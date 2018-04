Los muertos que Cuba olvidaEs necesario “filosofar”. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Los nuevos tiemposNunca másLula es el enemigo público número uno de las clases dominantesHyundai - Punta de Sayago. Barranca abajoLula: las falsas alternativasMiras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propioEl silencio en nuestra sociedad sobre el final de la vidaDiputados estudia proyecto ley Trata de PersonasLa rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNCulpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaNo hay tiempo para llorar

Stroessner vive

José Antonio Vera

06.04.2018

El retorno del estronismo cuartelero, adquirirá legalidad de nuevo en Paraguay si el fanatizado Partido Colorado gana las presidenciales del domingo 22 de este mes, frente a la Alianza GANAR, compuesta por el Partido Liberal y el Frente Guasú, que lidera el exPresidente Fernando Lugo.

Esa amenaza se desprende de siete de la decena de encuestas que andan circulando, algunas con relativa credibilidad y otras con ninguna, que dan como posible ganador a Mario Abdo Benítez, sobre el postulante de la oposición, el liberal Efraín Alegre, derrotado en el 2013 por Horacio Cartes. Un solo sondeo, que apareció este miércoles, da ganadora a la Alianza.

El Partido Liberal, asociado con la derecha más rancia del coloradismo, en días que su aparato de dirección decidió alquilarse a Cartes, y en contubernio con las compañías extractivistas transnacionales que operan en este país, encabezó el Golpe Parlamentario que derrocó a Lugo en junio del 2012, y terminó con un gobierno de sensibilidad social, de apenas cuatro años. Una semana antes, una masacre de campesinos y seis policías, fue el pretexto planeado para acusar al exObispo de incapacidad para gobernar.

Artera fue esa traición liberal. Desde su puesto de Vicepresidente de la República, acometió la puñalada Federico Franco, quien meses antes, en una cena, había ofrecido sus buenos oficios de vendepatria, golpista y corrupto (días atrás volvió a comparecer ante tribunales judiciales), a la Embajadora de Estados Unidos Eliana Ayalde, en presencia de altos oficiales militares del Pentágono y algunos colegas locales.

Entre estos últimos, estaba el Vice Ministro de Defensa Cecilio Pérez Bordón, quien reaccionó ofendido en sus fibras nacionalistas y, tras reprocharle a Franco su felonía, se retiró del encuentro, pasando a denunciar esa blasfemia al titular de la cartera, Luis Bareiro Spaini, generando la reacción de éste con una carta de repudio a la diplomática, recordándole que estaba agrediendo a un gobierno soberano. Al día siguiente, "para no comprometer a Lugo, presenté mi renuncia, no sin antes expresar mi desprecio al Vice", me comentó Bareiro en su oportunidad.

Cierto es que el gobierno de Lugo era variotinto, integrado, junto con unos pocos sin partido, por dirigentes liberales partidarios del mercado sin control, y de la privatización de las empresas públicas que, a cara descubierta, saboteaban el programa de la Alianza Patriótica para el Cambio. Entre ellos, destacaba Efraín Alegre, al frente del poderoso Ministerio de Obras Públicas, destituido por Lugo a la mitad del ejercicio y, en diversas versiones, además de las acusaciones que vomitan las filas coloradas, otras fuentes lo califican de inepto, haragán y de incurrir en actos de corrupción.

En su condición de jefe del Partido Liberal, Alegre encabeza la candidatura a la presidencia por la Alianza opositora, que también integran movimientos sociales, sindicatos y otros pequeños emblemas, los cuales aparecen durante la actual campaña, en desventaja en el influyente Departamento Central.

Por decisión propia, quedó al margen de esa convergencia el Partido Pyahura de la Federación Nacional Campesina, la agrupación de masa más poderosa del país, sumándose a una ciudadanía numerosa que expresa desazón frente a los políticos, autistas ante los graves problemas sociales y económicos.

Hay apatía, y el abstencionismo puede ser alto, no por indiferencia, sino como opción consciente, harta la gente de la inoperancia de las fuerzas partidarias, de la descomposición moral de los tres poderes del Estado y de la desenfrenada carrera por los cargos, de la corrupción generalizada y de la falta de propuestas, carencias que, en particular, sienten los jóvenes, que representan la mitad del electorado.

En entrevistas de prensa, Alegre manifiesta que su política económica será una prolongación de la actual, con leves modificaciones, es decir, preferencia por el gran capital privado, si extranjero mejor, endeudamiento, ajustes del tipo FMI, exoneración impositiva a las corporaciones transnacionales, con la única diferencia con los colorados que marca su compañero de fórmula, el periodista Leo Rubín, partidario de priorizar una política social que profundice la atención a los sectores más excluidos, tal como ocurrió entre el 2008 y el 2012, bajo el gobierno de Lugo.

