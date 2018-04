Edición Genómica: Modificando el ADNInventario palestino, ante otro viernes de iraEl Petroyuan¡Que difícil es.! (Abordando eso gris, que parece la teoría).Culpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISAtentado contra ex espía Serguei Skripal y su hija. Tres hipótesis.Gaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl elevado costo de las caídas en los adultos mayoresEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaNueva trinidad legalizadaVenezuela: un motivo de vergüenzaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoPetición de asilo político al presidente Trump de granjeros blancos sudafricanosMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosPeritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpido¿Porqué no publicarlo?Una trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones¿La caja es lo único que importa?

SOBRE LULA

Nin Novoa: “No tenemos que opinar sobre las decisiones de un país extranjero”

06.04.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- El Ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, aseguró que el Gobierno no tomará posición ante lo que resuelva Justicia brasileña en caso Lula Da Silva, en declaraciones recogidas por Subrayado.

"El Gobierno no va a tomar posición frente a lo que haga la Justicia de otro país", dijo el canciller. "No opinamos cuando se detuvo al vicepresidente de Ecuador, no opinamos cuando se detuvo a Ollanta Humala, y no tenemos que opinar sobre las decisiones de un país extranjero", apuntó el ministro.

Nin Novoa destacó que las relaciones con Brasil "están muy bien", y añadió que "el Mercosur ha tenido una dinámica muy importante en los últimos dos años", y Brasil "ha sido un puntal" en esa coyuntura.