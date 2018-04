La Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNInventario palestino, ante otro viernes de iraEl Petroyuan¡Que difícil es.! (Abordando eso gris, que parece la teoría).Culpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISAtentado contra ex espía Serguei Skripal y su hija. Tres hipótesis.Gaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl elevado costo de las caídas en los adultos mayoresEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaVenezuela: un motivo de vergüenzaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosPeritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismoEs la guerra, estúpidoUna trilogía devastadora: hambre, guerra, migraciones

La Mosqueta Democrática

Alejandro Domostoj

07.04.2018

Imagínese Ud. bajando por Avenida del Libertador donde comienza a divisar la majestuosidad del Palacio Legislativo.

A medida que se acerca a la Avenida De Las Leyes avizora con sorpresa que en la imponente escalinata, icónica para la democracia patria, se ha instalado una mesita en cuyo alrededor se congrega un tumulto del que sólo están ajenos los servidores del Batallón Florida, que, cada tanto no logran cumplir su singular cometido de resistir impávidos y desvían sus miradas hacia el centro de atención de la incipiente muchedumbre.

¿Serán tortas fritas?

No.

La sorpresa es mayúscula cuando ve lo que ahí está pasando. Es el juego de la mosqueta. Allí en nuestra casa de las leyes y son ellos, sí ellos, los que están jugando. El esquema es parecido al de siempre, sólo que para la ocasión el trilero presenta únicamente dos vasitos. Uno dice "Brasil" el otro dice "Venezuela". La pelotita es blanca, pero lleva una inscripción de letras negras: "democracia".

Los jugadores apuestan fuerte. Es llamativo. No se trata tanto de que tengan razones para creer donde está la democracia, pero parecen muy seguros de dónde no está. Juegan por antinomia.

Se escucha: Que es una dictadura, porque un poder está avasallando a otros poderes. Que hay crímenes cometidos por el Estado a manifestantes opositores. Que el pueblo está en la calle. Que hay militarización. Que los ciudadanos están cada vez peor. Presos políticos. Que si los liberan ganan. Que no se ha probado absolutamente nada. La corrupción. La libre determinación de los pueblos. Que la derecha, que la izquierda. La falta de independencia del poder judicial y del poder electoral. El preocupante peso de los militares en el gobierno. Las amenazas. Las violaciones a los derechos humanos. La falta de garantías.

Ciudadanos miran sorprendidos. Los expertos jugadores apuestan a que la democracia está o no está en uno u otro lado diciendo exactamente lo mismo pero con signo contrario. Son estridentes y rimbombantes en sus argumentos y convicciones. Tienen hinchadas tras ellos, que repiten sus mismas lógicas, pero le agregan virulencia, la que los apostadores por lo bajo alientan.

El pequeño grupo que queda por fuera de las lógicas del juego porque ni apuesta ni es hinchada, sabe cuál será el final. El trilero levantará el vasito de Venezuela y no estará allí la democracia, aunque esto seguramente no bastará para calmar a los apostadores y su hinchada que seguirán apostando otra y otra vuelta. Después levantará el vasito de Brasil y tampoco habrá nada. Idéntica actitud asumirán los apostadores.

Atónitos se preguntan cómo es que los jugadores no logren visualizar que los mismos argumentos conducen a la misma conclusión, que la democracia ya no está en uno ni en otro lado, que no es un juego, que la mosqueta es delito y que si siguen jugando el perverso juego nadie ganará y todos terminarán perdiendo.

En silencio los ciudadanos empiezan a retirarse. No creen en el juego. Están desilusionados con los apostadores. Empiezan a ver el majestuoso palacio con otros ojos, pero los protagonistas están muy ocupados con su juego y ni se percatan del hecho, es más a Ud. y a esos comunes ni los vieron.

