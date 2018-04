Lula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNInventario palestino, ante otro viernes de iraEl Petroyuan¡Que difícil es.! (Abordando eso gris, que parece la teoría).Culpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISAtentado contra ex espía Serguei Skripal y su hija. Tres hipótesis.Gaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl elevado costo de las caídas en los adultos mayoresEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Efemérides, el pasado y el FuturoMonseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosPeritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismo

Reunión abierta del Consejo de Ministros en Playa Pascual

09.04.2018

SAN JOSÉ (Uypress)- El gabinete de gobierno, como es costumbre, ya está instalado, desde este domingo, y distintos jerarcas se reunieron con organizaciones sociales e hicieron anuncios vinculados al departamento.

Según informa La Diaria, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que se pondrán 120 cámaras de videovigilancia en Ciudad del Plata, y el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Wilson Netto, aseguró que se construirá en los próximos años un polo tecnológico de UTU en San José de Mayo y cuatro centros educativos en Ciudad del Plata: un jardín, una escuela, un liceo y un polideportivo.

Pero la de este lunes será la primera manifestación del movimiento Un Solo Uruguay (USU) en instancias de este tipo. Desde la semana pasada, convocan a hacerse "sentir" frente al liceo de Playa Pascual, donde este lunes, a las 9.00 se realizará el Consejo de Ministros.

"Va a ser una concentración para mostrar la necesidad de mayor velocidad en la respuesta y en el trabajo. Va a ser una actividad pacífica, sin interrumpir a nadie, sin interferir con el Consejo de Ministros. La idea es no entrar, estar afuera", explicó Marcelo Nogué, vocero del movimiento. Afirmó que si Vázquez entabla una conversación con ellos, como sucedió en la puerta del MGAP, "perfecto, que vaya, se saludará y que siga su trabajo".

Si bien USU está participando en una mesa de negociación con el gobierno y lo seguirá haciendo, Nogué aclaró que exigen "más resoluciones", ya que hasta ahora no han logrado "ninguna medida que pueda atender las demandas de la proclama" que difundió el movimiento el 23 de enero en Durazno.

Esa proclama está en el sitio oficial de Un Solo Uruguay, de creación reciente, que también define cuál es la "identidad" del movimiento: "una organización de alcance nacional que representa a trabajadores y productores de las áreas de la economía nacional que dinamizan y dan vida al país: el sector agropecuario en toda su extensión, el comercio, el sector empresarial, los servicios, el turismo, los profesionales". Agrega que se proponen "sensibilizar a la población" y establecer "un canal de comunicación formal con las autoridades públicas".

En el sitio no sólo se define qué es USU, sino también qué "no es". Sostienen que no se trata de un grupo político-partidario y que no adhieren a "ninguna corriente económico-filosófica". En especial, aclaran que no son "anti Estado", sino que, "sabedores de la historia de nuestro país", no reniegan "de la importancia del Estado desde nuestros inicios como nación independiente", ni pretenden "desmontar ninguno de los avances que se han realizado en estos años".