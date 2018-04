Miras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propioEl silencio en nuestra sociedad sobre el final de la vidaDiputados estudia proyecto ley Trata de Personas¿Hubo reformas buenas e importantes?La rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNInventario palestino, ante otro viernes de iraEl Petroyuan¡Que difícil es.! (Abordando eso gris, que parece la teoría).Culpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorarAldo Moro, cuatro décadas despuésEcos de la prensa...Apuntes, aportes o carta abierta al Sr. Fiscal Dr. Luis Pacheco Carve colaborando con la justicia (Primera parte)Monseñor Sturla, la Virgen María y el feminismoOtra vez Trías en el tapeteEl peligroso juego con la identidad.Disfunción sexual debido a medicamentos. La importancia de monitorizar los efectos de los medicamentosPeritaje, mentiras y documentos: Vivian Trías, la historia y el marxismo leninismo

Miras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propio

Juan Santini

10.04.2018

El 9 de abril de 2018 el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio resolvió una Declaración que condena las acciones del ejército de Israel sobre el pueblo palestino el pasado 30 de marzo.

Esa Declaración finaliza: "Manifestamos nuestra absoluta y total solidaridad con el pueblo Palestino y especialmente con las víctimas y sus familias. - Reclamamos una urgente investigación, independiente y transparente, sobre estos hechos por parte de la ONU y exigimos el cumplimiento irrestricto de todas las resolución de este organismo"

En el Uruguay, con un gobierno frenteamplista desde hace tres períodos, con mayorías parlamentaria, siguen sin aparecer los detenidos desaparecidos.

Nosotros, los expresos políticos no hemos sido reparados de acuerdo a las Resoluciones de la ONU ni a la Convención Internacional de los Derechos Humanos.

Han dado una pensión a aquellos que cumplan extravagantes requisitos, como el de no trabajar, no tener jubilación y no tener ninguna pensión. Es decir una pensión para indigentes.

En mi caso estuve seis años luchando en la clandestinidad por el retorno a la DEMOCRACIA, fui detenido por los Fusileros Navales, torturado durante 40 días y procesado, entre otras cosas por tener a mi nombre el local que se utilizaba para confeccionar la Propaganda del Frente Amplio en las elecciones de 1971. Fui condenado a 14 años y quedé en libertad por la Ley de Amnistía en 1985.

Es decir 12 años sin poder trabajar, saltando de casa en casa durante seis años, -entre ellas, la del Dr. Ennio Martínez, integrante del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, y luego 6 años presos, en condiciones bastantes conocidas.

Por todas estas razones, me parece que sacar una Resolución tan radical es como "escupir para arriba"

Si existen pactos secretos con los militares por parte de sectores del Frente Amplio, pactos claramente evidentes en el Ministerio de Defensa de Fernández Huidobro, de no investigar absolutamente nada. Para mí, lo mejor es no sacar tan radicales resoluciones y bancarse un molde, porque si no caes en el ridículo. Como en este caso. Para hacerlo hay que tener autoridad moral, que el Secretariado del FA no lo tiene.



