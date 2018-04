DESDE CHILE, 1973: CARTA A LA PATRIALos muertos que Cuba olvidaEs necesario “filosofar”… (Abordando eso gris, que parece la teoría)Los nuevos tiemposNunca másLula es el enemigo público número uno de las clases dominantesHyundai - Punta de Sayago. Barranca abajoLula: las falsas alternativasMiras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propioEl silencio en nuestra sociedad sobre el final de la vidaDiputados estudia proyecto ley Trata de PersonasLa rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNCulpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en Defensa

ECUADOR

Determinan “responsabilidad penal” de Correa por manejo de deuda pública entre 2012 y 2017

13.04.2018

QUITO (Uypress)- La Contraloría de Ecuador determinó la responsabilidad penal del ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, en la gestión de la deuda pública durante el período transcurrido desde enero de 2012 hasta mayo de 2017.

En un comunicado, la Contraloría reveló que, en un informe especial sobre la deuda pública, detectó irregularidades, según informa La Diaria. Una de ellas es que mediante tres resoluciones ministeriales se declaró "secreta y reservada" la documentación de operaciones de endeudamiento; otra, que no "se emitió una normativa técnica" para la ejecución de esas operaciones o de la administración de deuda; y una tercera es que la documentación que respalda estas operaciones "no es íntegra ni confiable". Además, se indica que se modificó por decreto la forma de medir la relación entre la deuda pública y el Producto Interno Bruto, "situación no prevista en la ley".

Por su parte, Correa (que vive en Bélgica, de donde es originaria su esposa) negó, en declaraciones a la radio FM Mundo, que su gobierno haya cometido irregularidades y aseguró que la afirmación del organismo ecuatoriano contradice los análisis económicos del Fondo Monetario Internacional. Agregó que no tiene pensado volver a Ecuador a mostrar su inocencia y desafió a la Contraloría a que "demuestre" que es culpable.

El día después del anuncio, el Movimiento Revolución Ciudadana (fundado por Correa tras desafiliarse de Alianza País) convocó a protestas en Quito contra el gobierno del actual presidente, Lenín Moreno, a quien acusa de "traidor" por haberse alejado de los postulados de su antecesor e impulsar "políticas neoliberales".

