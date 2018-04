Lula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNInventario palestino, ante otro viernes de iraEl Petroyuan¡Que difícil es.! (Abordando eso gris, que parece la teoría).Culpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISAtentado contra ex espía Serguei Skripal y su hija. Tres hipótesis.Gaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl elevado costo de las caídas en los adultos mayoresEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosPeritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismo

“Prisión política”

Presidenta del PT: “Nuestra vigilia no tendrá fin”

09.04.2018

CURITIBA (Uypress) — La senadora Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores, afirmó, en referencia a la prisión de Lula, que se está asistiendo a un desvío completo del papel del Poder Judicial.

(Foto: PT)

La presidenta del PT, senadora Gleisi Hoffmann, se hizo presente en el campamento Lula Livre, que se viene desarrollando desde el viernes en las inmediaciones de la sede de la policía Federal en Curitiba, Estado de Paraná, donde comenzó a cumplir su condena el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"La prisión de Lula es la primera prisión política en Brasil desde la redemocratización. Estamos asistiendo a un completo desvío del papel del Poder Judicial", dijo la legisladora.

Agregó que respetan la decisión del exmandatario de cumplir la orden de prisión, "pero vamos a luchar en todos los frentes por su libertad".

"Tenemos la expectativa de que el miércoles la ministra Rosa Weber cumpla lo que dijo sobre rever la decisión del Supremo en relación a las prisiones en segunda instancia. Tenemos recursos en cortes internacionales, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU", afirmó. La ministra Rosa Weber, que el miércoles votó en contra del recurso de habeas corpus preventivo presentado por la defensa de Lula (se especulaba previamente que votaría a favor), viene siendo blanco de numerosas presiones para que esta semana revea la posición.

Hoffmann informó de las numerosas caravanas que desde diversos puntos del país se están dirigiendo a Curitiba para manifestar su solidaridad con Lula.

"Nuestra vigilia no tendrá fin. Mientras Lula esté en la Policía Federal, permaneceremos aquí", dijo.

Agregó que la responsabilidad de que la gente se esté concentrando en ese lugar es de la Justicia, del juez Sérgio Moro y del STF y STJ. "Espero sinceramente que el Supremo Tribunal Federal rescate su papel de guardián de la Constitución. Lo que estamos haciendo es un acto político de resistencia, una vigilia cívica y democrática, y aquí vamos a continuar", agregó.

Hoffmann sostuvo que no aceptarán la propuesta de mover la vigilia a un parque. "No nos iremos, y espero sinceramente que no haya violencia, porque si hubiera, van a tener que explicar al mundo por qué actúan con violencia contra manifestaciones democráticas y pacíficas".

La presidenta del PT concluyó diciendo que van a "asumir con todas las fuerzas el compromiso que hicimos con Lula en el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC. Él caminará con nuestras piernas, pensará con nuestras cabezas. A partir de ahora, ¡todos somos Lula!"