Opinión

Datafolha: mayoría de brasileros opina que Lula debe ir preso

06.04.2018

SAN PABLO (Uypress) El sector de brasileños que cree que Lula debería ser arrestado la Operación Lava-Jato y sus nuevos hechos no sufrió alteración con la confirmación de la condena del petista en segunda instancia, ocurrida la semana pasada.

En septiembre del año pasado, el 54% declaraba que el Lula debía ir a la cárcel. Hoy, frente a la misma cuestión, ese índice es del 53%. Para el 44%, Lula no debería ser arrestado (en septiembre, 40%), y hay un 3% que prefieren no opinar (en el levantamiento anterior, el 5%).

En el mismo período, sin embargo, subió del 28% al 39% el índice de los que creen que será arrestado, aunque la mayoría (56%) estima que el petista no va a la cárcel (en septiembre, el 66% tenía la misma opinión) .

La mayoría (76%) brasileños declara haber tomado conocimiento del juicio del ex presidente Lula en la última semana. Sólo un 24%, sin embargo, están bien informados sobre el asunto, y los demás están más o menos informados (42%) o mal informados (9%), además del 24% que no han tenido conocimiento. Entre los menos escolarizados, el 66% tomó conocimiento del juicio, y el 16% está bien informado sobre él. En la parcela de los más escolarizados, el índice de conocimiento alcanza el 93%, con el 46% declarándose bien informados al respecto.

En el caso de que el juicio de la semana pasada condenó al ex presidente Lula a 12 años y un mes en régimen cerrado, el 50% consideró la decisión justa, y para el 43% fue injusta, además del 7% que prefieren no opinar. Entre los brasileños más pobres, con ingresos mensuales familiares de hasta 2 salarios, 51% evaluaron la condena injusta, y para el 41% fue justa. En los segmentos de renta familiar por encima de 2 salarios, la situación se invierte y la mayoría considera justa la condena del petista. Entre los que tienen ingresos de 2 a 5 salarios, el 60% evalúan que la condena fue justa, y el 36%, que fue injusta. En la parcela con renta de 5 a 10 salarios, el 64% indica que hubo justicia, y el 34%, que hubo injusticia. Entre los que tienen ingresos superiores a 10 salarios, el 62% indicó que la decisión fue justa, y el 34%, que fue injusta.

En el escenario electoral en que los principales postulantes a la Presidencia son Jair Bolsonaro, Marina Silva, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes y Luciano Huck, hay división sobre la decisión que condenó a Lula la semana pasada. Entre los que optan por Bolsonaro, el 74% cree que la decisión fue justa, y el 23%, que fue injusta. En la parte que prefiere Alckmin, el 63% ve correcta la decisión de la justicia, y el 32% la rechaza. Los potenciales electores de Marina y Huck se dividen al medio: entre los que prefieren la ex senadora Marina, el 47% evaluaron la decisión como justa, y el 49%, como injusta; en el caso de los adeptos del presentador de TV, el 49% apuntó la decisión como justa, y el 46%, como injusta. En la parcela que votaría en Ciro, el 58% evalúa que hubo injusticia, y el 35%, que hubo justicia en el caso de la condena del ex presidente.

Para la mayoría (54%) de los brasileños, Lula sabía de la corrupción en su gobierno y dejó que ella ocurriera, y los demás evalúan que él sabía pero no podía hacer nada para que ella no ocurriera (29%), que él no sabía de la corrupción corrupción en su gobierno (13%) o no opinaron (5%). Entre aquellos con nivel superior de enseñanza, el 72% cree que Lula sabía de la corrupción a lo largo de su gestión y dejó que ella ocurriera. En la parcela menos escolarizada, esa opinión es compartida por el 37%, y sube al 22% la tasa de los que creen que no sabía de la corrupción.

En el caso de la corrupción que involucra a Lula y los demás políticos, el 37% evaluó que la justicia trata a Lula igual a los otros políticos involucrados en corrupción, y una porción similar, del 35%, evalúa que el tratamiento dispensado al petista es peor que a otros políticos en la misma situación. Para el 22%, el trato dado a Lula es mejor que a otros políticos involucrados en corrupción, y el 6% no opinó sobre el tema. En la parte que vota en el petista, el 58% ve un trato peor que el dispensado a otros políticos por parte de la Justicia, y el 25% evalúa que el tratamiento es igual.

Los brasileños también fueron consultados sobre la rapidez de los casos de corrupción que involucra a Lula y otros políticos involucrados en casos de corrupción: el 41 por ciento considera que los casos que involucran a Lula son tratados con más rapidez por la justicia que los que incluyen a otros políticos. Para el 32%, los casos del petista son tratados con menos rapidez, y el 21% evalúa que la rapidez es la misma para todos. Además, hay un 6% que prefieren no opinar.

En el escenario electoral sin Lula, teniendo como principales candidatos a Bolonaro, Ciro, Marina, Alckmin y Huck, los potenciales electores de esos presidenciables también se dividen en la celeridad de la conducción de los casos de corrupción involucrando al ex presidente petista. En la parcela que votaría en Bolsonaro, el 40% cree que la justicia trata los casos de Lula con menos rapidez que el de otros políticos involucrados en corrupción, y el 30% evalúan que hay más rapidez cuando el reo es el petista.