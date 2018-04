¿Hubo reformas buenas e importantes?La rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNInventario palestino, ante otro viernes de iraEl Petroyuan¡Que difícil es.! (Abordando eso gris, que parece la teoría).Culpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl elevado costo de las caídas en los adultos mayoresEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Monseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosPeritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismo

Política

OPINIÓN PÚBLICA

El 59% de los salteños aprueba la gestión de Intendente Andrés Lima

09.04.2018

SALTO (Uypress) - Un estudio de opinión pública realizada entre el 16 y 26 de marzo indica que la aprobación del intendente Andrés Lima llega a un 59%, en tanto la desaprobación es de un 25%.

La encuesta fue realizada por Ágora, una consultora privada uruguaya, con asiento en la ciudad de Salto, Uruguay que desde su conformación en Marzo de 1999, es la primera consultora especializada en investigación social aplicada radicada en el interior del país.

El informe de Ágora, realizado por politólogo Ernesto Nieto, señala que "... actualmente la aprobación de Lima entre los salteños es del 59% de los encuestados; las desaprobaciones representan a casi el 25% de los ciudadanos estudiados. Se completa el cuadro de situación con los ciudadanos que evalúan el desempeño del mandatario en términos de regular (los que no aprueban ni desaprueban la misma) que son el 12% y los que no emiten opinión o prefieren no responder, un 4%".

Agrega que desde marzo del año 2016 el intendente de Salto, Andrés Lima, muestra una mejora sistemática en sus niveles de aprobación. En esa fecha su aprobación era del 30%. Pero a partir de ese momento el nivel de aprobación, medido en intervalos cuatrimestrales, ha venido mejorando para llegar al mencionado 59% actual.

Agrega el informe que "Las aprobaciones de la gestión del intendente según la identificación político partidaria de los entrevistados la situación es que una cantidad muy importante de quienes se identifican con el partido de gobierno aprueba la gestión de Lima (más del 92%), en el resto de quienes se identifican con los demás partidos, o incluso entre quienes no tienen una identificación partidaria (un grupo que crece entre los uruguayos), las mismas también han crecido, siendo entre quienes se identifican con el Partido Nacional del orden del 47%, entre quienes lo hacen con el Partido Colorado las mismas son de casi el 37% y entre quienes no se identifican con ningún partido o entre quienes lo hacen con otros partidos la aprobación es entre el 58 y el 62%".

La aprobación surge de "el trabajo en lo que hace al arreglo y reparación de calles, la limpieza y la recolección de los residuos, el alumbrado público, y en Salto una serie de servicios como el funcionamiento del transporte público, hay una mejora sistemática en la evaluación de los mismos", según lo relevado por Ágora.

Otro aspecto con el que tiene que ver estos niveles de aprobación es el de la comunicación personal "Si durante la campaña electoral y en el discurso mismo al asumir el cargo el discurso era de confrontación y de Partido, hoy la comunicación del Intendente está fuertemente enfocada en la gestión y en sus actividades de contacto cara a cara con los ciudadanos".

Resumen técnico de la encuesta: Esta nota de prensa presenta los resultados de una encuesta telefónica representativa de la ciudad capital de Salto (donde vive el 90% de la población del departamento). La misma se realizó a partir de una muestra de 306 entrevistas a personas a partir de los 16 años de edad. Se utilizó un formulario de preguntas cerradas y de múltiple opción. Se consideraron cuotas por género y edades en la conformación de la muestra tomando como base para las mismas el Censo de población del año 2011 del INE. La recolección de la información se realizó entre el 16 y el 26 de marzo de 2018; la pregunta realizada fue: Sin importar a qué Partido usted haya votado antes o piense votar en el futuro, ¿usted aprueba o desaprueba la actuación de Andrés Lima como intendente de Salto? Los datos se presentan sin ponderación. Es previsible un margen de error de (+) o (-) 5% de los valores expresados en esta síntesis, con un nivel de confianza del 95%, aunque en los sub grupos estudiados dicho margen es mayor.