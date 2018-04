¿Por qué Svalbard justo ahora?DESDE CHILE, 1973: CARTA A LA PATRIALos muertos que Cuba olvidaEl amor en los tiempos electoralesEs necesario “filosofar”… (Abordando eso gris, que parece la teoría)Los nuevos tiemposNunca másLula es el enemigo público número uno de las clases dominantesHyundai - Punta de Sayago. Barranca abajoLula: las falsas alternativasMiras la paja en el ojo ajeno, y no consideras la viga en el tuyo propioEl silencio en nuestra sociedad sobre el final de la vidaDiputados estudia proyecto ley Trata de PersonasLa rabiaDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El juez Moro y la historia universal de la infamiaEl Wilson de verdad, la CNT y la FEUU. En sus palabras.Orden y ProgresoLula y el escándalo de corrupción más grande de la historia de américa latinaEl espejo de Gaza (CTXT*)Astori ya fueLa Mosqueta DemocráticaGaza: Terminar con una violencia absurdaReflexiones sobre la crisisStroessner viveDe Mafalda y otros entuertosEdición Genómica: Modificando el ADNCulpar a las víctimas: A propósito de la última masacre israelí en GazaGaza: La filosofía fundamentalista de la muerteSobre derogación y lavado de activosEl dilema del encuestadorLa política de Estado no es por períodos electorales y menos en Defensa

Donald Trump anuncia el ataque

Respuesta

EEUU, Francia y Reino Unido atacan Siria

14.04.2018 00:05

WASHINGTON (Uypress) – Donald Trump anunció este viernes que ordenó acciones militares de precisión contra el gobierno sirio, en respuesta al supuesto ataque químico en la ciudad de Douma del pasado sábado.

El anuncio fue hecho por el mandatario en un mensaje televisado, y manifestó que se trata de "ataques de precisión contra objetivos relacionados con las capacidades de armas químicas del dictador sirio Bashar al Asad".

El ataque estadounidense está siendo secundado por Francia y Reino Unido, cuyos gobiernos confirmaron la participación.

Informa BBC Mundo que Trump afirmó que el objetivo las acciones "es establecer un fuerte elemento de disuasión contra la producción, propagación y uso de armas químicas", pues, en opinión del mandatario esto constituye "un interés vital de seguridad nacional para Estados Unidos".

En Damasco, la capital siria, se reportaron explosiones y humo en las proximidades, principalmente en el distrito de Barzeh, mientras la televisión estatal siria aseguró que fuerzas del gobierno estaban confrontando el ataque con defensas antiaéreas.

(Cielo de Damasco iluminado por las explosiones/hassan Ammar/AP Photo/MundoSputnik)

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó que no había otra alternativa que atacar Siria. "Se debía poner fin a este modelo crónico de comportamiento no solo para proteger a la gente inocente en Siria de estas horribles muertes y heridas, producidas por armas químicas, sino también porque no podemos permitir que se diluyan las normas internacionales que previenen el uso de esas armas", afirmó.

Según la política, para lograr este objetivo "el uso de la fuerza no tiene una alternativa práctica".

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó abiertamente su apoyo al ataque realizado por EEUU, Francia y el Reino Unido contra Damasco.

Frente a esta ofensiva, informa MundoSputnik que el embajador ruso ante Estados Unidos, Anatoli Antónov, manifestó que las acciones del gobierno norteamericano y sus aliados en Siria no quedarán sin respuesta. De acuerdo al diplomático, Washington, Londres y París son los responsables. Antónov añadió que es "inaceptable e inadmisible" insultar al presidente ruso, Vladímir Putin. "EEUU no tiene derecho de culpar a otros países".

Instantes después de que Trump anunciara en conferencia de prensa el ataque, la agencia estatal siria, SANA, reportó que las fuerzas de defensa aérea del país "están haciendo frente al ataque" contra el Gobierno de Bachar Al Asad.

En las redes sociales de inmediato comenzaron a circular videos con imágenes de los bombardeos y la respuesta de Siria.

(Captura de pantalla/Twitter)

"Estamos preparados para mantener esta respuesta hasta que el régimen sirio detenga su uso de armamento químico prohibido", dijo Trump. Estados Unidos y Francia, junto a Reino Unido, sostuvieron antes de la ofensiva que el uso de armas químicas por parte del régimen sirio no puede quedar impune, mientras Moscú alertó de que un ataque estadounidense o de las potencias occidentales contra Siria sería inadmisible.

Noticia en progreso - Ampliaremos