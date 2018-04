Atentado contra ex espía Serguei Skripal y su hija. Tres hipótesis.Sobre derogación y lavado de activosEl elevado costo de las caídas en los adultos mayoresEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaNueva trinidad legalizadaVenezuela: un motivo de vergüenzaLa verdad detrás de la “marcha del retorno”El MilitanteCarta abierta al compañero Lula. Abordando eso gris, que parece la teoría).El defensor del estudiante: razones de una propuestaLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalLos nombres de América (2)Peritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpido¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?África en nuestro corazónDebemos poner la delincuencia en retroceso

Habeas Corpus

Lula puede ir a prisión hoy mismo o quedar libre: Depende del Supremo Tribunal de Brasil

04.04.2018

BRASILIA (Uypress)- Este miércoles, el Supremo Tribunal Federal (STF) define sobre el recurso de hábeas corpus para que el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sea detenido hasta que la condena en su contra sea ratificada.

Pero este martes, según consigna La Diaria, la situación del ex presidente dio lugar a otras declaraciones que amenazaban con un levantamiento militar. Un general retirado, Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, dijo al diario O Estado de São Paulo que si Lula no es detenido el único camino posible es el de la intervención militar, que "sin dudas va a causar derramamiento de sangre", porque "ahí es deber de las Fuerzas Armadas restablecer el orden". Lessa dijo que "el jefe de una organización criminal ya juzgado y condenado a más de 12 años de prisión" no puede llegar a ser presidente, y que una situación así generaría una crisis que "sólo puede resolverse mediante las balas".

Después de estas declaraciones del ex presidente del Club Militar, que reúne a retirados, el Ejército emitió un comunicado en el que manifestó que la de Lessa es la "opinión personal" del general y que la institución mantendrá su actuación "dentro de los parámetros legales".

En el ámbito judicial las posiciones están más que divididas. Fueron enviadas dos cartas ante el STF, enviadas por dos grupos de jueces, abogados y otros trabajadores de la Justicia, con miles de firmas, una para solicitar que Lula sea detenido y otra para que se lo mantenga liberado hasta que no pueda presentar más recursos. La procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, dijo que si el STF dispone que Lula vaya a prisión recién cuando agote todos los recursos, el sistema judicial estará "aniquilado", porque "una Justicia que tarda es una Justicia que falla". Por su parte, el jefe de los fiscales que investigan la corrupción en Petrobras, Deltan Dallagnol, dijo que rezaría a la espera de un fallo que consideró clave para "la guerra santa contra la corrupción".

Además, se pronunciaron el propio Lula y la presidenta del STF, Cármen Lúcia. El ex presidente pidió, en un acto en Río de Janeiro, que el STF le "devuelva su inocencia", y también aseguró que aunque él vaya a prisión, no serán encarcelados sus "pensamientos" ni sus "sueños". Por su parte, la jueza pidió que se respete la decisión judicial, sea cual sea, y que se actúe con "serenidad" para evitar el "desorden social".

Hay pocos indicios sobre cuál será el pronunciamiento del STF. Lula fue condenado por el juez de Curitiba Sérgio Moro a nueve años de prisión por considerar probado que recibió un apartamento como forma de soborno a cambio de favores políticos por parte de la constructora OAS, en el marco del esquema de corrupción de Petrobras. La condena fue ratificada en enero por un tribunal que aumentó la pena a 12 años de prisión, pese a los argumentos de los defensores de Lula de que no hay evidencia que respalde el fallo de Moro.

El STF debe decidir si Lula es detenido ahora o si hay que esperar hasta que el proceso en su contra termine de forma definitiva, cuando ya no queden recursos posibles. La Constitución no es clara en este sentido, pero en un fallo preliminar de 2016 el STF definió, en una votación muy apretada, que el cumplimiento de la condena debe empezar cuando esta es ratificada, y no posteriormente. Ese fallo no fue definitivo porque requería una segunda votación, y la presidenta del órgano se ha negado a que se vote nuevamente por el caso de Lula, pero es el criterio que está en vigor actualmente.

Medios brasileños advirtieron este martes que hay magistrados del STF que pidieron que se postergue la consideración del hábeas corpus de la defensa de Lula y que, en su lugar, se someta a votación definitiva el tema de que se empiece a cumplir la pena de prisión tras una ratificación de la condena en tribunales de segunda instancia.

Algunos magistrados manifestaron que cambiarán su voto con respecto a la decisión de 2016, pero la votación parece estar empatada y se considera clave el dictamen de la jueza Rosa Weber, que fue designada para el STF por la ex presidenta Dilma Rousseff. La magistrada ha sido presionada por unos y otros, pero según dijeron sus allegados a medios brasileños, es una "fortaleza" que no se dejará condicionar.

Una vez que el STF dé a conocer su decisión sobre el hábeas corpus, Moro puede emitir una orden de detención contra Lula, que se cumpliría de manera inmediata. El juez que es la cara visible del caso Petrobras dijo la semana pasada que si el STF acepta el hábeas corpus estaría adoptando una postura que "favorecería la impunidad" y haría necesaria una reforma constitucional para evitarlo.

Militantes del Partido de los Trabajadores (PT), del movimiento Frente Brasil Popular y de la Central Única de Trabajadores se reunieron, para hacer una vigilia frente a la residencia de Lula, en São Bernardo do Campo, San Pablo. Para este miércoles están previstos actos en más de 25 ciudades de todo el país, incluido uno en la Explanada de los Ministerios, donde está la sede del STF, y otro en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de San Pablo, en donde Lula empezó su trayectoria como dirigente sindical y político.

jwl