Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XVII, Nro. 728: ¿Hubo reformas buenas e importantes?

07.04.2018

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 9 titulando en su portada: '¿Hubo reformas buenas e importantes?'.

Escriben en este número:

Alejandra Ciriza, Paul Demarty, Bárbara Ester, David Guzmán Játiva, Luis Leiria, Nelson Manrique, Juan Manuel Olarieta, Edwy Plenel, Francesc Relea, Guy Standing, Esteban Valenti







¿Hubo reformas buenas e importantes?

Por Esteban Valenti



Durante los 13 años completos que gobernó el Frente Amplio, se han realizado importantes y positivas reformas. En otros casos - que trataremos en un segundo artículo - las reformas en sectores claves no se produjeron o hemos retrocedido. Obviamente son temas de opinión, pero no se puede especular con ellos, tienen que ver con la vida concreta y el rumbo para todos nosotros, los uruguayos. Votantes o no.







Entrevista con Lucía Topolansky, vicepresidenta de Uruguay

Por Francesc Relea

CTXT



“Hay una crisis de utopías”

De la militancia guerrillera a la cárcel, donde pasó 13 años presa de la dictadura. Dice: "Hemos avanzado alguito, pero no todo lo que quisiéramos".







Entrevista a Gonzalo Gómez, de Marea Socialista

Por Luis Leiria

Esquerda.net



"Se está desmontando el proceso revolucionario en Venezuela"

En una entrevista con Esquerda.net de Portugal, realizada en marzo, Gonzalo Gómez, portavoz de Marea Socialista, denunció que la Asamblea Constituyente venezolana está "para adaptar el régimen político y económico venezolano a los intereses de la burocracia y su proceso de asimilación al capital". Agregó que el gobierno de Nicolás Maduro profundiza la política extractivista y regresa a las transnacionales expulsadas por Chávez.







“Si no luchas por tus derechos, no te los va a dar ningún fiscal, ninguna Constitución ni ninguna ley”. Entrevista

Por Juan Manuel Olarieta



Con motivo de su visita a Mallorca en el marco de la campaña de acciones en defensa del rapero Josep Miquel Arenas Valtònyc, condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por las letras de sus canciones, conversamos con Juan Manuel Olarieta (Barakaldo, Vizcaya, 1955), histórico abogado de procesados políticos, defensor de Valtònyc y autor de diversos trabajos sobre la represión jurídico-política en España.







La izquierda debería dejar de equiparar trabajo a empleo

Por Guy Standing



Si al empleo que no es trabajo se le diera la misma importancia en las estadísticas y en la retórica progresista se lograría que todo el mundo midiera el “crecimiento” de un modo ecológicamente más sensato.







Reino Unido: Espías rusos, venenos y Corbyn, todo junto

Por Paul Demarty



El intento de asesinato de un ex agente doble ruso, Sergei Skripal - y de su hija, Yulia, también hospitalizada - hubiera creado un gran revuelo en cualquier caso. Es bastante extraordinario que se utilicen agentes nerviosos en Salisbury, una provinciana ciudad del sur de Inglaterra famosa por el campanario de su catedral.







Perú, el desenlace: Martín Alberto Vizcarra Cornejo, nuevo presidente

Por Bárbara Ester



Finalmente, la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski[1] presentada el miércoles 21 fue aceptada con 105 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones. El presidente del Congreso, Luis Galarreta, afirmó que el texto final de la resolución legislativa fue aprobado en la Junta de Portavoces por mayoría. Sólo votaron en contra Peruanos por el Kambio y la Célula Parlamentaria Aprista. Cabe destacar que el borrador de la resolución fue cuestionado por PPK, quien desde su cuenta de Twitter amenazó con retirar su renuncia si no se quitaba la acusación de “traición a la patria” del pliego. Sin embargo, fuentes del diario El Comercio[2] señalan que el documento acepta la renuncia pero sin embargo “rechaza los hechos y calificativos” que el saliente mandatario expresó en su carta. A pesar de esta aclaración, PPK logró eludir la vacancia.







Argentina: Hacer visibles las políticas del cuerpo

Por Alejandra Ciriza



A Silvia Suppo, asesinada en Rafaela, provincia de Santa Fe, Argentina, el 29 de marzo de 2010 tras testimoniar en la conocida como Causa Brusa, una de las causas juzgadas en el contexto de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad (https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-142941-2010-03-30.html).







Sarkozy-Gadafi: el affaire de los affaires

Por Edwy Plenel



FabriceArfi y Karl Laske, periodistas de Mediapart, recogen en un libro seis años de investigación sobre el caso Sarkozy-Gadafi. Estamos ante la historia de un compromiso duradero con una dictadura, que comenzó en 2005 cuando Nicolas Sarkozy era ministro del Interior. « La historia de una alta traición »: la corrupción de un clan político francés al servicio de una dictadura extranjera.







Perú: mafias

Por Nelson Manrique



En una entrevista publicada el pasado domingo en La República, le preguntaron al doctor Max Hernández Camarero si él consideraba que el enfrentamiento entre los hermanos Fujimori era un pleito de mafias. Hernández recordó que los mafiosos tienen códigos y saben respetar sus límites. Como lo expresó muy bien un destacado capo mafioso: “No hagan cosas que den mala fama a la prostitución”.







Volviendo al 68

Por David Guzmán Játiva



De cómo y por qué los jóvenes (no) envejecieron

Seamos realistas, pidamos lo imposible, de Herbert Marcuse , se convirtió en un lema del Mayo francés.







Contenido completo del suplemento en http://www.bitacora.com.uy