Lucía Topolansky: “Lo culpan a Lula por presunción. Nosotros presumimos que Lula es inocente"

07.04.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- La vicepresidenta Lucía Topolansky, aseguró, este viernes, que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, no tiene "ninguna razón para entregarse", en el acto organizado por el PIT-CNT.

"Lula se siente no culpable. Inocente. No hay ninguna razón para entregarse. Cuando alguien se siente culpable, va y se entrega", señaló la ex guerrillera tupamara, en la reunión de la central sindical de apoyo al ex mandatario brasileño (quien permanece atrincherado en un sindicato de Sao Paulo vencido el plazo que le otorgó la Justicia).

La vicepresidenta, manifestó su solidaridad y apoyo hacia Lula y, con lágrimas en los ojos y su voz cortada, aseguró en el acto del PIT-CNT que el político brasileño está siendo condenado sin pruebas.

"Lo culpan a Lula por presunción. Nosotros presumimos que Lula es inocente", agregó.

En una rueda de prensa posterior al acto, Topolansky sostuvo que la democracia brasileña está "golpeada" y que ello redunda en todas las demás de Latinoamérica.

"Más allá de la figura personal de Lula... Acá ha habido un proceso que, por decir algo suave, es raro", estimó.

