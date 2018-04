Nunca másLula es el enemigo público número uno de las clases dominantesHyundai - Punta de Sayago. Barranca abajoLula: las falsas alternativasMiras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propioEl silencio en nuestra sociedad sobre el final de la vidaDiputados estudia proyecto ley Trata de PersonasLa rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNEl Petroyuan¡Que difícil es.! (Abordando eso gris, que parece la teoría).Culpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaLos gays también “se preparan para la defensa”No hay tiempo para llorar

Lacalle Pou: aumento del desempleo, “una cachetada muy grande”

11.04.2018

MONTEVIDEO (Uypress) — El senador nacionalista Luis Lacalle Pou se refirió en su audición radial a los datos divulgados por el INE que marcan un aumento de la tasa de desempleo.

Lacalle Pou se refirió a la noticia sobre el aumento del desempleo divulgada este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Agregó que si a ello le sumamos la cantidad de gente que está buscando empleo, que es menor a la de hace un tiempo, "estamos ante una situación compleja".

"A este número elevado de uruguayos sin trabajo, perdiendo el empleo, le tenemos que agregar lo que ya hemos conversado con ustedes: que vamos rumbo a un año de rondas salariales, la más grande desde la vuelta a la democracia, y vamos rumbo a un año de rendición de cuentas, la última de este gobierno", dijo el legislador, alertando sobre los riesgos que ello implica en referencia al aumento de la conflictividad. "Todo eso va a ayudar a generar una conflictividad mayor. En la conflictividad se pierden muchísimas jornadas de trabajo, afectando la productividad, los jornales, los salarios y también la capacidad de competir de la empresa. Eso también atenta directamente contra los puestos de trabajo", manifestó.

También se refirió a lo que considera el incremento constante de los costos del país, y el reclamo de variados sectores productivos de que estos disminuyan. "Eso es otro elemento que atenta contra las fuentes de trabajo".

Para Lacalle Pou el Gobierno sigue una línea de no aflojarle el cinturón a aquel que emprende, y ello repercute directamente sobre el tema del empleo, y manifestó que de no variar esa política, las noticias venideras no serán alentadoras.

"La noticia de ayer es una cachetada muy grande", sostuvo y auguró -agregado a la baja del turismo por la finalización de la temporada estival- una caída también en el sector agropecuario agravada por la sequía.

Manifestó que desde su sector se ha propuesto "una ronda salarial con sensibilidad social, que los justos reclamos de los trabajadores sean atendidos, pero que no se pierda competitividad".

"El Uruguay así no va a poder seguir, porque vamos a estar siempre sujetos a que nuestros commodities se vendan en el mundo. Si no bajamos los costos de producción, una y otra vez el mundo nos va a sorprender con su competencia. Ese mundo es feroz; el que produce mejor, más barato, seguramente sea el que venda y el que tenga más puestos de trabajo en su país", concluyó.