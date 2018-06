El bullyng políticoLos futbolistas uruguayos Daniel Gutiérrez y Cristian “Killy” González saben la verdad. Entre fútbol y apartheid.Este rey va a la guillotinaSeis mitos acerca de los autoconvocados y una certezaAcreditación en calidad. ¿Se obtiene o se compra?La Ley de Medios comienza a mostrar sus peores efectosDiscurso de Enrique Gerschuni en el acto homenaje a Jaime PérezJaime Pérez, renovación y democraciaLa buena nueva de la Esperanza¡La culpa es de la mayoría!Contaminación de aguas pluvialesA 3 de la Partida del pastor CastroLa cruz de los caminos. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Dormir en la calle¿Por quién esperamos? ¿Esperamos a alguien?Violencia doméstica, entre las carencias del sistema y el estigma social¡Suéltanos, pasado…que el mundo ha cambiado! Son ellos o nosotros. ¿Estamos claros?Empiecen a empacar maletasPérdidas y desperdicios de alimentos: un problema ambiental, social y económico a modificarCarta al abuelo Don Pedro Bartzabal AlthabeViolencia, los miedos y las comisionesNo andarás soloLa caliente relación entre el sexo, el cerebro la sociedad y la culturaCeguera frente al abismoMayo 68Normalizar el genocidio palestinoLos derechos se conquistanCubano: dime cómo y dónde comes, y te diré quién eresJaime Pérez, no te sientas sóloDiseño, Arte, Gastronomía & Co.El premio Nobel a la OTANBajen el costo del Estado!!, pero cuidadito con tocar mi caja y el bolsillo de mis amigos…Qué es la cuarta revolución industrial y cómo condicionará nuestro futuroTecnologías de la contrarreforma procesal penal uruguayaSeamos utópicos, pidamos lo posibleLA GRAN OPORTUNIDAD HISTÓRICA PARA EL SR. FISCAL PACHECO (Segunda Parte)¿Qué es lo primero?Marqués de Sade nacionalizado paraguayoEl Memorial del Penal de Libertad...La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidosWilson Netto debe renunciar

La grieta social en Uruguay y sus 25 barrios excluidos

Milton A. Ramírez

14.05.2018

En el siglo V antes de nuestra era se comenzó a construir la Gran Muralla china. La civilización china se veía atacada por bandas pertenecientes a una confederación de pueblos nómadas de las estepas orientales que ocupaba el territorio de la actual Mongolia.

En Uruguay, en su área metropolitana, hay 25 barrios que están claramente identificados por la policía.

Hay 25 barrios problemáticos al extremo. Es en ellos donde la exclusión social es una grieta enorme que parte a la sociedad uruguaya. El Director Nacional de Policía, Mario Layera, lo relata crudamente en el reportaje que le realiza el periodista Gabriel Pereyra y describe al habitante de esos barrios como"...un individuo por fuera absolutamente del sistema. Hay una sociedad que tiene un lenguaje común, una cultura común pero hay sectores a los que no les entendés las palabras, ya tienen otro idioma, tenés que preguntarles qué están diciendo. Es como hablar con un chino".

Lo que dice ahora Layera no es una novedad. El Gobierno lo sabía. Cómo lo sabía y vio venir el problema impulsó el primer plan para contener la violencia en siete barrios. Un plan ambicioso que se llamó Plan Siete Zonas. Era un plan piloto, solo el comienzo de una avanzada - que debería ser de todo el Estado- para evitar la fractura social y lograr mejorar la convivencia.

El Plan Siete Zonas estaba inspirado en las mejores prácticas internacionales, prácticas exitosas como las aplicadas en Medellín.

El Plan comenzó en 2013 y ya en ese año algunos operadores de Ministerio del Interior confesaban, off de record, que tenían un gran problema en la coordinación con el resto de los ministerios. Desde el MIDES había una resistencia enorme a vincularse con el Ministerio del Interior y con la Policía. Repito, no a pasar datos, sino siquiera vincularse con el Ministerio del Interior.

"No quieren hablar con nosotros y aquí (Casavalle) hay que demoler estas viviendas en las que las calles no tienen salida y no pueden entrar ni patrulleros, ni bomberos y ni siquiera ambulancias" me decía uno de los jerarcas del Ministerio del Interior de la época, año 2013.

Por esos mismos días el Ministerio del Interior debía realizar los llamados "operativos de saturación" en barrios como Chacaritas de los Padres, Punta Rieles, porque "los tatitos" y otros no dejan vivir a nadie en la zona.

En ese mismo momento, dentro del Frente Amplio, en varios de sus organismos, se hacían encendidos discursos contra los operativos de saturación, contra la policía, etc etc. Y esto no me lo contaron, lo conocí directamente.

Ahora Layera, cinco años después, lo explica con decisión y francamente, sin los viru viru típicos del relato político "El gobierno está muy compartimentado. La Policía no accede a determinada información que tiene el Mides porque dicen que es reservada. No accedemos a información del BPS ni a la de Secundaria o Primaria que nos permitiría contextualizar y ver el perfil de la gente con la que estamos tratando. Saber cuántos estudian, cuántos están registrados en el BPS y podemos saber cuántos están afuera del sistema".

Mientras tanto el Secretario General del Partido Comunista le reclama al mejor policía del país, que accedió a los puestos más altos por su capacidad profesional y su honestidad a toda prueba y que ascendió durante la administración del Frente Amplio, que tenga códigos políticos.

Layera, que parece no saber de ese tipo de códigos políticos, no solo no barrió debajo de la alfombra, sino que abrió una ventana enorme que echó luz muy clara sobre problemas muy crudos que se venían arrastrando, al menos, hace cinco años.

Se debe agregar que el Plan 7 zonas se planteó llevar a los 25 barrios problemáticos y para eso se previeron los recursos en el Presupuesto 2015. Estas partidas para este plan no tuvieron aprobación y se avisó que no había recursos para ellos, la situación fiscal del país no lo permitía.

Así que lo que las declaraciones que expusieron, con crudeza y franqueza los problemas de las políticas sociales y de seguridad me trae a cuenta aquella frase de Fidel Castro en la Sesión Plenaria del Comité Conjunto de Instituciones Cívicas cubanas, el 16 de marzo de 1959 "Nos parece como que el mundo se hunde cuando una verdad se dice, ¡como si no valiera más la pena de que el mundo se hundiera, antes de que vivir en la mentira!".