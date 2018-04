DESDE CHILE, 1973: CARTA A LA PATRIALos muertos que Cuba olvidaEs necesario “filosofar”… (Abordando eso gris, que parece la teoría)Los nuevos tiemposNunca másLula es el enemigo público número uno de las clases dominantesHyundai - Punta de Sayago. Barranca abajoLula: las falsas alternativasMiras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propioEl silencio en nuestra sociedad sobre el final de la vidaDiputados estudia proyecto ley Trata de PersonasLa rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNCulpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en Defensa

CONSTITUCIÓN: ARTÍCULO 93

Senador De León: Diputados inició trámite formal para el juicio político

13.04.2018

MONTEVIDEO (Uypress)- La Cámara de Diputados dio el primer paso y notificará, al senador Leonardo de León (711-FA) del planteo en su contra presentado por el nacionalista Pablo Iturralde

Mientras espera la resolución judicial que lo tiene como indagado, al senador frenteamplista Leonardo de León se le abrió en las últimas horas otro frente, según informa el Portal ECOS.



El Parlamento inició, formalmente este miércoles, el proceso para considerar el pedido de juicio político que, contra el legislador de la Lista 711, presentó el diputado nacionalista Pablo Iturralde.



El planteo obedece al uso que De León hizo de la tarjeta corporativa que le proporcionó Alcoholes del Uruguay (ALUR) mientras presidió la empresa, entre 2011 y 2015.



Se enmarca en lo previsto por el artículo 93 de la Constitución de la República, que le otorga a la Cámara de Diputados la potestad exclusiva de acusar, ante el Senado, a los miembros de ambas cámaras, al presidente y al vicepresidente de la República, a los ministros, integrantes de la Suprema Corte de Justicia y los organismos de contralor que hubieren violado la Carta Magna o cometieren delitos graves.



Iturralde había presentado la solicitud a fines del año pasado, y desde entonces el tema no se había vuelto a tratar. El diputado insistió sobre el asunto en la última sesión de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja, reclamando que se iniciara el proceso, informándose oficialmente al involucrado.



Así fue decidido, y De León será notificado del inicio del proceso en su contra, un tema que pone en un brete al Frente Amplio.



"Por la naturaleza del tema y por lo delicado que es desde el punto de vista político, como bancada planteamos la necesidad de tiempo para analizarlo en la interna", pidió José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), refiriéndose a un eventual pronunciamiento de fondo.



Mahía remarcó que con la notificación solo se está formalizando un asunto que ya había ingresado a la comisión, dándose conocimiento al legislador denunciado.



Desde el Partido Colorado, Ope Pasquet (Batllismo Abierto), dijo entender la inquietud de Iturralde de encauzar el estudio de un tema que ha venido aplazándose. "Dada su naturaleza y gravedad, no puede permanecer en el limbo de los asuntos que no se tratan", sostuvo.



También dijo compartir lo planteado por Mahía, en cuanto a dar a las bancadas el tiempo necesario para que adopten una posición sobre el juicio político.



"Solamente estamos noticiando al denunciado y luego, oportunamente, nos abocaremos a su estudio", expresó.



En la sesión estaba presente Susana Andrade (Lista 711), diputada del mismo sector político que De León. Si bien se mostró de acuerdo con lo aprobado por la comisión, recordó que por estas fechas el fiscal Luis Pacheco estará dando vista sobre el tema a nivel judicial. "Aún así descartamos intenciones del diputado Iturralde de querer incidir en esta circunstancia", dijo.



El legislador respondió en seguida a la alusión. "Quiero recordarle que el juicio político tiene una naturaleza jurídica diferente al desafuero, que es lo que podría solicitar la Justicia", dijo.



De todas formas, Iturralde sostuvo que "todo tiene que ver, porque todo está vinculado a la comisión de delitos".



El proceso prevé que, si el planteo de juicio político prospera, la Cámara de Diputados será la que "acuse" a De León. Para eso serán necesarios 66 votos, las dos terceras partes de los integrantes del cuerpo.



Una cifra para la que, necesariamente, se llega con los votos del Frente Amplio. En diálogo con ECOS, Iturralde dijo las opciones para el oficialismo son claras. O apoya el juicio, o "levantan la mano y defienden a alguien acusado de peculado".



Si la Cámara lo aprueba, será el Senado el que juzgue al legislador oficialista.



En el pedido, Iturralde sostiene que De León hizo uso de la tarjeta de ALUR sin haber rendido cuentas, en el exterior y en fechas en las que no se encontraba en misión oficial y en ocasiones que había recibido los viáticos correspondientes.



"Claramente, se pone de manifiesto que se apropió en su beneficio de dineros públicos a los que accedió por razón de su cargo", afirma el diputado nacionalista.

