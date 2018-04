El Petroyuan¡Que difícil es.! (Abordando eso gris, que parece la teoría).Culpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISAtentado contra ex espía Serguei Skripal y su hija. Tres hipótesis.Gaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl elevado costo de las caídas en los adultos mayoresEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaNueva trinidad legalizadaVenezuela: un motivo de vergüenzaLa verdad detrás de la “marcha del retorno”El defensor del estudiante: razones de una propuestaLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosStephen Hawking: científico y ser humano excepcionalPeritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpido¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?

El Petroyuan

William Marino

05.04.2018

En enero ya preguntábamos si este era el año del comienzo del fin de la era Dólar o era solo una ilusión. Algo que se veía venir, desde donde sale el sol, un país, China. China hace muchos años que viene comprando y almacenando mucho oro, mucha plata.

Tal vez junto a otro país: Rusia, sean los que más acumulan estos metales preciosos, en los últimos años. Hacía ya mucho tiempo que se hablaba de cuando comenzaría a circular el "Petroyuan", hoy es un hecho en los mercados financieros mundiales, aunque aun excluidos de muchos. En el 2017, China desplazo a los EE.UU. como primer comprador y consumidor de petróleo y gas en el mundo. En lo que va de este 2018 la importación media, diaria, de China es de más de 9 millones de barriles.

Este 26 de marzo, China, en la bolsa de Shanghai, realizo la "primera" compra (contratos) a futuro del petróleo en Yuan, su moneda local convertible en oro. Estas compras son con entregas a seis meses. Según corredores de las principales bolsas comerciales del mundo, hablan de que la guerra comercial ha comenzado, lo que antes eran apenas escaramuzas, ahora va en serio por las que duelen. Hace ya tiempo leía que ninguna guerra comercial finaliza sin "muertos", es decir sin que hablen las armas. ¿Esta podrá ser una acepción?

EE.UU. quiere enfrentarse solo al mundo, o por lo menos es lo que parece ser. Desde la asunción de Triump, el Presidente de los ricos, los planes económicos han cambiado en mucho, sin saber el rumbo a tomar. Los nuevos aranceles impuestos por EE.UU. a la importaciones Chinas, al igual que los anteriores aranceles a al acero y aluminio, únicas vigentes, pueden causar un efecto dómino y mas recepción comercial a nivel mundial. ¿Quiénes pueden ser los más perjudicados? Países de por si aliados a los EE.UU. en lo comercial y militar, como lo son Australia, Japón, Corea del sur o Singapur, países estos exportadores de materias primas a China. Seguro que la idea de los EE.UU. es frenar la expansión comercial de China en el mundo y además recaudar unos dólares con esos aranceles, que le reportaría unos 60.000 millones anuales. Aunque lejos esta de la diferencia, del intercambio comercial, que solo en el 2017 fue de unos 375.000 millones a favor de China. China a su vez puso un fuerte arancel a 128 artículos que importa desde los EE.UU. Aunque además salió a comprar a futuro el petróleo en su moneda local, tanto en Shanghái como en Hong Kong, comprando por un valor de más de 3.000 millones de dólares. Es mucho es poco, solo se ha focalizado en el sur este asiático, puede ser, pero la nueva moneda de compra es aceptada ya por los principales países productores de petróleo, como los son Arabia Saudita, Rusia, Dubái, Venezuela, Irán, Siria, entre otros. China que también es unos de los principales compradores de soja del mundo, ya ha dicho que el pago se realizara en Yuan, los productores de los EE.UU, aceptaran Yuan. Si no se la venden a China, ¿quién será el comprador? Según el experto en temas financiero y periodista David Fickling, opina que China "no tiene la influencia en el marcado petrolero necesaria para llevar a cabo semejante golpe". Aunque otro economista Carl Weinberg, director general de High Frequency Economics, decía en un reportaje el año pasado que "China "obligara" a Arabia Saudita a abandonar el Petrodolar y en cambio, comenzara a comercializar su petróleo en yuanes una medida que podría precipitar al resto del mercado petrolero a abandonar el Dólar".

En estos pocos días, el dólar en muchos lugares del mundo se ha mantenido estable, en otros su valor ha descendido. En EE.UU. la crisis se comienza a sentir, comercios grandes y pequeños van a la quiebra, las fabricas siguen cerrando. La clase política y los sindicatos de los trabajadores de los EE.UU. están nerviosos, los funcionarios de la Casa Blanca, han salido a decir que esta "guerra comercial" no es tal y lo que se busca es proteger al trabajador norteamericano de prácticas comerciales injustas por parte de China hacia el pueblo norteamericano. "China nos está atacando, nos juega sucio" dicen jerarcas de la administración de Trump, nosotros solo nos defendemos. Larry kudlow, que es el nuevo asesor de Trump, en la Casa Blanca, en una entrevista que le dio a la Fox Business Networt ha dicho "aquí no existe una guerra comercial", son simplemente declaraciones y los aranceles son solo la primera propuesta. Otros integrantes del elenco gubernamental dicen que esta batalla ya la gano China, que en menos de veinte años a logrado vaciar las góndolas de productos americanos por chinos. Mientras tanto el Presidente Trump, escribió como de costumbre en su Tweet el día miércoles 4: "No estamos en una guerra comercial con China, esa guerra se perdió hace muchos años por las personas tontas o incompetentes que representaban a los EE.UU." Más adelante dice: "ahora tenemos un déficit comercial de 500.000 millones de dólares al año y otros 300.000 millones por el robo de la propiedad intelectual. ¡No podemos permitir que esto continúe!" Muchos dicen que las conversaciones están sobre la mesa. Pero los EE.UU. le quieren imponer sus condiciones a China y esta dice que no las aceptara. El dialogo parece mas de sordos que de dos potencias que se sientan a dialogar. El embajador chino en los EE.UU., Cui, dice: "que para bailar un tango se necesitan dos personas". ¿Las cartas estarán todas arriba de la mesa?