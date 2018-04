Los muertos que Cuba olvidaEs necesario “filosofar”… (Abordando eso gris, que parece la teoría)Los nuevos tiemposNunca másLula es el enemigo público número uno de las clases dominantesHyundai - Punta de Sayago. Barranca abajoLula: las falsas alternativasMiras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propioEl silencio en nuestra sociedad sobre el final de la vidaDiputados estudia proyecto ley Trata de PersonasLa rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNCulpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaAPOCALIPSISGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en DefensaEl defensor del estudiante: razones de una propuestaNo hay tiempo para llorar

Ministerio de Economía y Finanzas

Demanda fue cuatro veces mayor

Colocaron U$S 1.750 millones en bono a vencer en 2055

12.04.2018 20:34

MONTEVIDEO (Uypress) – El Gobierno logró colocar este jueves U$S 1.750 millones en un bono global con vencimiento a 2055.

Ello implica el ingreso de dinero fresco por U$S 1.500 millones y de acuerdo a lo informado por el diario El Observador, la demanda fue cuatro veces mayor al monto propuesto, alcanzando los U$S 6.700 millones.

Además, el gobierno recabó US$ 250 millones adicionales por el canje de bonos en dólares con vencimientos anteriores a la actual emisión.

La tasa anual en dólares ronda el 5%. En total se registraron casi 300 cuentas con expectativas de adquirir el bono, lo que da una idea de la aceptación de la oferta.

Está previsto que el 19 de abril se concrete la liquidación de la oferta de recompra. Los bonos elegibles para la oferta de recompra son los siguientes: Bono global 2022, 2024, 2025 y 2033. Al 11 de abril se informó que de estos bonos había un circulante equivalente a US$ 3.076.430.873,5.

BBVA, Citigroup y HSBC han sido designados para gestionar el acuerdo de manera conjunta. El bono tendrá una vida promedio de 36 años y se espera que sea calificado con nota Baa2/BBB/BBB-.

Los recursos provenientes de la colocación serán destinados a propósitos generales, incluyendo el financiamiento de inversiones y el reperfilamiento de deuda. El ministro de Economía, Danilo Astori, había dicho a fines de marzo a la agencia Reuters que era "inminente" la emisión de un título soberano para comenzar a cubrir las necesidades de financiamiento del país, estimadas en unos US$ 3.000 millones este año.

Uno de los principales objetivos del Gobierno es reducir en 1% el déficit fiscal para el próximo año.

La última operación de Uruguay en moneda extranjera había sido en julio del año pasado con la reapertura de sus títulos en dólares con vencimiento a 2027 y 2050, por US$ 1.147 millones.