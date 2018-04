¿Hubo reformas buenas e importantes?El juez Moro y la historia universal de la infamiaOrden y ProgresoEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Lula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNInventario palestino, ante otro viernes de iraEl Petroyuan¡Que difícil es…! (Abordando eso gris, que parece la teoría).Culpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl elevado costo de las caídas en los adultos mayoresEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Monseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosPeritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismo

El Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.

Juan Raúl Ferreira

09.04.2018

Hace pocos días un legislador, quizás movido por Buena Fe, (¿?) pone en mi boca comparaciones de la personalidad de Wilson con la de Lula, con quien aprovecho a decir que soy solidario.

En rigor las palabras no son mías sino del Pte. y del Srio. General del PIT CNT , Fernando Pereira y Marcelo Abdala, reconociendo que Wilson fue preso para que no fuera Presidente. Dijera Onetti la peor mentira es la "que le quita el alma a los hechos." Un llamado por teléfono y este legislador hubiera evitado generar más odio en los que lo siguen. El odio no conduce a nada bueno nunca.

Lo demás va por cuenta del Legislador y su imaginación. Me enorgullece este reconocimiento. obviamente tuvo por efecto que tuve que bloquear en 24 más de 100 tweeters con insultos y amenazas, casualmente de nadie que me siga pero todos ellos lo hacer al imaginativo diputado "wilsonista" y "por la patrista" (¿¿¿???).

Me preocupan tres coas:

1)Todo esto evita hablar del tema de fondo, quizás es lo que se busque, por lo que es la última vez que me ocupo de ello. Nos queda mucho para hablar de las pruebas irrefutables que tenemos que los e Brasil fue un Golpe con Intervención de EEUU.

2) La intolerancia imperante. La información era mentira. Mas de 1000 irrepetibles insultos, y algunos con amenazas. Que triste que no se sepa rebatir argumentos, con otros, ideas, con otras. Piensas diferente te insulto, te agravio, te amenazo.

3) Cómo se quiere deformar el pensamiento de Wilson e inventar uno que se acomode él a la nueva propuesta de la neo derecha que ha hecho nido en sus tiendas.

Hacia la concertación de todas las fuerzas políticas y sociales



Carta a Juan Raúl Ferreira Londres, 4 de octubre de 1983

Querido Juan:



Resumo lo que hemos conversado largamente estos últimos días:

1. La dictadura no caerá si no se la enfrenta a través de una concertación que comprenda un amplio abanico de fuerzas políticas, sociales y gremiales.



2. El objeto de esta concertación será, naturalmente, movilizar contra el régimen todas las energías del país real, hasta llegar al punto de ruptura inevitable.



3. Cuando nos referimos al país real, estamos pensando no sólo en una ampliación de los criterios formalmente políticos, sino en reconocer la realidad misma, por encima de las formas: los sindicatos son las organizaciones que representan los intereses de los trabaja- dores como tales, aunque no sean reconocidos por la "legalidad" vigente; los partidos son los partidos verdaderos, prescindiendo de que sean reconocidos o no por el régimen; las fuerzas políticas son las representativas de corrientes organizadas de opinión, por encima de legitimidades viejas o nuevas.



4. En estas condiciones, el Partido Nacional está decidido a concertar su acción de lucha contra el régimen con todas las fuerzas políticas y sociales reales que quieran acordar el indispensable esfuerzo común. Concretamente, nuestra corriente política, que es la más grande del país, está dispuesta a hacerlo, y lo hará en cualquier caso.



5. Quienes, invocando razones formales, se nieguen a ello, asumirán la responsabilidad de la negativa, y, desde luego, no podrán impedir que la tarea unitaria se cumpla de cual- quier manera. Sería preferible contar también con todas las minorías, pero ninguna de ellas podrá, en caso alguno, obstaculizar la acción de las grandes mayorías.



6. Sobre estas bases, te agradezco de antemano los contactos que tomes con represen- tantes de PIT, ASCEEP, u otras fuerzas sociales, y para ello te pido invoques mi nombre y asumas mi representación.

Buena suerte, y un abrazo.

Wilson (tu padre)





Dr. Juan Raúl Ferreira