Los muertos que Cuba olvidaEs necesario “filosofar”. (Abordando eso gris, que parece la teoría)Los nuevos tiemposNunca másLula es el enemigo público número uno de las clases dominantesHyundai - Punta de Sayago. Barranca abajoLula: las falsas alternativasMiras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propioEl silencio en nuestra sociedad sobre el final de la vidaDiputados estudia proyecto ley Trata de PersonasLa rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNCulpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaNo hay tiempo para llorar

Los nuevos tiempos

William Marino

12.04.2018

Hoy el mundo está en una guerra económica desde los EE.UU. contra el mundo, aun contra sus aliados, pero en especial contra China, el país que se perfila como una potencia comercial a nivel mundial.

Por otro lado está la guerra con balas de verdad, las que matan al instante, las que van aniquilando, las que quieren exterminar de a poco a todo un pueblo, el Palestino, por parte de Israel aliado incondicional de los EE.UU. Los EE.UU. en Siria, pero también en Libia, en Irak, Afganistán, del otro lado del mundo juega en México o Venezuela. Por otro lado está la guerra más silenciosa, o la llamada guerra "justicialista", como la de Brasil o Colombia. Pero ahí los muertos civiles se cuentan por miles solo en lo que va de este año, son civiles que luchan por un plato de comida, para sí o su gente. Son aquellos como Marielle Franco asesinada el 14 de marzo de 9 balazos en la zona El Espacio. Allí fue atacada cuando venía de un acto en el barrio La Lapa, en Rio de Janeiro. Marielle era una luchadora por los DD.HH. de los negros, militante social, feminista y política del partido PSOL, por el cual había sido electa Concejal del Estado de Rio de Janeiro. Fue acribillada a balazos, por "gente desconocida", pero al parecer muy cercana al poderoso ejército brasileño, ella era una persona critica a la intervención del ejército en las favelas, otorgada por el presidente Michel Temer, este se lamento pero nada dijo que desde la intervención del ejército los muertos por las balas son de luchadores sociales y sindicales. Días después fue asesinado el único testigo, Carlos Pereira, se dice que fue a manos de "la policía" de civil. Los asesinatos y detenciones de personas, que luchan por los más desposeídos, al parecer siguen a la orden. Ejemplo de ello es la detención de Lula, que esperemos no aparezca muerto en la cárcel. Pruebas son las conversaciones entre el piloto del helicóptero y/o avión con la torre de control, diciendo "tira esa basura por la ventana", "llévatelo y no lo traigas nunca más", al mejor estilo de las dictaduras de la décadas del 70 y 80. La derecha y el poder del gran capital sigue trabajando en sus más variadas formas, solo en Brasil en los últimos años ya fueron asesinados, oficialmente, 194 trabajadores, militantes sociales, sindicales y políticos. Solo en Rio de Janeiro son más de 20 los ejecutados por estos "escuadrones de la muerte".

Desde que la izquierda, o centro izquierda, o Gobiernos que se preocupan por sus ciudadanos, que combaten la pobreza y la indigencia, que ponen como una prioridad el salario del trabajador, la educación y igualdad social a nivel nacional, la derecha sale con todo su artillería a encontrar defectos, jamás virtudes. Por eso todos los grandes medios de comunicación en el mundo entero, o hablan mucho o realizan un silencio sepulcral. Lo vemos en el tema Palestino, que en los últimos diez días han sido asesinados las de 20 y dejado unos 2000 heridos, en salvajadas cometidas por los soldados israelíes. En Colombia el gobierno hablaba de Paz y seguía asesinando a los luchadores sociales y dirigentes sindicales, que se podría decir que durante 2017 fueron asesinados cientos de militantes sociales, no integrante de los grupos armados. Lo mismo sucede en México, allí los asesinatos se cuentan por millares. La revolución por la tierra, o de los campesinos liderada por Emiliano Zapata (1878-1919) justamente en estos días, el 10 de abril, fue asesinado, por el gran capital por los grandes terratenientes de México. El poder político y pero más el económico cuando ve tastabillar su "poder", trata de ferrarse a él, a como dé lugar. No importa si mata, si usa lo jurídico, la fuerza o la astucia, el mundo y la historia está lleno de ejemplos que darían para escribir decenas de libros, citaremos solo algunos. El primero que me viene a la mente es Espartaco, (113 AC - 71 AC), el esclavo que se rebeló contra el poder en Roma, dirigió lo que se conoce como la guerra de los esclavos. Túpac Amaru, nació en Cusco, Perú, el 19 de marzo de 1738, fue el líder del mayor levantamiento indígena de América del Sur en contra de los colonialistas españoles y la explotación de los indígenas. Fue capturado el 6 de abril de 1781. Torturado a limites increíbles, cuando el enviado del Rey de España José Antonio de Areche le propuso la libertad a cambio de delatar a sus cómplices en el levantamiento, Túpac Amaru le contesto: "solamente tú y yo somos culpables, tu por oprimir mi pueblo y yo por tratar de liberarlo de semejante tiranía". Días después fue ejecutado mediante el descuartizamiento en la plaza pública, no sin antes presenciar la ejecución de sus amigos, su tío, dos hijos y su esposa. A él lo ataron de pies y manos de cuatro caballos, tirando den direcciones opuestas. No pudieron matarlo, "por lo que le cortaron la cabeza, luego los brazos y las piernas, así distribuyeron su cuerpo por todo el Perú". En Brasil unos de los primeros en luchar por la instalación de la Republica fue José da Silva "Tiradentes", nació en 1746 fue ejecutado el 21 de abril de 1792. Su pecado pretender ayudar a su pueblo natal Villa Rica en el estado de Minas Gerais. Corre la misma suerte de Túpac Amaru. Decapitado, "su cabeza es expuesta en una pica a la entrada de su ciudad natal Villa Rica, su cuerpo desmembrado es tirado por los caminos". Se puede seguir con los Libertadores de Haití, Toussaint Louverture y Jacques Dessalines, que fueron asesinados. Podríamos seguir con presidentes asesinados, ministros asesinados como lo eran John F. Kennedy y su hermano. El luchador social Martin Luther King, asesinado, los tres asesinados a la vista de millares de personas. En Chile asesinaron a Salvador Allende en 1973. En 1961 los belgas e ingleses mataron a Patrices Lumumba héroe del Congo, su cuerpo lo metieron en un barril con acido. En Colombia un agente de la CIA asesina el 9 de abril a Jorge Gaitan, eran el futuro Presidente del país. Asesinaron al Gandhi, a Getulio Vargas lo incitaron al suicidio. Seguimossssss................

"Siguen matando las flores, pero no pueden detener la primavera".