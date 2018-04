Los muertos que Cuba olvidaEs necesario “filosofar”. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Los nuevos tiemposNunca másLula es el enemigo público número uno de las clases dominantesHyundai - Punta de Sayago. Barranca abajoLula: las falsas alternativasMiras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propioEl silencio en nuestra sociedad sobre el final de la vidaDiputados estudia proyecto ley Trata de PersonasLa rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNCulpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaNo hay tiempo para llorar

israel-palestinians-protests

Gaza: Terminar con una violencia absurda

Carlos Wuhl

07.04.2018

"No porque nos hayan hecho a nosotros (los nazis) tenemos el derecho de hacérselo a los otros"... Rabino Leibovitz, sobreviviente de Aushwitz.

También afirmó: "Un Estado que domine una población de un millón de extranjeros que lo detestan, se volverá inevitablemente en un Estado policial con todas las consecuencias que eso actúa sobre la educación, la libertad de expresión y de opinión, sobre el régimen democrático y la corrupción inherente a todo régimen colonialista"

Y esta frase sirve para ilustrar el pensamiento que hoy por hoy hay que recordárselo al gobierno del Estado de Israel.

La otra cosa, que ninguno de los colaboradores de las columnas de UYPRESS y que quieren justificar el accionar del EJERCITO DEL ESTADO DE ISRAEL, es preguntarles si saben cual es el común denominador de los últimos Primer Ministros del Estado de Israel ?, el denominador de Menájem Beguín, Shamir, Benjamín «Bibi» Netanyahu, el ex General Ariel Sharon, Ehud Ólmert es que fueron votados y sostenidos por el Partido Likud, y al mismo tiempo quien fue el fundador de este partido de ultra-derecha israelí?- Su fundador fue el fascista Leev Jabotinski, sus organizaciones paralelas el Betar (juventudes) y aquellos grupos TERRORISTAS, el Irgún, y el grupo Stern. Es que en su momento por la liberación del Estado de Israel, hicieron uso de los métodos terroristas, no solo contra los árabes, sino contra los británicos y en especial la eliminación física del delegado de las Naciones Unidas, Bernardotte.

El "común denominador" de esta gente del Likud, es haber participado junto al rabinato mas reaccionarios, efectuando el acto de Pulsa Dinura, una maldición usada por los rabinos y que solo se conocen a dos personajes de la Historia a quienes les hayan llegado esta maldición, al ex Primer Ministro Rabin, y a León Trosky !!!!!

En ninguna de las « colaboraciones » en las columnas de UYPRESS, ninguno han mencionado esto, y que le costó la vida al también ex Primer Ministro de Israel, el Gral. Isaac Rabin. Ninguno tampoco han recordado los combates por la supervivencia de los judíos, como lo hicieron en Massada, llegando a suicidarse en conjunto, o en el heroico Levantamiento del Guetto de Vrasovia, en 1943 frente a las tropas nazis, comandadas por el Gral. Von Stroop, cuyo libro de como liquidó el Guetto, es hoy lectura atentiva de los oficiales responsables de Thasal, el ejercito del Estado de Israel.

¿Que es lo que no han dicho sobre los « responsables » de la situación en los territorios ocupados palestinos por parte ya no solo del Ejército sino también por parte de los colonos, siendo uno de ellos el asesino de Rabin, pero porqué no recordarlo ?

Los « responsables » es una chica de 16 años que le da una bofetada a un soldado israelí, los responsables, son esa masa de habitantes de la franja de Gaza, que desarmados, como todos los observadores lo han remarcado, asi como los miembros de las Naciones Unidas, son abatidos por los snipers del ejército de Israel, los « responsables », son aquellos que desde hace 60 años sobreviven bajo la presencia del ocupante israelí. 60 años, 3 generaciones de palestinos que no conocen otra cosa, que estar militarmente ocupados.

Y aún, estos comlumnistas, que JUSTIFICAN la presencia de la ocupación sobre territorios palestinos...para salvar la existencia misma del Estado de Israel, pero por favor, miren un mapa actual de quienes estan encerrados, amurallados, y sitiados, cortandoles, el agua, la electricidad y llegando hasta la confiscación de los royalties de la venta de los productos que son fabricados en los « reductos » palestinos, ya no hay otra palabra para señalar esos « islotes » donde se entasan esos seres humanos. ¿No les viene a la cabeza, una similitud de la fabricación de « guettos » creados por los nazis, y por aquellos del apartheid en Africa del Sur ?.

La foto que ilustra este planteamiento, demuestra la ubicación de los snipers del ejercito del Estado de Israel, que tiran a « bala real », y que en realidad son balas explosivas, y al mismo tiempo coordinados con drones, que arrojan un « raro producto de gases », y esto no lo digo yo, lo señalan los observadores, ya propios del Estado de Israel, como de organizaciones internacionales.

El continuo cerco a Gaza, por tierra, mar y aire, es incuestionable, y mismo el ametrallamiento de las playas, sin hacer discriminación de tirar contra niños, viejos, hombres o mujeres que se encuentren en la mira de tiro, y todo esto porque un pueblo, quiere su liberación, y por el regreso de los miles y cientos de miles de palestinos obligados a partir, y que aún a 60 años, Israel les impide regresar.

Eso me lleva a recordar el heroismo de los barcos, como el « Exodus », que burlando la vigilancia de la flota británica desembarcaba judíos que venian desde los paises asolados por el nazismo, y mismo salidos de los campos de la muerte, y con esta « experiencia propia », puede alguien privar que los palestinos tener el mismo derecho de volver ? Solo en mentes cegadas por una propaganda fascista, llevada por el Likud y sus representantes pueden negar este hecho histórico, que a un pueblo decidido a cumplir con su destino, no hay balas, ni flota, ni snipers, ni drones que puedan detenerlos.

Yo me recuerdo, un diálogo en una película con trasfondo histórico que fue » La batalla de Argelia », en que un periodista le pregunta a uno de los jefes argelinos detenido, «Es que ustedes pueden vencer al ejército colonialista francés ? », y la respuesta aún la llevo en la memoria : « nosotros, los argelinos, hemos de conquistar nuestra independencia, en la misma relación que el ejército francés NO PUEDE DETENER LA HISTORIA ».

Ni Tshal, ni el Likud, ni el gobierno del Estado de Israel, mismo con todo su potencial militar, tampoco podrá detener la Historia, ya que ella está hecha por los pueblos, así como aquellos que volvieron de los campos de la muerte o como estos, que llevan ya más de 50 años de ocupación.

