio ni contra uno de sus habitantes expulsa nada menos que 60 diplomáticos rusos, algo que no se produjo ni siquiera durante la guerra fría?

¿Qué objetivos tuvo el atentado, considerando que Serguei Skripal estuvo preso, abandonó el territorio ruso hace 8 años, obviamente con permiso de las autoridades rusas?

¿A qué actividades se dedicaba Skripal en Londres y a quien podía poner en peligro o amenazar, 8 años después de abandonar Rusia?

Dudas:

La agencia mexicana Notimex aporta las declaraciones del científico ruso Leonid Rink, uno de los desarrolladores del agente nervioso Novichok, con el que fue envenenado el ex espía Serguei Skripal en Reino Unido, que afirmó que tenía dudas sobre su precedencia y cuestionó la negativa de Londres de entregar una muestra.

Rink afirmó que las autoridades británicas se rehúsan a proporcionar a Moscú una muestra de la sustancia, porque los expertos podrían determinar rápidamente si fue o no producida en Rusia. "¿Por qué cree que los británicos se niegan a dar una muestra (del agente nervioso) a Moscú? Porque las tecnologías (de producción) siempre difieren un poco, por mucho que se empeñen los especialistas. Es comparable a la escritura a mano. Enseguida quedaría claro que esta no es una tecnología rusa".

Rink destacó que la muestra del agente químico usado es como una "huella dactilar" para los forenses, que podrían decir fácilmente si el veneno no fue "cocinado en Rusia". Según el científico entrevistado, los expertos británicos en armas químicas tenían acceso al agente químico A-234 (Novichok) y podrían haberlo usado para envenenar a Serguei y Yulia Skripal. "Es (una tecnología) de acceso comúnmente disponible para los profesionales... Cualquier corporación farmacéutica, cualquier corporación química sería capaz de fabricarla en sus laboratorios", destacó Rink. El experto recordó que el químico ruso Vil Mirzayánov, quien emigró a Estados Unidos, reveló todas las fórmulas necesarias para sintetizar el arma química A-234. "Estoy absolutamente seguro de que en el Reino Unido hay especialistas capaces de hacerlo. Creo que podrían haber aplicado la sustancia en Skripal o en las pertenencias de su hija... Los británicos podrían haberlo hecho fácilmente", destacó. El desarrollador de las armas químicas agregó que Rusia no tenía ningún motivo para dicho envenenamiento, ya que Skripal, quien fue parte de un intercambio de espías entre Estados Unidos y Rusia en 2010, no tenía más información importante para dar a Reino Unido. "No le interesaba a Moscú. En segundo lugar, el momento es extremadamente malo para Rusia. Unos días antes de las elecciones presidenciales (celebradas el domingo pasado) y poco antes de la Copa Mundial de Futbol", concluyó Rink.

Más información:

https://www.20minutos.com.mx/noticia/346206/0/cientifico-ruso-cuestiona-procedencia-de-veneno-usado-en-caso-skripal/#xtor=AD-1&xts=513356

De aquí surge una segunda hipótesis

El atentado fue perpetrado por el crimen organizado, en especial el que se relaciona con la ciberseguridad, considerando que Londres es desde hace algunos años es un centro mundial de actividades oficiales y no, en torno a este frente clave del espionaje militar, estatal, económico, industrial y delictivo.

El empresario ruso Valei Morózov declaró: "En mi opinión él (Skripal) podría estar vinculado un grupo criminal internacional, y naturalmente eso estaría relacionado o con la alta política, donde engañaron a alguien durante un proyecto político de envergadura, o al dinero, ya que la criminalidad habitualmente está vinculada al dinero", declaró.

Según Morózov, esta suposición "se basa en declaraciones de Skripal de que se dedicaba a la ciberseguridad".

"Lo más probable es que esto esté vinculado al espionaje político, por lo visto tuvo lugar algún tipo de ajuste de cuentas", opina el empresario.

Morózov señaló que conoce "cómo funciona todo aquí, esto aquí hace rato se convirtió en un hub (centro de enlaces) criminal internacional, todo está vinculado a la política".

Esta hipótesis es bastante compleja porque debería explicarse como tuvieron acceso al agente nervioso Novichok para colocarlo en la puerta de la casa de Skripal en Londres, donde se contaminaron padre e hija. Sobre este agente nervioso se dispone de abundante literatura y menciones en Internet. Este producto tiene su origen en los años 80 en la URSS.