El exObispo, tras trapisondas con dirigentes liberales y con Cartes, intentando violar la Constitución con una enmienda para poder ungirse candidatos a la Presidencia, intentona frenada por el rechazo popular y, curiosamente por Estados Unidos, hoy preside el Senado y es la figura que conserva mayor adhesión popular, a tal punto que los sondeos lo sitúan como el gran ganador en la lista que lidera para la Cámara Alta, casi al mismo nivel que Cartes, quien se vale de su inmensa fortuna y de los recursos del Estado que utiliza sin pudor en la campaña electoral, en su papel de jefe del coloradismo.

El candidato oficialista, Mario Abdo Benítez, es una joyita del maniqueísmo derechista. No adversario, sino enemigo de Cartes hasta hace tres meses, hoy aparece abrazado al empresario en todos los mítines, tras derrotar, el 17 de diciembre en las internas coloradas, al pupilo del mandatario, el economista Santiago Peña, parido por el FMI.

Abdo Benítez, hijo de Mario Abdo Benítez, secretario privado del General Alfredo Stroessner en casi todos los 35 años de su siniestro régimen, ha dejado de juguetear demagógicamente y, sin pudor, se presenta como heredero de esa satrapía, con el cuento de que "hay que reconocer y admirar sus obras", que él las miraba desde su confortable residencia en Estados Unidos donde no llegaban los gritos de dolor de los miles asesinados ni de los 20 mil presos políticos, el 90 por ciento torturados, entre los cuales hay 400 desaparecidos, ni los de las familias destruidas, ni del dolor de cientos de paraguayos forzados a huir al extranjero para salvar su vida, según documentación de los Archivos del Terror, entre otros.

"Cartes es un mafioso, sicario, violador de la ley, contrabandista de cigarrillos, que se desnuda como un gran farsante", decía Abdo Benítez hace apenas unos meses y, ahora, colgado del mandatario, proclama "vamos a coloradizar el Paraguay, los presidentes de nuestras Seccionales volverán a mandar, ocupando el lugar que merecen, desde una función pública que será toda colorada". Cartes acompaña amenazando violar el secreto del voto, para verificar su todos los colorados votaron a su lista.

En su limitada retórica, y distanciado de la que utilizaba como Senador y dirigente alternativo al vetusto aparato colorado, el candidato estronista manifiesta coherencia con su genética ideológica y de adoración del uniforme militar, que lo arropó desde niño y le ha legado una fortuna, con miles de hectáreas de tierra, entre los ocho millones que Stroessner, hablando cínicamente de reforma agraria, entregó a sus acólitos más próximos y obedientes, como jerarcas castrenses, empresarios, académicos, periodistas, etc.

Otras perlitas de "Marito", como lo ha hecho conocer el lenguaje oficial, lo nombran hasta sectores progres, y el servilismo de prensa: "hay muchas madres que no pueden contener a sus hijos en edad vulnerable, y los hijos de madres solteras serán enviados al cuartel, y ninguna de ellas integrara nuestras filas", ha declarado en muchos actos públicos, provocando hilaridad entre el fundamentalismo colorado, así como un fuerte repudio del mundo femenino y también del mero sentido común cívico.

Tan tormentosa e irresponsable postura, ignora que en Paraguay, cinco de cada diez hogares, es sostenido económicamente por la mujer, en buena parte sola, y que la deserción escolar es una afrenta, con el 59 por ciento en secundaria, y que apenas el 10 por ciento termina la universidad, en un cuadro social que la UNICEF clasifica en extrema pobreza a más de un tercio de la población infantil y adolescente, unas 760 mil personas que, entre los indígenas, llega a casi ochenta por ciento. La FAO habla de un millón y cuarto de niños desnutridos en Paraguay.

En esa franja etaria, se consigna un 40 por ciento fuera de la escuela, y 51 mil empleados en tareas domésticas. El deceso de niñas embarazadas, muchas desde los 10 años, es la tercera causa de muerte en ese sector, drama social que agrava el feminicidio que registró 43 casos en el 2016.

Se desconoce la cifra de desaparecidos y muertos en los cuarteles durante la tiranía estronista, 1954/89, pero en cambio hay registro que desde esa fecha última, hasta el 2012, en un total de 23 años, 147 niños y adolescentes enrolados, han desaparecido, "algunos matados por las fieras en el Chaco", según las versiones oficiales, y la mayoría entregados a su familia en un féretro, con la prohibición de abrirlo, asesinados cuando cumplían el Servicio Militar Obligatorio, que Abdo Benítez promete reimplantar.

A juicio de analistas de prensa, y observadores experimentados en la conceptual y metodológicamente miserable actividad política paraguaya, el continuismo estronista es un grave retroceso político nacional que estimula la impunidad y profundiza la represión de las luchas sociales.