La tercera hipótesis, muy inquietante.

Es que el atentado contra el ex espía y su hija, sea parte de un plan de servicios secretos occidentales, (CIA, MI5) o combinados, para una operación política internacional contra Rusia en momentos particulares para Gran Bretaña (Brexit) y EE.UU. y en Rusia se organiza nada menos que el mayor espectáculo deportivo del planeta, el Mundial de Fútbol.

Se necesita un buen clima de "Guerra Fría" y nada mejor que un atentado con la firma y el estilo de aquella época.

¿Es tan loco, tan delirante pensar en esta hipótesis, considerando los antecedentes de ambos gobiernos y de sus servicios de inteligencia?

Una catarata de seriales televisivas, películas y novelas se nutren precisamente de estas actividades desarrolladas por esos servicios. ¿Serán solo fruto de la imaginación de los autores o hay una larga historia detrás?

(1) De Internet

Novichok

Novichok (en ruso ???????: «Novato») fueron una serie de agentes nerviosos que desarrolló la Unión Soviética en los años 1970 y 1980, y al parecer los agentes nerviosos más mortales que jamás se hayan hecho, con algunas variantes posiblemente cinco a ocho veces más potente que el VX, aunque esto nunca ha sido probado.1?

Pertenecen a las "armas químicas de cuarta generación", designado como parte del programa soviético secreto denominado «Foliant» instalado en Pavlodar, Kazajstán.2? Inicialmente designado K-84 y más tarde llamado A-230. La familia Novichok comprende más de un centenar de variantes estructurales (fórmula desarrollada). De todas las variantes la más potente, desde un punto de vista militar, fue el A-232 (mejor conocido como Novichok-5).3?

Descripción de los agentes Novichok

La primera descripción de estos agentes fue proporcionado por Mirzayánov. Se dispersan en un polvo ultra-fino en lugar de un gas o un vapor, que tienen cualidades únicas. Un agente binario se creía entonces, que debería imitar las mismas propiedades pero que cualquiera puede fabricar con materiales legales en virtud de la CWC o ser indetectable por las inspecciones del régimen de tratados. Los compuestos más potentes de esta familia, novichok-5 y novichok-7, se supone que son alrededor de 5-8 veces más potente que el VX.

Uno de los principales sitios clave de fabricación fue un instituto de investigación química ubicado en el actual Uzbekistán, y pequeñas armas o bombas experimentales con agentes Novichok pueden haber sido probado en la meseta de Ustyurt.4?

Dos grandes familias de agentes organofosforados han sido reclamados para ser los agentes Novichok. En primer lugar son un grupo de compuestos orgánicos de fósforo con un grupo de dihaloformaldoxima adjunto, con la siguiente fórmula general mostrada a continuación, donde R = alquilo, alcoxi, alquilamino o flúor y X = halógeno (F, Cl, Br) o pseudohalógeno como C≡N. Estos compuestos están ampliamente documentados en la literatura soviética de la época, pero no está claro si son todos los miembros de los potentes compuestos "Novichok".?

Los compuestos del primer grupo son algunos ejemplos (abajo) que están descritos en la literatura, pero no se sabe si alguno de estos sería exactamente novichok-5 o novichok-7.13?

Mirzayánov da diferentes estructuras para los agentes Novichok en su autobiografía, como se muestra a continuación. Él deja claro que se hizo un gran número de compuestos, y muchos de los derivados menos potentes descritos en la literatura como nuevos insecticidas organofosforados, por lo que el programa de armas químicas secreto podría ser disfrazado como una investigación de plaguicidas legítima.14?

Efectos[

Como todo agente nervioso, Novichok pertenece a los inhibidores de la acetilcolinesterasa organofosforados. Estos compuestos químicos que inhiben la enzima acetilcolinesterasa, bloqueando la descomposición normal del neurotransmisor acetilcolina. Concentraciones de acetilcolina luego aumentan en las uniones neuromusculares para causar la contracción involuntaria de los músculos. Esto lleva al paro respiratorio, cardíaco y, finalmente, la muerte. El uso de un fármaco anticolinérgico periférico de acción rápida, tales como la atropina podría bloquear los receptores de acetilcolina donde actúa para prevenir el envenenamiento (como es el tratamiento para la intoxicación por otros inhibidores de la acetilcolinesterasa, como por ejemplo el sarín). Esto es sin embargo bastante peligroso en sí mismo.